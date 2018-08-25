【圖輯】「阿拉伯之冬」無絕期，同時與內戰和腫瘤對抗的葉門人

2010年，一位突尼西亞失業青年抗議警察暴行引火自焚，沒想到他的生命，竟然撼動整個阿拉伯世界，諸多穩固數十年的威權政府紛紛垮台，包括前利比亞強人格達費（Muammar al-Gaddafi）在內，許多阿拉伯領袖不是被推翻就是身亡，取而代之的是民主化政府。

這股席捲阿拉伯土地的政治巨浪，猶如新生的春風般把民主吹進阿拉伯世界，因此被稱為「阿拉伯之春」。不過，西方世界奉行的民主制度，是否真的適合阿拉伯世界呢？阿拉伯之春後，各國內最大公約數的強人倒台，各地山頭勢力誰也不服誰，反而引發一連串的動亂與內戰，甚至被譏為「阿拉伯之冬」。

「阿拉伯之冬」的典型例子，包括敘利亞內戰、利比亞內戰、伊斯蘭國崛起等，其中，最被是人所忽略的，是阿拉伯半島西南隅的國度：葉門。

Photo Credit: Reuters/達志影像

葉門內戰從2015年開打至今已超過三年，全國有上千萬人處於飢荒，內戰不但沒有停止，反而因沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯聯軍介入，而使情勢更形惡化。

今（2018）年6月13日，阿拉伯聯軍進攻葉門叛軍佔領的荷台達港（Hodeida），但此港掌握葉門70％以上的物資進口，聯軍的行動反而讓葉門食物、醫療資源匱乏的情況更加惡化。這個情況也威脅了葉門腫瘤患者，他們正試圖在這個殘破的國家中尋求治療。

荷薩米（Mohammed al-Hosami）住在葉門西岸的小城麥赫維特（Mahwit），他很幸運得到村民的集資，讓他可以到最近的大城荷台達的一間診所，替他母親治療腫瘤。「沒工作、沒收入，我負擔不起交通費用，村里的朋友們幫我籌措醫藥費，還把我母親帶過來這裡。」他的母親在接受治療前，手臂因腫瘤而有明顯腫脹。

荷薩米與他的母親｜Photo Credit: Reuters/達志影像

世界衛生組織表示，葉門全國約有3.5萬人罹患腫瘤，每年新增病例可多達1.1萬例。

「要找到藥物實在很困難，就算可以找到，但也真的太昂貴了，我們根本買不起。」在首都沙那進行治療的艾瑪德（Mohammed Al-Emad）如是說。

沙那的國家腫瘤中心（National Oncology Centre）每個月新增約600名腫瘤患者，但是該單位的負責人艾思華（Ahmed al-Ashwal）卻說，去（2017）年從國家補助和外國援助得到的總資金僅100萬美元，根本不足以應付醫院開銷。

17歲的拉德西雅（Radhiya）因為腫瘤而截去整隻左手，親吻她右手的是她父親，幾乎散盡家財，只為替女兒治療｜Photo Credit: Reuters/達志影像

由於孩童病床很少，因此有很多孩子是好幾人擠一張病床。其他像是要打點滴、打針的病患，也只能坐在破舊的躺椅上。

世界衛生組織說，在葉門內戰爆發前，這個國家腫瘤中心每年可以拿到國家1,500萬美元的預算，再由他們替全國的醫院購買抗癌藥物與化療藥品。

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現在腫瘤中心可說是完全倚賴國際救援的資金，包括世衛組織和慈善團體，政府大概已兩年多給不出一毛錢。

阿莫癌症中心（Al-Amal Centre for Cancer）負責人諾爾（Yasser Abdullah Noor）表示，他們仍然會努力替戰火中的5,300名荷台達患者提供醫療服務，但目前在沒有政府的支持下，他們可能隨時關閉。

「巧婦難為無米之炊，要替數千名患者治療，還得自己承擔開銷，我們真的做不到。」

國家腫瘤中心正在整理藥品｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航