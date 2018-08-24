10年來沒人能「做好做滿」：澳洲現任總理支持減碳，被「逼宮」下台

澳洲政壇一週以來政治動盪，24日，執政的自由黨在一週內第二度發起黨魁投票，由前財政部長史考特．莫里森（Scott Morrison）勝出，將接任黨魁與總理大位。原總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也將下台，當初也是在黨內「逼宮」中上台的滕博爾，一直不被黨內保守派接受，他所力推的「減碳政策」也成壓垮他的最後一根稻草。但這也是澳洲近10年第六名透過「黨團撤換黨魁」下台的總理，澳洲的「慣性逼宮」政治，可能對未來產生負面影響。

《中央社》報導，根據美國《CNN》，保守派的莫里森在24日的黨內閉門投票裡以45票比40票，擊敗極端保守的前內政部長杜登（Peter Dutton），確認接任黨魁與總理大位；而副黨魁則由環境與能源部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）當選。原黨魁兼總理滕博爾也將下台。

民調下滑，能源政策成為壓垮原滕博爾的最後一根稻草

根據《路透社》與《CNN》，滕博爾在2015年9月的黨內「逼宮」時上台，當時他擊敗前總理艾伯特（Tony Abbott）。滕博爾是上億身價的工商銀行家出身，在社會議題上屬自由派，包括支持同性婚姻、採取行動因應氣候變遷等，當時藉著一波高人氣取代艾波伯特，但上任後光環快速消褪。

自由派的滕博爾與中間偏右的自由黨格格不入，難以吸引保守選民，而立場較前衛的支持者，看到滕博爾為討好右派而調整政府政策後，也對他感到失望。

數個月以來，滕博爾的民調表現差勁。但壓垮滕博爾的最後一根稻草，是他的能源政策。在能源價格節節攀升之際，滕博爾仍有意將「減碳目標」入法，但自由黨內的右翼希望澳洲的煤礦業能取得更多投資，並希望拿出政策降低澳洲電價，因此這個計畫也遭到同黨政治人物反對。

《轉角國際》報導，今年8月，在黨內右翼保守派的議員壓力之下，滕博爾放棄了原本力推的全國「減碳目標」。但這樣的讓步，卻讓黨團保守力量聲勢大振，挑戰黨魁信任度的聲浪，反而自此一發不可收拾。

同黨杜登，大張旗鼓發表政見競選黨魁

《中央社》報導，滕博爾被要求進行自由黨黨魁改選，21日，自由黨召開黨團會議進行黨魁改選，由同黨的杜登對上滕博爾。

比起溫和的滕博爾，杜登被視為較強硬的保守派，黨魁改選前，曾任警官的杜登就毫不保留地說他想要治理國家，他曾告訴《3AW商業廣播電台》：「我是在對同事說話，我不會拐彎抹角。我對你們非常坦承與直接，我就是這麼認為。」

他也曾說，他認為自己能在明年中登場的選舉，以領導人身分擊敗勞工黨領袖修頓（Bill Shorten），現年47歲的杜登說：「沒有抱持著我可以擊敗修頓的信心，我是不會參與領導人選舉的。」

杜登在擔任內政部長與移民部長期間塑造硬漢形象，選前則試圖放軟身段、發表施政方針。他曾表示，如果當上總理，將聚焦於壓低電價、減少移民，以緩解人口壓力，並提高水資源投資，以協助飽受乾旱所苦的農民。

當選的保守派莫里森，曾參與「難民集中營」政策

《中央社》報導，然而，在21日的黨魁改選中，杜登最後以35比48票落敗。雖然滕博爾在黨魁改選中暫時保住大位，但滕博爾地位已搖搖欲墜。

22日，就有至少10名澳洲部長提出辭呈，二度投票的呼聲高漲，滕博爾24日在推特上表示，收到召開自由黨黨團會議的請願書」這次，因滕博爾表示他將退出候選之列，改由杜登對上黨內相對低調的前財政部長莫里森，今日，黨內的閉門投票裡以莫里森45票比40票勝出。

《轉角國際》報導，莫里森出身警察世家出身，是澳洲政壇最著名的基督教福音教派信徒之一，被認為是黨內保守派。他曾深受前任總理艾伯特的信任，曾於艾伯特內閣擔任「移民與邊境管制部長」。當時，他也曾參與了自由黨最具爭議的「難民集中營政策」（將偷渡船民全部送往簽約的大洋洲島嶼國家，無限期拘留審查）。

但當艾伯特於2015年遭到黨內逼宮時，莫里森卻倒向了滕博爾，並藉此取得黨內大老地位，並任職財政部長的要職。在這次滕伯爾下台風波中，在8月21日前，莫里森都還公開表示「堅決支持滕博爾總理」；直到確認大勢已去後，莫里森才以相對溫的姿態投入黨魁選舉，最後也成功擊敗杜登，成為自由黨所支持的新任總理。

如今，莫里森將接任澳洲總理，滕博爾也成為澳洲近10年第六名下台總理，六人都沒做滿任期。從前總理霍華德於2007年卸任之後，澳洲就不再有任何一位政治人物，能安穩地在總理一職上坐滿三年任期。在中央缺乏穩定性的狀況下，逐漸成為慣性的「逼宮政治」，對於長期政策的推行，可能會造成影響。

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核稿編輯：羊正鈺