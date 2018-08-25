熱帶低氣壓走了，西南氣流又來了：為何不是颱風卻豪雨成災？

帶來中南部豪雨成災的熱帶性低氣壓昨（24）日向北移動，下午低氣壓中心於竹苗一帶出海，不過中央氣象局表示，雖然今天白天稍為緩和，但從今（25）日晚開始，又會受到西南氣流影響，從週日開始，至少持續四天全台各地會有大雨或豪雨發生，尤其此次災情慘重的中南部，仍屬豪雨特報範圍。

《中央社》報導，中央氣象局預報員吳依帆表示，今天熱帶性低氣壓逐漸遠離台灣，但受其外圍環流雲雨帶影響，台灣中南部地區仍有陣雨或雷雨，雨勢較昨天有逐漸減少之趨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，週日起受西南氣流影響，南台灣等迎風面地區雨勢持續，還是可能會達到豪雨等級，北部、宜蘭等地區也要注意局部雨勢。

《聯合新聞網》報導，中央氣象局強調，從星期六晚間到星期日白天起，又會有西南氣流明顯影響，此種強風強雨氣候型態至少持續到下周四，雖然西南氣流等級不會比這次熱帶性低氣壓強，不過，持續降雨的情況下，以每天200毫米計算，累積雨量也將相當可觀，將跟這波雨勢不相上下。

Photo Credit:中央氣象局

氣象局預估計，連日雨量到明天累積破千，甚至將達1100毫米，連日降雨造成多處積水、山區含水量高，土石鬆動，溪水水位也高，各處承受短時強降雨的能力已降低，應盡量避免前往山區、溪邊活動，開車也要注意安全，氣象局也提醒，未來一周除了西南氣流之外，低壓帶內也可能有新的熱帶擾動發展。氣象局也持續發布強風特報，沿岸活動也要特別注意。

60年前的「八七水災」也不是颱風，熱帶性低氣壓何以「豪雨成災」？

《中國時報》報導，許多民眾納悶，不過是個熱帶性低氣壓登陸，怎會暴雨狂灌南台灣造成嚴重的水災，甚至八縣市因此宣布停班停課。氣象專家吳德榮解釋關鍵原因，此熱帶低壓在季風低壓環流內發展而成，低層水氣多，受地形舉升產生的對流有很強的「降雨強度」，再者「降雨時間長」，才累積如此大量降雨。這場毀滅性暴雨的發生，可謂天時、地利所致。

這次的累積雨量也非常可觀，根據「天氣即時預報」，從週四至週五17:00間，南部縣市最大雨量為：

嘉義：大埔鄉，869.5mm。

台南：楠西區，909mm。

高雄：六龜區，765mm。

屏東：瑪家鄉，772mm。

雨量累積不到1.5天，就有許多縣市幾乎直逼1000mm，非常可觀。

《TVBS》報導，熱帶性低氣壓的威力，曾經造成台灣近百年最嚴重水災「八七水災」，1959年8月7號，中南部連續三日的降雨量，高達800至1200公釐，結果引發山洪爆發，房舍農地全部被淹沒，三萬間房間倒塌，30萬人受災，667人死亡，災區廣達全台13個縣市。

《自由時報》報導，氣象專家彭啟明說明，1959年的八七水災，也是熱帶性低氣壓，配合上西南風，就造成類似西南氣流的強降雨，而這次熱低壓在高屏附近登陸，熱帶性低氣壓配合上旺盛的西南風，和八七水災相比不惶多讓，甚至面積更為廣闊，從南部開始北上的雨勢，從累積雨量來看，已經有將近700毫米，可能上看累積超過800毫米，不少地方的時雨量都破百，極端的降雨強度，例如1小時、3小時、12小時或24小時的降雨強度，甚至超過7月份在日本高知縣的暴雨。

天氣風險公司用這次熱帶性低氣壓經過台灣的幾天全台灣雨量站的資料做出立體模型圖，可看出中南部許多雨量站瞬間飆升，

彭啟明也說，其實類似這樣的暴雨，在全世界不管有多好的建設可能都無法抵抗，或是說如果要做到完全不淹水，可能要花上天價的建設費用都做不到，尤其台灣特殊的都會和鄉村的連結與差異，真的很難做到不淹水。或許要轉化，不怕水淹、遇到淹水能快速復原減少損失的較有韌性的方式，才是和極端天氣與災害共存的方法。

《自由時報》報導，義守大學教授侯尊堯強調，極端氣候強降雨的威力不分國界，連美國、日本、歐盟都深受其害，幾乎下在哪就淹到哪，無一倖免。高雄興建15座滯洪池後，收多少水就減少多少流到民宅的水，使得淹水面積減少八成。

侯尊堯指出，瞬間大豪雨造成部分地區淹水，已經無法避免，但只要雨勢變小，淹水就能立刻消退。因此，用積水消退的速度檢驗治水成效，才符合治水工程的邏輯。

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核稿編輯：羊正鈺