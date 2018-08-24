無法冷卻的金足農熱潮，意外帶起一波「秋田經濟熱」

文：Robert Hsu（台灣出身的設計工作者，主要做品牌形象和行銷規劃、現在在日本一邊留學一邊寫些日本的文化與設計觀察）

在夏季甲子園100回決勝戰力拼九局飲恨的金足農、並沒有只帶著悔恨與淚水回到秋田，除了獲得了來自全日本、驚人的1.9億捐款（現在大概是全國最有錢的野球部了）並以農業高校的出身，帶起一波意想不到的秋田經濟熱潮。

無法冷卻的金足農熱潮，金農（KANANO）蛋糕販售再開

身為秋田好山好水的在地農業高校、金足農於2012年（平成二十四年）開始與Lawson長期產學合作的「菓子パン」（甜點麵包）的企劃。其中由秋田產的米與雞蛋作成的「金農Pancake（稅入145¥）」與「金農Donuts」受到許多好評。包裝也是由金足農高的食品流通科與生活科學科的學生自行設計，再由Lawson負責生產、販售與行銷，是今（2018）年於5月25號到6月25號的期間限定販售商品，並且「只有秋田買的到」。

這個商品在限定期間販售時，也在twitter和許多個人部落格上引起許多熱烈的評價：「驚愕到不行的美味」、「拜託可以再度販售」、「這個太誇張太好吃了」等等。這個產品在金足農打進甲子園大賽決勝戰之後引起另一波討論熱潮。

在甲子園大賽結束的兩天後，8月23號，Lawson回應了消費者們的熱烈要求，再度於秋田縣內開始重新上架這個小蛋糕，雖然目前仍然是秋田限定，但是預計在今年十月於全日本Lawson限量販售。

感謝他們帶來的感動！來自全國的故鄉納稅持續增加中

除了本社設立於秋田的全國連鎖居酒屋「半兵衛」，在甲子園決勝日以飲品全額無料表示感謝與支持，（本來設定贏球飲料全品100¥、輸球全飲品半價、但是因為社長太感動所以改成一日全額無料），許多秋田縣民也都在店舖換上紫色底、白色字的應援海報、可說是全縣應援、感動持續中。

在全國各地的故鄉納稅訂單也在甲子園的決勝週（8月14日至21日）累計超過百萬日元的需求，請寫許多人都在訂單中備注上「金足農加油！」「為了金農的寄附金！」等應援字句。

除了故鄉納稅之外，秋田縣的農產品販售也有大幅的成長，專門販售秋田特產商店「あきた美彩館」表示秋田製的日本酒受到大家的歡迎。另一方面，秋田縣的農產品店家也表示秋田米的販售有1.5倍的成長，日本則媒體使用「金農熱潮（金農フィーバー）」，來形容這個現象。

同時、由金農在校生所種植的作物也受到大家的關注。由金農自行開發、野球部隊員所參與生產的「金農米」今年十月下旬預定收成後，會加入今年在東京的地方農產販售會，預計也會造成一波支持熱潮。

甲子園的魅力與欠點

對於許多熱愛野球的日本人來說，甲子園就是一個這樣充滿魅力、充滿可能性的地方。但過度使用與地區發展、球員分配不均的問題依然嚴重存在。

長期紀錄甲子園活動的記者氏原英明也曾經發表「甲子園是病」一書批評現在甲子園造成年輕球員過度使用的問題、本次大賽賽後日本媒體、退休職棒球員也對於官方、甚至金足農的教練提起日本高校野球長久以來對於球數使用問題、球員保護等等建言，但是這個環境下所產生的「下剋上」、「努力可以得到回報」的野球魅力，似乎目前在日本球界還尚在爭論中，短期內未有改變的可能性。

吉田在決勝戰第四局退場前在投手丘上與夥伴含淚講到

「我的腳已經完全使不出力了，我完全投不下去了...」

這一幕雖然感人熱淚，但是在目前的甲子園制度之下，在未來雖然還會繼續上演、

但是這樣的感動帶來的許多漣漪效應，大概就是甲子園的魅力所在吧！

本文經作者授權轉載，原文刊登於Ryu的日本觀察筆記

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航