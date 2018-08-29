【社大20】松山社大：在城市裡養蜂，重建都市生態綠網與跳島的可能

文：范珺涵

松山社區大學蔡素貞校長認為社區大學「在地深耕」並不是一句口號，而是引動在地居民有能力營造、改變、挖掘在地文化。同時也支持社大的工作者，找出潛在的議題進而發展，從環境保護、社區產業等等，呈現在地居民出發的觀點，與地方運動的議題，逐步從核心價值找到認同、自覺與行動。

因此在「城市裡養蜂」松山社大是第一個開始發起的單位，近年也與台北市都農網共同倡議推動田園城市。而在台北市各社大也在推動過程中，松山社大認為要做不一樣的議題，讓都市人瞭解「田園城市不只是種種菜，也包含生物多樣性」，透過城市養蜂，讓都市人關心生態，重建都市生態綠網與跳島的可能。

而在松山社大還未推動前，要學習養蜂的管道只有三個，一個由政府舉辦，由苗栗區農業改良場舉辦農民學苑，提供入門、初階、進階養蜂班的學習。第二個是民間交流社團，但屬於業餘性質，以聚會聊天、經驗分享性質、或是師徒制，學習的知識就比較沒有完整系統。第三管道就像是學術界，例如：宜蘭大學陳裕文老師的養蜂課程。也因為過去學習管道只有這些，還未有民間系統性的學習管道，故松山社大認為應該嘗試進行推動。

也因為松山社大蔡明憲執秘過去在宜蘭大學曾向陳裕文老師學習，既有養蜂學術背景以及實務經驗。有感於近幾年農藥及環境問題，蜜蜂在鄉村逐漸消失及減少的危機，然而在都市當中，因沒有農藥的威脅，並擁有許多公園綠地、河濱等公園，更可以來嘗試養蜂的行動。2014年與學校討論並開始萌生了城市養蜂的想法，希望作為環境教育生態的推動。

城市養蜂初期礙於缺乏兼具養蜂專業以及環境生態的師資，以及適合養蜂的基地。故初期先在校內舉辦講座形式進行議題的擾動，嘗試城市人對於養蜂的想法與態度，而舉辦後也發現很多人都有興趣與投入。故因緣際會下，於2014年下半年陳裕文老師跟心路基金會牽線，三方一起合作推動養蜂計畫。由微遠虎山提供養蜂及上課場地，心路基金會募款籌資蜂箱及器材、而松山社大提供專業師資，而開啟了2015年年初城市養蜂的第一步。明憲提到：「剛開始很多人在觀望，報名初期招生都沒有人來報名，而到了開課前開始暴增報名人數，進而發現到城市人對養蜂開始慢慢發酵。」

在台灣有幾千個會養蜂的人，但在城市提倡養蜂，就不能只談養蜂技術，也同時透過養蜂的過程，帶入環境教育、生態平衡、產業連結、心靈療癒等等延伸議題。明憲說：

蜜蜂是個鑰匙，可以透過蜜蜂的角度關心氣候的變化、植物生長、農藥使用、水質問題、生態鏈等等不可或缺的循環，因此蜜蜂是重要的生態物種。

所以課程設計上會導入植物病蟲害關係、蜜蜂抗生素用藥問題、如何正確用藥、防檢疫的觀念等，進而關心環境的改善。

當在地國小有需求時，松山社大的培訓同學可以是支援在地學校養蜂生態教育的講師群。最早從吳興國小開始，並建立起授課的教案，思考如何以有趣方式結合議題讓國小學生能夠有興趣的瞭解與參與。而有了此次經驗後，便開始推進到社大所在的中崙高中，結合2016年校內小田園計畫，以生態體驗的項目，讓小朋友認識蜜蜂。起初與學校合作，安排與國三的三個班級自習課的時間來帶課程，起初明憲執秘剛進教室時，學生們並無太大反應，但一拿出透明觀察蜂箱時，同學以及導師都很熱烈的湊過來看，引發了興趣與話題。也因為學生老師的反應都很好，故擴大到從國一到國三總共九個班級來認識養蜂以及環境的重要，減少對於蜜蜂的恐懼。

雖然從倡議「城市養蜂」開始，很多人都喜歡自己養蜂，但要鼓勵參與公共事務比較難。而可貴的是推動至今已開始有同學從不會養蜂到現在在自家窗台養蜂已有很好的收成，並願意參與公共化的事務。例如：學員是過去從松山國小畢業的校友，而願意回到母校回饋推廣養蜂及生態教育的課程。

另外一個例子是雖然學員的養蜂技術並不是很專精，但有基本的觀念與知識，也願意嘗試拿著蜂箱與教材，在自己女兒就讀的螢橋國小去現場教小朋友三天的體驗營隊，也因為社大的推動下，看到在城市養蜂逐步被大眾給接受，到培訓了新的一批人才推廣，進而在學校的教育的扎根，一步步都著實不易。

下一步松山社大也結合相關校內課程，例如手工皂、木工班級，研發蜂類相關產品，同時盤點城市當中的蜜粉源植物調查，明憲執秘已蒐集170幾種蜜粉源植物清單，雖然仍在持續建置中，但完成後可進而在田園城市推動下進行推廣種植，讓關心生態、養蜂的市民不一定要養蜂才能參與，在各自的社區園圃中可以多種些蜜粉源植物，也是為環境、生態盡一份心力。

松山社大的養蜂課程在社大20周年特展【做伙學習，翻轉地方】中可以親身體驗，點此報名。

本系列專欄由社區大學全國促進會（簡稱全促會）採訪編輯而成，每周三固定上刊。全促會耗時一年時間拜訪全國社區大學，精選特色社大故事，社區大學發展至2018年已屆20周年，2018年9月-10月全促會將在台北艋舺、高雄鹽埕分別舉辦「社大20，做伙學習，翻轉地方」特展。詳情請見社大20周年特展網站和臉書粉絲專頁。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航