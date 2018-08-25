說好的「去核化」呢？川普用Twitter取消國務卿出訪北韓

（中央社）

美國總統川普今（25）日突然取消國務卿蓬佩奧訪問北韓的計畫。《路透社》報導，這是川普六月會見北韓領導人金正恩以來，首次公開承認他所推動的平壤非核化進展停滯不前。

對於北韓非核化不見進展，川普把部分原因歸咎於中國不幫忙，並表示等到華府與北京解決了棘手的貿易爭端之後，由蓬佩奧（Mike Pompeo）主導的對北韓談判才會恢復進行。

《路透社》報導，這是川普對北韓態度的戲劇化大轉彎。先前在沒有確切跡象顯示北韓願意放棄核武的情況下，川普曾經盛讚6月12日這場高峰會是一大成功，並表示北韓核子威脅已經劃下句點。



不過川普仍對二度川金高峰會保持開放態度，川普近日形容他與金正恩之間的關係「非常來電」。



川普在推特（Twitter）發文指出：「我已要求國務卿蓬佩奧在此刻不要前往北韓，因為我覺得我們在朝鮮半島非核化方面的進展不足。」

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

川普發文前一天，蓬佩奧才宣布將再度訪問北韓，並且由福特汽車公司（Ford Motor Co.）主管畢根（Stephen Biegun）以特使的身分隨行。



白宮官員表示，川普今天與蓬佩奧開會時要求他別去北韓，之後兩人一起草擬了這些推文。正在出訪烏克蘭的國家安全顧問波頓（John Bolton）透過電話擴音參與討論，但許多重要官員是後來從電視跑馬燈上得知川普決定。



《彭博》報導，前中央情報局（CIA）分析家、現任傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲問題專家克林諾（Bruce Klingner）表示，這項決定「反映出川普政府對北韓政策的步調不一…眼前的這條外交路，比起川普總統原本形容的還要漫長且崎嶇」。



川普還在推特上表示：「此外，由於貿易上我們對中國的立場變得棘手許多，我不認為他們會協助推進非核化進程，儘管他們曾經幫助過。當美中貿易關係和解，蓬佩奧近期仍有可能前往北韓。同時，我要對金正恩主席表達最誠摯的問候和尊重之意。我期待近期與他再次會面。」

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月24日

前國防部主管亞太事務的副助理部長梅格莎曼（Kelly Magsamen）說，川普這麼做不只是削弱他對金正恩的影響力，而且也削弱蓬佩奧與新特使的談判籌碼。

梅格莎曼在推特上表示：「由於沒進展而不派國務卿出訪，這沒關係，但是不要同時又說你有多麼渴望與金正恩見面，中國又如何找你麻煩。」

美國要求具體時程方案，但北韓拒絕提供

《FOX News》報導，川普的這項決定，是在國際原子能機構週一發布的一份報告之後發表的，該報告概述了對北韓核計劃的「嚴重關切」，而白宮官員拒絕具體說明是什麼促使川普取消了出訪北韓的行程，或者是幾天前川普對於對北韓的去核化情況有什麼樣新評估。

事實上，在今年六月在新加坡舉行的川金會，雖然川普和金正恩會面後，兩人共同簽署了一份聯合聲明，其中北韓同意走向無核化，但幾乎所有細節都未定義，包括具體的方案、拆除時程表、檢驗方式等，都沒有在聲明中出現。

雖然近來北韓已停止核試驗和導彈試驗，並採取了一些不相關的措施，例如拆除部分導彈發動機設施並歸還在韓戰期間遇難的美軍遺體，但根據聯合國的原子監督機構和情報機構指出，北韓的核武器計劃和彈道導彈發展依然「完好無損」。

《Channel NewsAsia》報導， 雙方在無核化方面的認知，目前仍然相距甚遠，美國要求在北韓看到任何制裁措施之前，就實現去核化的目標，在七月 蓬佩奧 最後一次訪問北韓平壤，離開後 蓬佩奧聲稱「 已經取得進展」，但北韓在數小時內就譴責美國提出的是「強盜般的要求」 。

《CNN》報導，外交消息人士稱，美國現在向北韓提出了關於無核化的路徑和時間表的具體建議，金正恩至今仍拒絕這項建議。

川普在接受《路透社》採訪時也說，如果北韓除了拆除一個測試地點之外還有多做了什麼，以表明它正在進行無核化過程，「我相信他們有」，川普表示，「但沒有提供進一步的細節。」

另外 根據監測組織38 North的說法，北韓唯一的作戰太空衛生Sohae發射站8月16日的商業衛星圖像顯示，發動機試驗台自8月3日企，未發生重大的拆除活動。

《FOX News》報導， 最近北韓官員的聲明也排除了做任何新讓步的可能，除非他們能看到美國的「互惠態度」，而不只是暫停與南韓的軍事演習，北韓 一直要求美國放鬆或解除嚴厲的經濟制裁，但和 蓬佩奧以及美國 國家安全顧問約翰博爾頓也堅持，在北韓的核計劃被徹底拆除前，這個放鬆制裁的可能性不存在。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺