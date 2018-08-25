各種公投告急衝刺：「愛家公投」早已達標，「婚姻平權」最後一週還差15萬

力拚年底與九合一選舉合併舉行，包括「婚姻平權」、「東奧正名」、「以核養綠」等公投案，都在這幾天進入第二階段連署的最後倒數階段，中央選舉委員會預估，公投若要綁年底大選投票，最好在八月底前送第二階段28萬餘份有效連署書，九月再送「很有可能來不及」；因此這幾天推動各項公投的各組織都積極動員、百招齊出搜集連署；其中備受關注的「同性婚姻」公投案，目前連署情況「告急」，有可能無法通過第二階段的連署門檻。

「平權公投」起步晚了「愛家公投」兩個月

《上報》報導，由下一代幸福聯盟發起的「婚姻定義」、「適齡性平教育」，以及「婚姻以外形式規範同性結合」等三項公投，反對同婚入《民法》，主張《民法》婚姻規定應限定在一男一女的結合，至於同性結合則應採《民法》婚姻以外的其他形式來保障，透過教會系統的動員，目前已經超過28萬的門檻，甚至揚言要超過35萬份。

而為了反制「反同婚」的「婚姻平權」與「性平教育」兩項公投案連署，連署數量目前分別為15萬餘份，距離成案的第二階段30萬份門檻，還有一段距離，「性平教育」公投案的連署又更少一些，發起人苗博雅表示，一個月衝出15萬份已經是台灣史上最快，但「還要更快」，呼籲各界在最後幾天踴躍連署，且別忘了一、二案一起連署。

相較於「愛家公投」早在5月初即啟動第二階段連署，反制反同婚的兩項平權公投案，礙於中選會的作業程序，到7月24日才被通知可以啟動第二階段的正式領表、連署，因此在啟動連署的時間上，等於整整晚了反同婚方兩個月。

《中央社》報導，婚姻平權公投小組昨（24）日也邀集政界、文化、娛樂各界支持者催票，包括社民黨召集人范雲、藝人焦糖（陳嘉行）、温貞菱、立委段宜康、網路名人四叉貓、劇作家簡莉穎、作家朱宥勳等人都到場，直呼「人權不能等待、歧視就是傷害」。

《上報》報導，婚姻平權釋憲案釋字748號聲請人祁家威也說明，為了反制三個反同婚、反性平教育的「愛家公投」，呼籲民眾拿起筆來連署，全力支持婚姻平權、性別教育公投連署。祁家威認為，性平教育應從幼稚園就開始教，建立健康的性平知識，不能等到18歲已經被欺壓、霸凌後，學校才開始教導性平觀念。

《新頭殼》報導，立法委員段宜康說，立法院有不少人都支持這個公投連署，但因為立院現在休會、有的人又因南部大雨無法前來，因此代表他們為大家加油；時代力量新北市議員參選人唐聖捷指出，他相信一個進步國家，不管在不同性別、性向上，都應該享有各種權利，呼籲支持的民眾在這週末趕快簽署連署。

馬英九現身北車挺「以核養綠」公投

《聯合報》報導，前總統馬英九也力挺民間人士發起的「以核養綠」公投，馬英九表示，邁向非核家園路上能源政策必須穩健，驟然完全廢除核能將使台灣面臨電力危機，甚至危急國家安全；「以核養綠」公投與他一貫主張的「穩健減核」理念一致所以他支持。

《中央社》報導，馬英九說，不是不要再生能源，不但要而且要努力發展，但不必排斥核能，因為一排斥核能很可能就缺電。至於核廢料如何處理，馬英九表示，其實不困難，像核四廠的話，在山凹裡面就準備了兩萬桶的空間，大概可以用40年。

前行政院長江宜樺、陳冲、劉兆玄、前副院長杜紫軍等人今天也分別在西門捷運站、南港捷運站、新竹火車站、忠孝復興捷運站等地方擔任連署志工，呼籲民眾響應。而「以核養綠」公投，在23日當天才剛突破十萬份，距離成案還有不少。

東奧正名公投，議員發千份雞排

《中央廣播電台》報導，「東奧正名公投」的召集人沈清楷表示，這項公投主文的重點在於「申請改名」，如果公投案能順利過關，不僅可以藉由奧會憲章規定向世界展現台灣人民意志，也避免政府被貼上「破壞現狀」的不實標籤。

除了反映台灣民主現況，沈清楷認為，如果公投過關，這項民意不僅更可以成為政府開拓國際空間的重要籌碼，也會是啟動認同台灣的開始；他也說，台灣沒有犯錯，值得被國際好好對待，這也是行動小組推公投的理想與初衷。

《民視》報導，為了力挺正名運動，台聯北市議員參選人葉智遠自掏腰包買了一千份雞排，在捷運站發放，喊話民眾勇敢站出來，有不少民眾都是因為不滿中國最近一連串打壓台灣動作挺身而出。而前立委周倪安、賴振昌也都冒雨前來相挺；賴振昌表示，「經過中國最近一再的打壓以後，我們這連署成績有出來，希望最後的臨門一腳把目標達成。」

《民報》報導，目前「東奧正名」連署數已達法定門檻28萬，但主辦單位擔心有連署人字寫太草的、或戶籍地址寫成住址、或漏填、寫錯或重複多，為此，現在要衝安全門檻34萬，免得達標，卻在審查時沒過關。為了做最後的連署衝刺，後援會及行動小組也將在最後幾天，再次發動全台大連署。

另外還有全台勞工團體和工會推動的勞權公投，內容為要求廢除今年通過的《勞基法》新制，以及「討回」七天國定假日，目前也在最後階段衝刺連署數量中。

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核稿編輯：羊正鈺