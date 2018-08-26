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2018/08/26, 性別
東京醫大歧視女學生，台灣醫療職場性別比又是如何？
民眾在日本東京醫科大學校門前高舉「消除性別障礙」、「歸還測驗費用」等標語，抗議該校多年以來在入學測驗上對女性調分，以管控女學生人數之舉｜Photo Credit: AP/達志影像
我們想讓你知道的是
本圖文除了簡介此次東京醫大的爭議事件之外，也為讀者介紹其他國家女醫師的比例又是如何；更重要的是讓我們將焦點放回台灣，台灣醫療職場的性別比例與鄰近的日韓相比又呈現什麼樣的面貌。
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文、圖：九號球
編按：日本東京醫科大學（以下簡稱東京醫大）日前傳出校方自2011年來持續對女性考生扣分，目的是為了減少招收女醫科生。這樣調分的方式除了是明顯對女性的歧視之外，也反映了日本醫界長期以來的性別不平等。以下的圖文除了簡介此次東京醫大的爭議事件之外，也為讀者介紹其他國家女醫師的比例又是如何；更重要的是讓我們將焦點放回台灣，台灣醫療職場的性別比例與鄰近的日韓相比又呈現什麼樣的面貌。
延伸閱讀：「一男抵三女」的刻板歧視，成為東京醫大女性的入學障礙
本文獲作者授權轉載，原文刊載於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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