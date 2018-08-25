登革熱疫情擴大已達40例，豪雨災後清理家園的防疫三步驟

登革熱疫情延燒，疾病管制署今（25）日公布新增七例本土登革熱病例，分別為台中市7例、新北市1例。今（2018）年截至8月24日為止，國內共計40例登革熱本土病例，為近三年來最嚴重，上次登革熱疫情失控是在2015年九月，當時全台疫情增加速度極快，有超過6000個病例；這幾天加上剛好適逢熱帶低氣壓，中南部豪雨成災，衛福部表示，民眾清理家園時務必注意，避免登革熱疫情再度擴大。

新北市和台中市疫情都與「菜園」有關

疾管署指出，目前全台的登革熱個案居住地分別為新北市19例（均為新莊區）、台中市15例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例；其中台中市個案分別居住於大里區、南區及東區，三女三男，發病日為8月17日至22日，就醫後因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗確診，當中還確認一例年僅四歲的小妹妹染病，是今年登革熱年紀最小的個案；目前五人住院中、四人居家休養防蚊隔離。



台中的四名個案在發病前曾有大里區「開心農場」及周圍活動或工作，另兩名個案居住於大里區祥興里，雖不曾至開心農場，但於潛伏期內至距開心農場約一公里的大里區西榮里（內新市場附近）活動，研判屬同一波群聚感染，該群聚相關個案已經累計13例。



另新北市新莊區第19例個案為瓊林里六十多歲男性，是已公布之新莊區的18例個案（瓊林里五十多歲男性）的同住家人，於8月20日出現疑似症狀，由衛生局安排就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報後確診，目前仍於醫院治療中。

《TVBS》報導，新北市衛生局表示，18例居住在高風險地區，因此有地緣關係，目前與瓊林南路市民農園、瓊林路及瓊林北路菜園群聚相關的病例共有6例。

衛生局雖將這些範圍列為高風險區域，並封園禁止民眾出入，菜園清除孳生源及大規模噴消，防疫人員疲於奔命但依舊不斷爆發新案例，顯示防疫有盲點。

衛生局長林奇宏說，雖清查當地的住戶與地主，但無法掌握名單、耕作戶、也無法掌握哪些人進出私人農園，呼籲市民若曾於市民農園及周邊私人農地、瓊林路及瓊林北路菜園耕作，或居住於該區域周圍的住戶，請務必每天留意自身健康。

《聯合報》報導，國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問、長榮大學名譽教授陳錦生說，台灣登革熱的病媒蚊主要是埃及斑蚊和白線斑蚊兩種，通常是白天活動，晚上休息，現在台中的病媒蚊是白線斑蚊，偏向在戶外行動，群聚感染的源頭來自同一個開心農場，造成社區中有許多人感染，感染者較為集中，疫情相對較易獲控制。

陳錦生也說明，一隻蚊子一旦染上登革熱，就會終生都帶有登革熱的病毒，近期台中市常大雨，噴藥可能會被雨水沖刷掉，相關單位噴藥可採速效型與殘留型噴藥雙管齊下，民眾也應從自家環境做起，把積水容器倒掉，才能有效防制。

他指出，登革熱病媒蚊的幼蟲喜歡生長在水質良好的環境，現在流行在郊區，或社區大樓頂樓設置「開心農場」，若沒有自動澆灌系統，在取水不方便下，很多人會用空桶子接雨水，增加病媒蚊孳生機會，另外，白線斑蚊孑孓也會在積水的樹洞內孳生，建議無法移除的樹洞，可以砂土或填充物填滿，像花瓶，水槽，路邊廢棄輪胎的積水也要清除。

豪雨災後清理，預防病媒蚊

疾管署提醒，降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床，淹水地區民眾務必留意飲食衛生，災後清理家園時應作好個人防護，並落實「清除、清潔、消毒」防疫三步驟：

清除病媒蚊孳生源

雨後請民眾主動巡檢居家環境，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風

災後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

注意飲食及環境衛生，預防腸道傳染病

淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。



限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。

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