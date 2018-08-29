哈拉瑞《21世紀的21堂課》：接納移民是「責任」還是「施捨」？

文：哈拉瑞（Yuval Noah Harari）

隨著難民和移民潮愈來愈強，歐洲人內部也開始有不同反應，引發對歐洲身分認同及未來的激烈討論。有些歐洲人要求歐洲關閉大門——這些人是背叛了歐洲多元文化和寬容的理想，或者只是做出明智的選擇，希望避免衝突和災難？也有些人反而呼籲把門開得更大——這些人是忠於歐洲核心價值，或是不負責任的給歐盟加上了不可承受之重？

關於移民問題的討論，最後常常演變成只剩雙方無謂的叫囂，而非真正聽取對方的意見。為了把事情說清楚，我們或許可以把移民比作一項協議，協議內容分為三條：

第一條：地主國允許移民進入。

第二條：做為回報，移民至少必須接受地主國的核心規範和價值觀，甚至需要放棄某些自己原本的傳統規範和價值觀。

第三條：如果移民同化到一定程度，就會慢慢成為地主國平等而正式的一員，而「他們」也就成為「我們」。

以上三條協議內容，就帶出三項不同的爭論；另外還有第四項爭論，是關於協議如何履行。但現在要談移民問題時，常常是把四項爭論混為一談，最後就是沒人知道重點在哪，因此最好把這些爭論一一分開。

爭論一：親移民與反移民之辯

移民協議的第一條只說了地主國允許移民進入，但這究竟該是一種責任、還是一種施捨？地主國是有義務向所有人敞開大門，或是有權選擇讓哪些人進入、甚至完全拒絕移民？

親移民主義者似乎認為各國皆有道德上的責任，不僅應該接收難民，還應該接收那些因為國家貧困而希望追求工作和更美好未來的人。特別在這樣一個全球化的世界裡，人人都對全人類有道義責任，如果推卸這些責任，就是只想著自己、甚至就是種族主義。此外，許多親移民主義者強調：想徹底阻止移民是不可能的事，不管蓋起多少城牆和圍籬，絕望的人都能找到突破口。所以，與其把這一切逼到暗處，成為充斥著人口販運、非法勞工和無證兒童的龐大地下社會，還不如將移民機制合法化，公開處理。

但是反移民主義者會說：只要動用足夠武力，就能徹底阻擋移民；或許真的在鄰國遭受殘酷迫害的難民能夠例外放行，但除此之外，並無義務要敞開國門。像是土耳其或許就有道德義務，讓隔壁已經被逼到絕路的敘利亞難民跨越邊界。但如果這些難民接著想去瑞典，瑞典並沒有義務接收。至於如果是想追求工作機會或福利的移民，則應由地主國來決定是否要接收、又要以什麼條件來接收。

反移民主義者強調：每個人類群體最基本的一項權利，就是抵禦入侵，不論入侵的是軍隊或移民。瑞典人是靠著過往的辛勤工作及無數犧牲，才建立起了繁榮的自由民主政體；如果敘利亞人自己沒有選擇這麼做，問題可不能算到瑞典人頭上。如果瑞典選民不希望接收更多敘利亞移民，無論原因為何，都有拒絕的權利。而且就算他們願意接收某些移民，大家也要知道這是一種施恩，而非履行什麼義務。換言之，獲准進入瑞典的移民不論得到怎樣的對待，都該心存感激，而不是彷彿成了主人、還想做出各式要求。

此外，反移民主義者還會說：任何國家都能自己決定想要怎樣的移民政策，除了可以要求身家清白、學有專精，甚至也能要求宗教正確之類。如果說以色列這樣的國家只想接收猶太人、波蘭這樣的國家也只願意接收信基督的中東難民，雖然令人反感，但這完全是以色列或波蘭選民的權利。

麻煩的是，人類很多時候就是希望魚與熊掌兼得。許多國家會對非法移民睜一眼閉一眼，甚至願意引進短期外勞，就是為了運用外國人的活力、才幹和廉價的勞力。但接下來，這些國家卻拒絕讓這些人的地位合法化，嘴上說著自己不希望接收移民。長遠看來，這可能會形成階級社會，上層階級的一群正式公民，剝削著無權無勢的下層階級外國人；今日在卡達和其他幾個波灣國家正是如此。

爭論二：入境隨俗與頑固守舊之辯

移民協議的第二條提到，移民獲准入境後，有接受當地文化的義務。但接受程度要有多高？移民從父權社會來到自由社會，就得成為女權主義者嗎？如果原本的社會篤信宗教，現在就得接受世俗的世界觀嗎？傳統的服裝規範和飲食禁忌都得全部拋棄？

反移民主義者常常會把這些標準訂上天際，但親移民主義者則會把標準降低。

親移民主義者會說：歐洲本身就非常多元，各個原生族群都有原本就非常多樣的意見、習慣和價值觀，也正因如此，才讓歐洲生機勃勃，格外強大。所以，為什麼要逼迫移民遵守某些只存在於想像、其實很少歐洲人真正照辦的身分認同？在英國公民都幾乎不上教堂的時候，真的要逼移民到英國的穆斯林變成基督徒嗎？如果這些移民來自印度的旁遮普邦，他們真的得放棄咖哩和印度香料，支持炸魚薯條和約克郡鹹布丁嗎？如果要說歐洲有任何真正的核心價值，應該就是一種寬容與自由的開放價值觀，但這也就意味著歐洲應該對移民表現寬容，並且允許移民在不損害他人自由及權利的前提下，自由自在的維持自己的傳統。

反移民主義者也同意，寬容和自由是歐洲最重要的價值觀；所以他們開始指責許多移民群體（特別是來自穆斯林國家的移民）不寬容、厭女、恐同、反猶太。他們認為，正因為歐洲重視寬容的態度，所以不能讓太多不寬容的人移民進來：意見偏執的群體如果人數不多，寬容的社會還能夠接納，然而此類極端主義者的數量一旦超過一定門檻，社會就會產生質變——歐洲接收了太多來自中東的移民，最終就會成為中東的模樣。

有的反移民主義者還想得更遠，認為國家社群絕不只是一群能夠彼此包容的人，所以光是要求移民遵守歐洲的寬容標準還不夠，還必須變成英國、德國或瑞典文化的各種獨特樣貌，無論這些樣貌為何。畢竟，地方文化允許移民進入時，就已經冒著巨大的風險、承擔巨大的代價，我們絕不該要求地方文化自我摧毀。既然地方文化提供了完全平等的對待，就有權要求完全的同化。如果移民無法接受英國、德國或瑞典文化裡的某些怪癖，請他們改去別的地方。

這個爭論裡的兩項議題，在於對「新移民是一群不寬容的人」有不同意見，以及對於「歐洲身分認同」也有不同想法。如果新移民確實都抱持著令人難以忍受的不寬容態度，遲早就算目前支持移民的自由主義歐洲人，也會開始反彈。相反的，如果多數移民面對宗教、性別和政治事務時，態度上也展現出自由和寬容，就會讓這個目前反對移民最有力的論點失去力量。

然而，歐洲身分認同的議題仍然有待解決。寬容是一種普世價值。但到底，要移民到法國的人得接受哪些獨特的法國規範和價值觀，要移民到丹麥的人，又得認同哪些獨特的丹麥規範和價值觀？只要歐洲對這個問題還有不同想法，就很難得出明確的移民政策。相反的，只要歐洲對這些問題有了明確的想法，歐盟人口總數高達五億，要接收（或拒絕）幾百萬難民應該並非難事。

相關書摘 ▶哈拉瑞《21世紀的21堂課》：宗教神話——流傳千年的假新聞

書籍介紹

本文摘錄自《21世紀的21堂課》，天下文化出版

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作者：哈拉瑞（Yuval Noah Harari）

譯者：林俊宏

「在一個資訊滿滿卻多半無用的世界上，清楚易懂的見解，就成了一種力量。」——哈拉瑞

在《人類大歷史》，哈拉瑞展現了他「後見之明」的洞識，深刻闡述了人類簡史；

在《人類大命運》，哈拉瑞則以他「先見之明」的睿智，為我們預示了未來簡史。

而在這本「人類三部曲」的第三部《21世紀的21堂課》，哈拉瑞聚焦於此時此地，

關注的是資訊科技和生物科技攜手之後，科技為社會帶來的巨大顛覆與重塑，

以及川普粉墨登場、難民湧入歐洲、恐怖攻擊迭起、假新聞到處流竄……

世事紛紛擾擾之際，我們應該思索、也應該教導孩子的21項核心課題，

諸如：

天然愚蠢遇上人工智慧，人類還剩下什麼能力勝過人工智慧？

系統性大規模失業危機無可避免？「無用階級」將大量暴增？

社經精英不再剝削勞工了，因為已不需要這些「無用階級」？

我們該提防機器人，還是該提防機器人的主人？

資產誠可貴，資料價更高？擁有資料數據者，得天下？

你真以為有「自由意志」？還是改聽大數據和演算法的就對了？

神有兩種，你相信哪一種？信眾的行為決定了神的價值？

假新聞萬世永存？宗教神話就是流傳千年的假新聞？

恐怖主義是全球政治問題？宗教問題？還是社會心理機制問題？

我們的正義感可能已經過時？如何在全球化的世界實現正義？

如果世間皆是虛假，「自我」也是虛構的故事，那麼人生意義何在？

《21世紀的21堂課》是現代智人的必修課，

是洞悉世局變幻、洞察社會趨向、洞燭心靈深處的必修課。

21世紀的21堂課

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航