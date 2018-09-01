撰文者：郭耀煌／國立成功大學資訊工程學系特聘教授

隨著新興科技趨於成熟，各式各樣的新型態服務及商業營運模式推陳出新，數位經濟的發展蔚為世界潮流，人類生活情境與全球產業運籌已進入嶄新紀元。臺灣正迎向此前所未有的超高速創新時代，企業都在「瘋」AI人工智慧、無人載具、行動支付等，對傳統的經濟、產業發展模式帶來了重大的挑戰與考驗，而過去只有出現在科幻電影裡的情節，也逐步實現在您我現在和未來的生活中。

創新應用的多元發展，改變各式既有的商品及服務模式，不僅需要產業政策的支持，更需要企業對於新技術，如人工智慧、區塊鏈、大數據、無人載具等的大力投入；雖然創新應用的內容不同，但卻面臨相同的大挑戰–「法規框架限制」。興利型的法規，可以讓產業發展發揮倍乘效益，而防弊型的法規，雖是以維持產業秩序的角度出發，卻可能會產生侷限創新的負面影響。

觀諸鄰近的日本，於2013年制定了「產業競爭力強化法」後，使創新事業可藉由實驗機制，暫時性排除部分既有法規限制，據以展開新事業，對促進新技術、新商業模式的發展有相當助益。而我國雖擁有許多科技人才及創意點子，但不合時宜的法規卻箝制了創新事業的萌芽。探其原因，我國雖同屬成文法國家，但由於立法時程、社會成本、機關權責及監理本位、社會氛圍對於創新的容錯度不足等問題，造成產業創新發展上的重重關卡，也拉大了我們與世界先進國家競逐創新的距離。

Photo Credit : 郭耀煌 創新法規沙盒運作機制流程

因此，借鏡日本經驗，我國自106年8月即在「數位國家∙創新經濟方案」架構下推動「創新法規沙盒」機制。為了讓更多創意能加速落實，此法規沙盒藉由「法規釐清諮詢服務」及「創新應用實驗」兩項機制，以更具彈性的方式面對法規管制，減少創新技術應用的限制，使創新應用得以先行實驗，藉此調和數位創新可能帶來之法規制度衝撃，進而促動產業發展新動力與轉型新契機。此作法希望可以讓新創業者在沙盒環境中專注實現創新，也讓法規主管機關據以思考如何調適法規管制，同時兼顧產業發展的需求。

「創新法規沙盒」自啟動以來，已收到近百件申請案件，其中以跨域商務及平台經濟類型的案件量為最，另循環經濟、創新製程、智慧交通、先進運輸、智慧照護及生技醫藥等領域皆有業者來洽詢相關法規疑慮，顯示彈性而親善的法規沙盒對各行業創新轉型是相當重要的。推動團隊也安排了90場以上專家會商來協助業者收斂及聚焦其問題，並連繫相關主管機關協助回應。各主管機關也密集與團隊溝通，瞭解這類新穎營運模式可能涉及的範圍，期能搭建起企業與機關之間的對話橋樑。

整體而言，「創新法規沙盒」對促進我國創新經濟的發展甚為重要，除幫助創新者可先釐清創新活動可能面臨的適法性疑義外，並提供允許「先試先行」的實驗機制，提高創新實現的可行性，為臺灣的中小企業挹注活水，加速產業升級轉型。