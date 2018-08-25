朝鮮之外見朝鮮：我在中國看見的北韓式資本經濟

文：高紹沖

北韓正式國名為「朝鮮民主主義人民共和國」（DPRK），其自稱及簡稱都為「朝鮮」，北韓是台港澳三地通稱，與韓國（即大韓民國）屬同文同種，兩國民族皆為朝鮮族，或稱韓民族。不過罕為人知地，於中國境內也有朝鮮族，人數約192萬，聚居最多地在與北韓接壤的吉林省「延邊朝鮮族自治州」，延邊朝鮮族的方言也與北韓東北的羅先等地雷同，堪稱「朝鮮外的朝鮮」。

另外，北韓長期遭到國際經濟制裁，迫切需要外匯，除了開放境內觀光旅遊，也開發出許多奇特的賺取外匯方式，我大略羅列如下：

軍火交易：曾出口到緬甸、越南、伊朗、敘利亞及非洲等國，但2009年聯合國禁止自北韓進口武器，軍火交易轉為地下化，金額可達約每年10億美元。 外交使館外交郵袋走私。 國際動畫代工，連美國迪士尼都曾下單。 海外大型雕刻：國營雕刻公司承包埃及、塞內加爾等非洲國家大型雕塑、紀念碑，進帳破億美元收入。 勞務輸出：北韓勞工赴蒙古、中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯及歐洲等國海外打工，但薪資勞工所得微薄，其餘均歸北韓政府。 郵票等紀念品海外銷售。 於海外設立國營北韓飯店及餐館。

此外北韓還有許多不為人知的「謀生」方式，而其中海外的北韓飯店與餐館皆由北韓人民進駐經營，是另一種形式「朝鮮外的朝鮮」。躬逢其盛，兩者我都有幸參訪，就讓我一一介紹。

2018年七月，我搭乘臥鋪列車，約中午抵達延邊朝鮮族自治州的首府延吉市，延邊州最大特色在於因屬朝鮮族自治州，包含火車站等公私機關皆中韓雙語並呈，連地方報紙《延邊日報》同樣有中韓語版。延吉店家商品也多「韓流」入侵，瀰漫濃厚的韓式風情，且布爾哈通河橫亙延吉，河岸兩旁及市區大型建築，頗多為青綠或灰色陶瓦屋頂，屋簷四角與屋脊兩端翹起的朝鮮式風格，若沒有簡體中文字樣，真像身處南北韓城市。

不過延吉畢竟緊鄰北韓，以圖們江一河相隔，「兩岸」朝鮮族有親屬關係且往來密切，北韓甚至在延吉開設罕見的直營飯店與餐廳，我此行便屬意下榻北韓國營的「柳京飯店」。雖然順利收到確認電郵，但並非使用中國訂房網站預訂的我，當時到前台還是惴惴不安。別著北韓國旗胸章的前台服務小姐還真的查詢無果，以略帶腔調的中文無奈地與我溝通，但被我的確認信件所逼，最終還是妥協讓我於中國首次憑護照入住。順道一提，我趁她忙碌時拍照，她馬上警覺揮手說不方便，不愧是戒心強大的北韓人民啊！

柳京飯店櫃檯的服務小姐｜Photo Credit:高紹沖 提供

柳京飯店營業已久，房間空間頗大，設備則略為陳舊，而飯店最大特色是一樓附設餐廳，晚餐時段會附贈40分鐘北韓歌舞表演，即使非房客只要點菜也能欣賞。當日準時抵達餐廳，早已有幾個韓國長輩團佔據好位，桌上擺滿好酒好菜。坐下後我僅點平壤鮮魚冷麵與平壤菜包飯等北韓道地菜餚，北韓籍服務生看我似乎對一同端上的瓶瓶罐罐調味料頗為迷惘，竟然主動詢問，提供桌邊服務，調味拌勻並剪斷我的冷麵，相當貼心，平壤冷麵也因酌料增色不少，既清爽又夠味。

平壤鮮魚冷麵｜Photo Credit:高紹沖 提供

當各桌菜色出到七成時，表演正式展開，既有朝鮮民族舞蹈，也有薩克斯風演奏及飆高音歌曲等朝西合璧演出。剛才還在端盤遞水的服務生及前台小姐登時化身伴奏或載歌載舞，根本是多功能的標準「斜槓人生」！演出精采熱絡，購買50元人民幣的塑膠花獻花還可與北韓姑娘合影。而飯店餐廳菜餚單價偏高，大廳還兜售平壤辣白菜（泡菜），北韓為創造外匯，也不得不沾染資本主義氣息。不過演出賞心悅目，真的非常值得，我極為推薦！

延吉另個重要景點便是大型綜合博物館：「延邊博物館」。館內展覽豐富，有圖片展介紹延邊民族區域自治的發展情形；有延邊出土文物陳列，展出鎮館之寶「渤海國孝貞公主墓碑及壁畫」，以及罕見的「東夏國」及元代出土文物；有朝鮮族革命鬥爭史陳列，擺放中國朝鮮族對日抗戰雕像，甚至還有北韓國父金日成參加抗聯二軍的史料，與高掛中華民國青天白日滿地紅國旗的獎狀；朝鮮族民俗展覽則最為熱門，以蠟像介紹孩童抓周、夫婦交拜到長者祝壽禮儀，與廚房、書房到農村及中國朝鮮族農樂舞樣貌，完整呈現朝鮮族的風俗民情。

最重要的是還能得知中國朝鮮族的起源：因東北是滿洲人的龍興之地，清朝長期封禁，禁止任何移民進入，導致地廣人稀，荒地大片。直至清末列強入侵才逐漸開放，朝鮮半島此時遭逢天災，朝鮮族災民也開始湧入東北。中華民國時期，日本殖民朝鮮更壓迫朝鮮人民外逃，連金日成年少時都曾於東北成長及抗日。抗日戰爭後，未歸國的朝鮮族捲入國共內戰，多半加入解放軍，中華人民共和國成立後便留下成為少數民族之一。

延邊博物館｜Photo Credit:高紹沖 提供

北韓的身影不僅在與中國相鄰的邊境，同樣出現在上海。2010年我參觀上海世界博覽會時，北韓很給老大哥中國面子，首度出席世博會，以「朝鮮館」參展。館舍以北韓國旗覆牆，紅星藍邊很是醒目，完全無須排隊，可快速入館，但館內人潮出人意料地多，西方遊客都在館內嘖嘖稱奇。

場館主題一如北韓風格是歌功頌德之「人民的樂園」。入館左牆高掛千里馬標誌，還有北韓專為上海世博推出的紀念郵票，並有蜿蜒河流，象徵流經首都平壤的大同江，過江上石橋後正式進入展區，右手邊是朝鮮式涼亭與假山，涼亭前的小石洞中為北韓世界遺產江西郡古墓壁畫與朝鮮古物。展廳中尚有醒目的高4.5公尺之主體思想塔模型，紅色火炬猶如聖火矗立於上，模型背襯有平壤鳥瞰圖。旁有兒童高舉和平鴿噴泉，左面高牆懸掛北韓風光照片，其下螢幕則播放宣揚國威的北韓發展影片。

但遊客重頭戲都放在紀念品商店，由通中、英、韓三國語言的北韓籍館員應付潮來潮往的遊客，紀念品以郵票、書籍與三角旗為主，身著韓服的朝鮮館員更是拍照的目標，採購一番後在出口處蓋完朝鮮館印章，我才心滿意足地離開。

上海世博的「朝鮮館」｜Photo Credit:高紹沖 提供

「朝鮮外的朝鮮」如中國朝鮮族聚居地及北韓直營餐廳等，雖非北韓領土，卻不失為認識朝鮮族及北韓藝術文化的窗口。以最容易踏足的餐館為例，在中國境內最多，北京便有平壤館、玉流宮、牡丹峰、三松閣等四家國營餐廳，並「全球展店」至東南亞甚至連歐洲荷蘭阿姆斯特丹都曾拓點。

不過外派人員也增加北韓管制的難度，2016年四月，中國寧波平壤餐廳有13人以脫北者身分集體輾轉逃到韓國，由於國營餐廳人員皆是精挑細選，如此大規模的叛逃也使兩韓陷入齟齬，還傳出可能是韓國特工誘騙北韓人員的羅生門。但無論如何，北韓致力吸納外匯，在夾縫中求生存的努力，只能用「生命會找到出路」加以形容。最後附上一段延吉柳京飯店餐廳歌舞表演官方影片，揭開北韓神秘面紗的一角。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航