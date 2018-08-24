有沒有想過，如果電動二輪車的用電模式改變、如果充電就像走一趟便利商店，我們未來會有怎樣的移動生活？

當充電就像走進便利商店

續航力，是電動二輪車消費者最關心的議題。如果把電動二輪車看成現在我們人手一機的智慧型手機，並且隨時都可以找到能源站，讓充電就像走一趟便利商店般方便，那續航焦慮是否仍將是問題？

借鏡手機的發展歷史，便可發現追逐電池續航力其實是個迷思。傳統手機可以使用多天才需充電，但現在的智慧型手機卻往往不到一天就得充電；若科技發展日益先進，為何市面上至今還沒出現充飽電就能用一個月的智慧型手機？

答案，就在以「人」為核心的用電模式。

輕巧易攜帶的手機搭配隨時可以充電的環境，這樣以「人」為核心的用電模式，塑造了我們現在的行動裝置生活；若電動二輪車也能以人為核心，讓移動充電如同走趟便利商店，充電模式的革新就能發展出新的移動生活。

在台灣耕耘二輪車市場超過半世紀的光陽工業股份有限公司，其所推出的ionex就是希望讓電動二輪車的充電如同走進超商一樣方便。光陽預計在2018年完成1,500座快速充電站，在2019年底前完成2,000座能源交換站，總計約3,500個站點，其分佈之廣度和密集度就像遍佈全台的便利商店，真正實現「充電就像走趟便利商店」，改變移動生活的用電模式。

【點圖放大】當蓄能地點分布密度與廣度成熟，充電就會像走趟便利商店

（Photo Credit / 企劃設計與製作 ： TNL Brand Studio ）

充電換電，其實就是隨行杯的概念

當能源站就像遍佈全台的便利商店，充電其實就像拿著一個隨行杯，在家可以裝水／裝咖啡、在外也可以找飲水機裝水／在商店用隨行杯買咖啡；萬一沒帶杯子，也能直接再買外帶杯裝的咖啡。隨行杯能夠讓我們隨時解渴，電動二輪車也必須能夠隨時充電，才能解決我們的續航焦慮。

光陽電動二輪車擁有三種續航模式：

1. 家充：可以把「白頭電池」用充電座或連接電源線在家充電；

2. 店充：可以把「白頭電池」拿到快充站充電，每次收費10元，1小時可以充飽；

3. 換電：可以到能源交換站租借「橘頭電池」，每次租金40元，租期24小時。

購買光陽ionex電動二輪車時，會附上一顆「白頭電池」，以及一組「內建核心電源」。白頭電池可以家充、店充；橘頭電池只能在電池交換站租借；而「內建核心電源」可以作為應急使用，即便電池耗盡也能再騎5~10公里，讓我們順利騎到最近的快充站或換電站。

【點圖放大】充/換電其實就像隨行杯，家用、外出和外帶，隨時解決我們的續航焦慮

（Photo Credit / 企劃設計與製作 ： TNL Brand Studio ）

3500個站點，其實是一個生態系

這個以「人」為核心的用電模式，不僅讓二輪車從燃油車進展到電動車，更改變了整個生態系。

正如智慧型手機問世後，已不再是純粹的「電話」，它更像一個智慧助手大幅度改變我們的生活樣貌。在不久遠未來，這樣的發展歷程也將在電動二輪車領域實現，串連人與車關係，改變「移動生活」的樣貌。

甚至，能源站不只有充電換電服務；當我們的移動生活愈來愈數位化、智慧化，就像目前多數人與智慧型手機間的關係，我們與車子間的關係也將更加緊密。

因此，光陽的3,500個站點不僅是能源站更是一個生態系。與旗下遍佈全台的經銷商作為能源站點，這些在你我住家巷口存在已久，從燃油車時代就開始包辦我們「移動」需求的機車行，在電動車時代即將來臨之際，也將搖身一變成為新移動生活中最有力的服務供應者。

【點圖放大】電動車普及其實是生態系發展，甚至在未來可擴張出各種服務

（Photo Credit / 企劃設計與製作 ： TNL Brand Studio ）

改變用電模式，改變移動生活樣貌

續航力會隨著「電池能量密度」與「電動馬達效能」的提升而不斷增加，但它卻又一直都是人類追求智慧移動生活時的挑戰門檻；然而，在產業與時代技術持續邁向成熟且成本尚未降低時，過度追逐電池體積與馬達效能都會使成本大幅增加。

試想，一台笨重又昂貴的電動二輪車或許看來酷炫新潮，但離成為人手一台如行動裝置般的通勤利器，卻依舊是長路迢迢。

其實，電動生活普及化並非只有電池與馬達的問題，其背後真正的議題是「用電模式的改變」。這個以「人」為核心的革新模式，正為進化中的人車關係提供一個最佳的解決方案，而我們也將發現並參與體驗這個「改變移動生活的用電模式」，並進而在未來看見「前進移動用電的生活方式」。