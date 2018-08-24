台南嘉義一級淹水警報，八處公路封閉：全台天氣、交通資訊總整理

帶來大量降雨的熱帶性低氣壓今（24）日向北移動，「中南部」都容易有大雨，尤其當低壓往北移動後，「中部」的降雨是後續要特別注意的地方，氣象局也針對全台18縣市發布降雨特報。水利署則針對嘉義縣、台南市部分地區發布淹水警戒。交通方面，全台有八處公路阻斷或封閉，台鐵也受影響。

氣象局針對七縣市發布「超大豪雨」特報

《中央社》報導，中央氣象局今（24）日表示，表示，熱帶性低氣壓今天清晨位於台中、彰化沿海一帶，由於移動速度緩慢，凌晨到白天嘉義、台南、屏東持續有劇烈降雨，中南部地區及澎湖持續有局部豪雨以上等級發生的機率。隨著熱帶性低氣壓向北移動，今天北部地區雨勢也會逐漸明顯，中彰投和桃竹苗地區需要多加注意。

此外，台灣各地及澎湖、金門、馬祖沿海地區風浪大，今天整個西半部、台東（含綠島、蘭嶼）及澎湖、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，沿海有較大風浪。

氣象局也針對全台18縣市發布降雨特報：

超大豪雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣

大豪雨：彰化縣、南投縣

豪雨：台中市、苗栗縣、台東縣

大雨：新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣

粉絲專頁「天氣即時預報」提醒，24日全天受到低壓南側環流影響，「中南部」都容易有大雨，尤其當低壓往北移動後，「中部」的降雨是後續要特別注意的地方。週末假日兩天，低壓遠離，降雨稍緩，但中南部仍容易有陣雨。

嘉義、台南淹水警戒，三條河川水位警戒

根據經濟部水利署防災資訊網24日上午10:41的更新，目前針對部分地區發布淹水警戒、水庫放水警戒和河川水位警戒：

淹水警戒

一級：嘉義縣（義竹鄉）、台南市（七股區、六甲區、北門區、白河區、西港區、官田區、東山區、後壁區、柳營區、將軍區、麻豆區、善化區、新市區、新營區、楠西區）

二級：嘉義縣（鹿草鄉）、台南市（下營區、安定區、佳里區、學甲區）

河川水位警戒

針對以下地區發布河川水位一級警戒，請民眾遠離河川區域，如上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府進行疏散撤離。

朴子溪：嘉義縣：六腳鄉（蒜頭）。

八掌溪：嘉義縣：水上鄉（八掌溪橋）；台南市：白河區（頭前溪橋）；嘉義縣：義竹鄉（義竹（厚生橋））；台南市：鹽水區（義竹（厚生橋））。

急水溪：台南市：新營區（新營）、柳營區（新營）、東山區（青葉橋）

水庫放水警戒

以下水庫發布放水警戒，水庫下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險：

寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、仁義潭水庫、蘭潭水庫、白河水庫、德元埤、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、虎頭埤、鹽水埤、阿公店水庫、牡丹水庫。

Photo credit: 截圖自 水利署

交通狀況：高鐵正常營運，八處公路封閉或阻斷

台鐵

台鐵局因應南部豪雨，也在24日05:00宣布，以下地區24日12時以前列車行駛計畫如下：

對號列車－南下自強號：除台中～高雄101次自強號（台中站05:42開）及彰化～潮州167次自強號（彰化站08:34開）停駛外，其餘自強號均行駛至嘉義站。 對號列車－南下莒光號：除彰化～台東751次莒光號（彰化～新左營間停駛），改由新左營特開（新左營站09:14開）外，其餘莒光號均行駛至彰化站。 對號列車－北上自強號：除竹南～花蓮272次、斗六～七堵102次、員林～花蓮278次、嘉義～花蓮170次及斗六～花蓮280次正常行駛外，其餘自強號均停駛。 對號列車－北上莒光號：均停駛。 區間車：北部、中部均正常行駛。 區間車：南部視路線狀況，南下行駛至新營站，北上行駛至林鳳營站。

乘客欲詢問列車運行情形請洽：台鐵局官方網站，或撥台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）

公路

根據公路總局24日上午11:05發布，全台公路截至24日上午10點，之通阻情形如下：

預警性封閉路斷兩處：

預警性封閉：台17線211K+500橋頭區典昌路典寶橋，因水位高漲，達封橋水位，於昨（23）日下午15時30分實施緊急封閉，改走替代道路。

預警性封閉台1線461k+000（楓港橋）已達到封橋水位,於今（24）日上午08時實施預警性封閉，改走替代道路。

災阻路段六處：

台19甲線64K~67K岡山區嘉興路路段，路面淹水過高，於昨（23）日下午13時20分實施道路封閉，改走替代道路。

台20線159K（向陽附近）處落石坍方，道路阻斷，於昨（23）日下午16時15分實施道路封閉。

台28線15k+500~19k+100（高雄市田寮），淹水漫流路面，阻礙車道，已布設交維,，暫時封閉車道。

台17線259.1K-261.8K林邊（嗂仔口路段） 台17線嗂仔口路段外側車道路面淹水20公分，內側車道路面淹水10公分，道路實施交維。

台17線256.3K-256.7K（東港路段）路面淹水30公分，實施道路封閉。

台26線6K+500（竹坑路段）上邊坡土石、泥流目前造成北上車道，南下車道雙向阻斷，預計今日中午12時搶通。

道路災情一處：台29線73.55k～79k旗山區旗南三路路段上邊坡泥流，已布設交維。道路無阻斷，封閉南下車道，改由北上調撥另一車道，雙向可通行。

最新道路通阻情形請上公路總局省道即時路況系統，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。

海上交通

而根據交通部航港局，24日共有11航線，計55航次停航：

基隆-馬祖：部分停航（停航1航次，另一航次基隆往馬祖之航班將於上午11時公告。） 台北-平潭：全部停航（2航次） 馬祖福澳-福州馬尾：全部停航（2航次） 北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次） 南竿-莒光：全部停航（6航次） 布袋-馬公：全部停航（6航次） 東港-小琉球：部分停航（停航9航次，開航29航次） 綠島-蘭嶼：全部停航（1航次） 富岡-綠島：全部停航（6航次） 富岡-蘭嶼：全部停航（6航次） 後壁湖-蘭嶼：全部停航（12航次）

海上交通航行資訊可洽：02-89788041

高鐵

根據台灣高鐵，24日維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車；不過，受到熱帶性低氣壓帶來強烈降雨，部分路段洪水及降雨偵測器作動，達到運轉限制標準時，列車將採取限速行駛而將有延誤，請旅客見諒。

南台灣、中台灣超過900處淹水

行政院則表示，目前中央、經濟部水利署及部分地方政府都開設災害應變中心，直至24日上午10:00為止，共計曾積淹水989處（苗栗縣1處、台中市3處、雲林縣30處、嘉義縣78處、嘉義市38處、台南市545處、高雄市283處、屏東縣11處），其中517處（台中市1處、雲林縣28處、嘉義縣60處、嘉義市36處、台南市217處、高雄市167處、屏東縣8處）已退水，餘查證中。停電災情方面，曾經停電戶數58,363戶，目前停電用電戶數12,145戶。

教育部表示，截至24日上午8:00止，各受災學校共計 48 校，高雄市33校較多，台南市11校次之，嘉義縣2校再次之。

目前各校災損金額初估869萬餘元，以縣市區分：高雄市災損800萬餘元較多，台南市災損49萬餘元次之，嘉義縣災損10萬元整再次之；以學校區分：高雄市忠義國小455萬餘元較多，高雄市大洲國中208萬元整次之，高雄市四維國小72萬元整再次之。

根據行政院人事行政總處，今日停班停課資訊如下：

台中市：今天停止上班、停止上課。

彰化縣：今天停止上班、停止上課。

雲林縣：今天停止上班、停止上課。

南投縣：今天停止上班、停止上課；明天照常上班、照常上課。

嘉義市：今天停止上班、停止上課。

嘉義縣：今天停止上班、停止上課。

台南市：今天停止上班、停止上課。

高雄市：今天停止上班、停止上課。

屏東縣：瑪家鄉：今天停止上班、停止上課；獅子鄉：今天停止上班、停止上課。此外，屏東其餘地方今天照常上班、照常上課。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺