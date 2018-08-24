【影音】翻滾吧台灣好手唐嘉鴻曾4度動刀，昨天拿銀牌、今日單槓再搶金

雅加達－巨港亞洲運動會如火如荼進行中，除了23日中華隊在「卡巴迪」項目拿下銅牌，今日再傳佳績，23日曾卡巴打亞運體操地板項目拿下銀牌的體操好手唐嘉鴻，24日在體操單槓項目再奪金牌。而中華女壘也僅輸給日本隊，拿下銀牌。

拿下銀牌還不夠，體操好手唐嘉鴻24日再奪金牌

（中央社）中華隊體操好手唐嘉鴻24日在雅加達－巨港亞洲運動會單槓拿下14.725分奪金，這是繼李智凱23日的鞍馬金牌後，中華隊隊史第二面亞運體操金牌，也是他個人本次亞運第二面獎牌。

唐嘉鴻23日在亞運體操地板項目以14.425分獲得銀牌，創下當時中華隊隊史的最佳成績，不過當天稍晚，李智凱就在鞍馬奪金，刷新唐嘉鴻剛創下的隊史最佳紀錄。今天唐嘉鴻如願奪金，個人在本次亞運拿下一金、一銀。

《自由時報》報導，唐嘉鴻在單槓資格賽繳出並列全場最高的14.550分，團體賽他的分數更好，有14.700分，高居所有選手最佳，也讓外界看好浴火重生的他。

唐嘉鴻決賽難度為6.000分，表現分8.725分，以14.725分領先群雄，而中國孫煒在資格賽14.500分排名第三，決賽也是14.500分；另一中國強敵肖若騰資格賽14.550與唐嘉鴻同分，決賽卻降至14.225分，最終唐嘉鴻技壓中國雙雄，成功摘金。

《中央社》報導，唐嘉鴻長年練體操，身上大小傷勢不斷，手肘開過三次刀、手腕也開過一次刀，他坦言過程中當然會遇到很多挫折，但最後都堅持下來，感謝一路上幫助他的人。被問起是憑著怎麼樣的信念一路走到現在，他沒有任何猶豫地說「我愛體操」。

《蘋果日報》報導，唐嘉鴻在本屆體操斬獲1金1銀，根據國光獎章獎助辦法，他原本可獲得450萬台幣獎金，但若亞、奧運在體操、游泳、田徑等三大主流項目得獎牌者，可獲得1.5倍的加成獎金，唐嘉鴻也因此受惠共進帳585萬台幣。

總計本屆亞運，台灣在體操斬獲二金一銀一銅，包括男子鞍馬李智凱金牌、男子地板唐嘉鴻銀牌、男子吊環陳智郁銅牌、男子單槓唐嘉鴻金牌。不但是台灣體操史上第一面亞運金牌、第一面亞運銀牌，同時拿到四面獎牌也是歷屆最多。

體操單槓項目奪金，唐嘉鴻難掩興奮。Photo credit: 中央社

僅輸日本，中華隊女子壘球奪下銀牌

除了體操拿下多面金牌，中華隊也在女子壘球拿下銀牌。《自由時報》報導，亞運台灣女壘24日一日兩戰，上午在延長賽突破僵局擊敗中國，休息不到四小時立刻在冠軍賽遭遇四連霸強敵日本，卻遭日本兩位投手聯合封鎖，全場僅敲出一支安打，投手群前兩局遭遇嚴重亂流，終場0:7輸球，但仍收下銀牌。日本則完成五連霸。

先發投手杜雅婷連兩場登板，冠軍賽對日本未進入狀況，只投0.1局，被敲出兩支安打，加上兩次保送，第一局日本就攻下三分。第二局，日本攻勢再起，利用台灣隊失誤，加上強打山本優致命的三分砲，台灣前兩局就陷入0:7的大幅落後

三局之後台灣隊投手回穩，三到五局都未掉分，但台灣打線遭日強投上野由岐和「二刀流」藤田倭封鎖，全場僅敲出一支安打，吞下五次三振，五局結束達到差距七分提前結束的條件，連兩屆金牌戰不敵日本，「銀」恨。

《中央社》報導，總教練楊賢銘表示，中華女壘隊從日本世界女子壘球錦標賽結束後，僅休息了一天就出發赴印尼參加亞運，比賽場次多，對於選手的體力負荷也是很大的考驗，總教練楊賢銘表示，這次比賽選手全力以赴，預賽前幾場比賽打得比較不順手，但越打越好，一路闖進金牌戰。

楊賢銘表示，中華隊的打擊其實並不差，但因為接連比賽投手比較疲勞，杜雅婷、邱安汝接連登板都保送偏多、沒能有效壓制，是搶不下金牌的關鍵。

結束亞運後，中華隊接下來的目標是搶進2020年東京奧運，明年資格賽是一大挑戰。楊賢銘表示「壘球比賽投手還是重點」，接下來要在亞洲及大洋洲資格賽爭一張門票，中國、菲律賓、澳洲都不是好惹的對手。

Photo credit: 中央社

「老鷹捉小雞」卡巴迪：中華隊不敵印度身高優勢，拿下銅牌

此外，23日傍晚，中華隊也在「卡巴迪」女子組準決賽中拿下銅牌。《中央社》報導，中華隊23日以14比27敗給印度隊，拿下銅牌。但教練蔡威暘表示，選手們已做到不可思議的地步，表現精彩。

卡巴迪在台灣不普遍，事實上這種運動起源於印度，是一項團隊競賽，類似兒童遊戲「老鷹捉小雞」，而「卡巴迪」在印度語的意思就是「抓不到」，1990年起被列為亞運會正式比賽項目。

至於卡巴迪如何競技？是將比賽分為兩隊，一隊七人，分為上下場，一場20分鐘。當A隊派出一名隊員當「襲擊者」，到B隊半場進攻，進攻時間30秒，且在進攻時須不斷唸著「卡巴迪」並屏住呼吸。

A隊「襲擊者」若碰觸一名B隊隊員，並順利回到己方半場，即得一分，而遭碰觸隊員會被判出場；若A隊「襲擊者」遭制伏，則是B隊得一分，且「襲擊者」會被判出場。遭判出場的隊員在己方得分才能回到場內。

23日的準決賽，上半場印度隊積極進攻且防守嚴密，以11比8領先中華隊。下半場中華隊急起直追，但仍無法有效阻擋印度隊「進攻者」攻擊得分，加上防守上幾次失誤，被印度隊拉開領先比數，最終14比27敗給印度隊，奪下銅牌。但這也是中華隊在亞運卡巴迪項目首度奪牌。

卡巴迪中華隊女子組教練蔡威暘接受中央社記者訪問表示，中華隊選手比較年輕，面對大場面會比較緊張，他一直鼓勵選手們練了一整年就是為了這40分鐘，就好好地去享受比賽。

他說，上半場中華隊一度只落後兩分，代表中華隊的實力和印度隊差不了多少，只是差在經驗而已。下半場中華隊有一點沉不住氣，時間快結束時，隊員們因為要守分，越來越緊張，造成一些不必要的失誤。

不過，蔡威暘肯定選手們的表現。他說：「她們（中華隊）今天已經做到不可思議的地步」，認為已打出漂亮一仗。

他也認為，卡巴迪在台灣並不普遍，這次中華隊奪牌有助未來卡巴迪在台灣的推廣。他說，「我們在亞運舞台上的表現，讓其他國家認同我們的實力」，有些其他國家會想和台灣進行交流賽、來台灣交流切磋。如果台灣的卡巴迪選手有更多機會出國比賽，就會有更多小朋友來玩這項運動。

中華代表團目前累積獎牌數：6金、7銀、11銅（統計至2018.8.24. 21:10）

體操：單槓—唐嘉鴻（金牌）

射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全（金牌）

射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄（金牌）

跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞（金牌）

體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金（金牌）

舉重：女子58公斤級—郭婞淳（金牌）

女子壘球：中華女壘隊（銀牌）

自由車：下坡賽—江勝山（銀牌）

射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君（銀牌）

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜（銀牌）

划船：女子單人雙槳—黃義婷（銀牌）

輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵（銀牌）

體操：男子個人地板—唐嘉鴻（銀牌）

卡巴迪：女子團體—馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜（銅牌）

武術：男子長拳—蔡澤民（銅牌）

武術：女子52公斤級散打—陳暐婷（銅牌）

射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全（銅牌）

跆拳道：品勢—陳靖（銅牌）

跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭（銅牌）

羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪（銅牌）

跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣（銅牌）

輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵（銅牌）

網球：女子單打—梁恩碩（銅牌）

體操：男子吊環—陳智郁（銅牌）

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺