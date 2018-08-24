美參議員將提「反斷交法案」：不只為了台灣，更防中國「有機可乘」

薩爾瓦多21日與我國斷交，白宮23日深夜罕見發布聲明指出，將「重新評估」美國與薩國的關係，此外，美國參議員賈德納（Cory Gardner）也提出「2018年台北法案」，主張美國與各國交涉，支持台灣獲得各國外交承認。美方對於薩爾瓦多與台灣斷交有這麼大的動作，可能是因為中國與薩爾瓦多建交，幾乎等於入侵美國的「後院」。

白宮罕見發布聲明：跟中國建交只會帶來短期發展

（中央社）薩爾瓦多21日與中華民國斷交，白宮23日晚間以「新聞發言人談薩爾瓦多」為題，發表了三段、共191個英文字的書面聲明表示，與台北中斷外交關係，將影響整個美洲區域的經濟健康與安全，對此美國嚴重關切，也呼籲各國要警惕中國的經濟宰制。

聲明全文如下：

這個星期二，薩爾瓦多政府為與北京建交，宣布中斷與台北數十年來的外交關係。薩爾瓦多執政黨的領導人，在卸任前幾個月，以不透明方式做出這一決定，將影響未來數十年，它不只影響薩爾瓦多，也影響整個美洲地區的經濟健康與安全。 中國明顯干涉西半球國家內政，美國嚴重關切薩爾瓦多政府對此的接受程度，這將導致美國重新評估與薩爾瓦多的關係。 一些國家尋求建立或拓展與中國關係，吸引以國家主導的投資來刺激自身短期經濟成長和基礎設施發展。長期來看，這些國家可能會失望。世界許多政府正意識到中國經濟利誘的方式，將促成經濟依賴和宰制，而非夥伴關係。 美國將持續反對中國造成兩岸關係的不穩定，以及對西半球的政治干擾。

熟悉國際議題的《關鍵評論網》專欄作者羅元祺表示，與這次斷交、建交事件相關的國家，僅我國、中國、薩爾瓦多三方，白宮聲明也指出「中國明顯干涉西半球國家內政」，表示美國很清楚地把他國邦交事務定位在他國「內政」的層級；在國際上「不干涉他國事務」的原則下，國際間極少由第四國對於他國外交事件發表官方聲明。加上目前美國的「一中政策」、國際間的「一中原則」之下，美國鮮少針對台灣的外交問題發表言論，這次還繞過外交系統的國務院，由白宮新聞發言人的層級對此發表書面聲明，確實極為罕見。

美國參議員將立法，防止台灣再失邦交國

除了白宮，美國國會參議院外交委員會亞太小組主席賈德納23日也表示，在薩爾瓦多成為今年第三個與台灣斷交的國家後，他準備推動立法，防止台灣剩下的邦交國再轉而承認中國。

共和黨籍聯邦參議員賈德納告訴《路透社》，他將在幾天內提出法案，鼓勵相關國家維持與台灣的邦交。他表示，這項法案將授權國務院採取諸如「降低關係」或「改變對外援助」等方式，阻止相關國家作出不利台灣的決定。

他接受《路透社》電話訪問時說：「這項『2018年台北法案』（（Taipei Act of 2018））將讓國務院獲得更好的工具和指導，以確保我們能盡可能為台灣強力發聲。」

這項法案將規定美國採行策略與世界各國政府交涉，支持台灣獲得外交承認或非官方支持。若有國家對台灣採取敵對行動，法案也將授權國務院降低美國與他們的關係，或是中止或改變美國的對外援助，包括對外軍事金援。

賈德納強調，這項法案不會授權針對已選擇和北京建交的國家採取行動。他說：「這項法案是要多提供一項工具，以對付中國的霸凌行動。」

他說，他已和幾位民主黨參議員談過，希望讓他的法案獲得兩黨足夠支持，能在參議院通過。他說，他也計畫與眾議員和白宮合作。

《中廣》報導，賈德納和另一名參議員盧比歐（Marco Rubio）21日就提案，希望限制美國對薩爾瓦多的援助。當時賈德納推文指出，薩爾瓦多對台灣做出錯誤決定，這將對美國與薩爾瓦多關係帶來負面影響。美國政府必須善用各種工具，對抗中國對台灣的霸凌。

除了賈德納和盧比歐之外，包括聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、眾議院外委會榮譽主席羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）、聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、以及聯邦眾議員席瑞斯（Albio Sires）等國會議員，也強力表態支持民主台灣。

「中美競爭」背景下，台灣位處焦點

《BBC》報導，淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年表示，中國在這個時機宣布與薩爾瓦多建交，雖然有「懲罰」蔡英文「同慶之旅」出訪友邦的意味，但也可能是川普上台後，台灣與美國在實質交流、軍事合作方面的關係不斷深化，中國政府累積了大量不滿。

中國對外，不想讓台灣「在外交上得分」。對內，中美貿易戰催生了民怨，中國政府必須「找一個外部敵人來打」，台灣議題因此被當成重點箭靶，從施壓國際航空公司改名，到抵制85度C咖啡店，到與薩爾瓦多斷交這一系列的動作都是。這是在「美中競爭」的大背景下所產生的結果，不僅只是中美貿易戰的關係。

黃兆年分析，台灣一直處在中美霸權爭霸的風暴焦點。黃兆年說：「台灣輸不只是台灣輸，美國也有所損失。」所以台灣與中國的邦交國爭奪戰中，中美台關係不能輕忽。

中國可能「軍事投資」薩爾瓦多港口，等於入侵美國後院

而近兩年以來，台灣已經接連與三個中南美洲、加勒比海地區國家斷交，除了這次的薩爾瓦多，還包括2017年6月的巴拿馬、今年5月的多明尼加。但這次與台灣斷交、與中國建交的薩爾瓦多位處中美洲北部，與洪都拉斯及瓜地馬拉接壤，黃兆年說，薩爾瓦多港口在地理位置上「屬於美國的勢力範圍、美國的後院。」

宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平日前投書《關鍵評論網》，指出美國駐薩爾瓦多大使曼斯（Jean Manes）已於7月9日表示，對中國有意投資薩國東部之聯合港（La Union）表示憂慮，除了經濟目的之外，也可能發展新的軍事用途，做為中國進軍中美洲暨加勒比海地區的攻勢之一。

《上報》也指出，薩國東部的聯合港位於薩爾瓦多、宏都拉斯及尼加拉瓜相鄰的重要位置，該國有意將港口週邊指定為經濟特區，儘管港口的特許經營權目前仍在招標階段，但該國公營媒體已公開預測，中國企業目前最有可能贏得特許權。曼斯懷疑，中國拿下聯合港的目的不只是商用，更有意藉此建立軍事據點。

除了爭取經營港口的傳聞外，報導也指出，薩國國防部長慕其亞（David Munguía Payés）在七月底一場媒體訪問中透露，中國政府曾與薩國軍方接觸，有意出售武器給該國，但遭薩國軍方以沒有相關預算為由回絕。外交人士研判，目前正值美國川普政府因移民問題與中美洲國家關係交惡之際，中國極可能趁機在此區擴大影響力。

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核稿編輯：羊正鈺