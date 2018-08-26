行政院「加碼」補助淹水戶兩萬元，所得稅、牌照稅也可以減免

23日熱帶性低氣壓侵襲台灣，造成中南部多處淹水，除了造成七人死亡，百餘人受傷，損失金額將近6億元。目前台南、嘉義、雲林等縣市都提供淹水戶災後補助，行政院也宣布將動用第二預備金，加碼補助淹水戶兩萬元。

根據中央災害應變中心於8月26日下午2點彙整資料，此次823熱帶低壓水災已經造成7人死亡、116人受傷，累計疏散撤離6938人。停電近7萬戶已修復、市話中斷尚餘148戶待修復。災損總共累計金額達5.88億元，包含農損達4.26億、學校受損1.62億。

淹水救助金：住家淹水50公分以上，才能申請

此次針對淹水縣市的住戶，各縣市有不同金額的住戶淹水救助金，此外，行政院還會再加發每戶2萬元。

根據《社會救助法》第26條，針對住家淹水50公分以上的住戶，各縣市可自行訂定災害救助費用，每戶上限2萬元。《上報》報導，目前，高雄市每戶補助1.5萬救助金，台南市、嘉義縣、雲林縣每戶補助5,000元。

行政院長賴清德25日巡視災情，宣布行政院將額外再補助每戶2萬元救助金，財源由行政院第二預備金支應。

另外，根據行政院資訊，低收入戶和政府扶助之中低收入家庭，淹水達50公分以上，行政院創立的「賑災基金會」也將發給每戶5,000元補助，詳情可洽02-89127636。

農業損失超過3億元，農損救助要在10日內申請

《上報》報導，此外，連日豪雨也造成中南部農業損失慘重，其中嘉義縣受損最嚴重。根據農委會，光嘉義縣農損就高達3億元。《中央社》報導，根據嘉義縣府農業處截至24日傍晚的初步統計，全縣有20座養豬場和養雞場遭受水患，當時調查，豬隻死亡就高達4,000隻，雞隻死亡20萬隻。

目前農委會依「農業天然災害救助辦法」公告，嘉義縣、台南市、雲林縣、高雄市及屏東縣五縣市為辦理「現金救助」及「低利貸款」地區。

其中，「現金救助」的部分，只要申報救助項目損失達20%以上的，就會依救助項目的額度給予現金救助。受災農漁民需在8月26日～9月4日間，向鄉（鎮、市、區）公所提出申請，而林務局經管的出租造林地，則向受災地林務局林區管理處所轄工作站提出申請。詳情可參看農委會823水災災害救助說明專區，或洽農損「現金救助專線」0800-071688、「低利貸款專線」0800-388599。

目前各部會與縣市政府個單位針對受災戶所提供的災害補助涉及項目包含：

房屋相關：綜合所得稅房屋家具衣物等受損（財政部國稅局）、房屋稅與地價稅（各縣市稅務局）、以及淹水救助（各鄉鎮市公所或縣市政府社會處）

車輛相關：牌照稅（縣市稅務局）、綜合所得稅之交通工具（國稅局）

農林漁畜：農業天然災害救助（各鄉鎮市公所）

企業相關：災後復舊專案貸款（經濟部）、企業小頭家貸款（經濟部）與企業受災諮詢協助（經濟部）

針對需要在綜合所得稅項目申報災害損失的災戶，《經濟日報》報導，若無法在30日內申報，對於會腐爛或是須即時清理的災害損失，一定要先拍照存證，再於結算申報時提出證明；只要能夠證明確受損失，稽徵機關就會核實認定。

所得稅、牌照稅都可以減免

（中央社）國稅局也表示，民眾若發生災害損失，請於期限內向當地國稅局申請災害損失減免，以維護自身的權益。以房屋受損為例，應先拍照存證，並在災後發生30日內，填寫災損申請報備函給管轄國稅局，並申請減免稅捐。而受災戶依法領取政府發放的災害補助（如農漁民救助金），可免納所得稅。

根據國稅局網站統整，包括綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、汽機車使用牌照稅都可能減免租稅，可參看災害損失稅捐減免一覽表，也可撥打國稅局免費服務專線0800-000-321、地方稅稽徵機關免費服務專線0800-086-969查詢。

此外，金融監督管理委員會表示，因應暴雨成災，保險業已啟動「主動關懷保戶行動」。包含南山人壽、全球人壽等業者，皆已提供續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、保單補發免手續費、快速理賠、到府理賠，以及住院關懷預付保險金等服務措施，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。

財政部國產署也表示，對於豪雨造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用部分，已責成所屬各地區分署與辦事處，提供辦理受災承租戶租金減免、暫緩災區承租戶欠租催繳與補償金追收，以及重建地上房屋等相關措施。

此外，兒童、青少年、老人、原住民等，都有額外的災後補助，政府也提供企業救助及就業協助等，詳細可參看「行政院水災災害救（協）助一覽表」。

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核稿編輯：楊之瑜