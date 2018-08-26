中國科技工廠工人要「組工會」，抗議工人連同聲援學生60多人「被清場」

持續月餘的深圳佳士公司工人維權事件風暴擴大，據報導，官方24日出動防暴警察清場，帶走工人和聲援學生共約60人。而中國民間勞工組織表示，這次佳士工人得訴求不只爭取工資、福利等，更要求籌組工會，顯示工人抗議的訴求從經濟轉為政治訴求。

《中央社》報導，綜合中國官媒《新華社》、《美國之音》（VOA）和《香港有線》中國組報導，24日清晨，大批持盾牌的防暴警察強行闖入位於深圳與惠陽邊界的一棟民宅，現場約10名佳士工人和50名聲援學生全部被捕。

被捕的包括畢業於北京大學的岳昕，以及來自中國人民大學、北京外國語大學、北京科技大學和湖南大學等知名大學學生。學生和工人目前下落不明。《BBC》在報導中透露，曾試著聯絡岳昕及另兩名聲援團成員，都沒有消息。深圳和惠州警方也未回應。

Video taken right before the police rushed in and took away all the students of Jasic workers' concern group at their rental place. pic.twitter.com/wyLaf5QkzS — SACOM (@SACOM_HK) 2018年8月23日

工人抗議被補，大學生加入聲援

《BBC中文網》報導，這次維權事件發生在中國廣東省深圳市佳士科技工廠。工廠工人指公司存在超時加班、嚴苛罰款、欠繳公積金等違法行為，希望通過籌組工會來維護自己的權益。

今年五月，數名佳士工人開始籌備工會，但隨後有積極組建工會的工人代表遭到不明人士毆打，也有涉事工人被開除。7月27日事件進一步發酵，一些佳士工人及其支持者前往工廠要求復工，但遭到警方逮捕。《衛報》報導，據國際特赦組織稱，截至七月底，已有30人被捕。

消息傳出後，16所各地大學的數千名學生在網上連署要求釋放被捕人士，且有學生赴深圳聲援工人並示威。《BBC中文網》報導，截至8月21日，聲援團已有50多人，在廣東省惠州市大亞灣附近發傳單、宣講。24日這些人就遭逮補

被捕前，不少前去支持的學生都表示已經接受到了來自政府的壓力。《路透社》引述幾名學生稱，中國當局將一些學生的父母接到廣東，讓他們在飯店接受「如何培養小孩」的培訓。當局還安排這些家長出現在學生抗議的地方。

現場聲援團許多為20到30歲的左翼青年。聲援團核心成員岳昕曾表示，不少參與者是馬克思主義者，他們希望維護工人階級的利益。

《中央社》報導，此外，香港《南華早報》此前報導，聲援團本月初在深圳坪山集會時，約40多名來自左翼網站「烏有之鄉」的中共黨員和退休幹部到場參加。

這場工人、學生和左派人士都捲入的維權行動一個多月來持續不輟，岳昕甚至發出致中國國家主席習近平的公開信，呼籲釋放被捕工人和支持組建工會。

中國官媒：背後有「境外勢力」介入

中國媒體雖然幾乎未見對此事的報導，網民仍在媒體噤聲中於社群媒體轉發消息，就在維權行動獲得越來越多注意之際，當局24日突然動手抓人，官媒《新華社》也打破沉默，在當天深夜發表題為「深圳佳士公司工人『維權』事件的背後」長文。

文章除了強調「工人為『維權』多次非法衝擊佳士公司」，並指事件背後有「推波助瀾者」，包括未合法註冊的機構「打工者中心」，以及為「打工者中心」提供資金的境外組織「勞動力」，而「勞動力」背後支持者是西方非政府組織（NGO）。

此外，官媒《環球時報》和《光明日報》25日也分別發出評論。《環球時報》說，這起普通的工人維權事件透過網路不斷發酵，升級為國內外輿論關注焦點，「這有些出乎意料」，深刻反映網路時代解決工人維權問題面臨的複雜局面。

《光明日報》則表示，此事並非單純的職工維權，背後有境外勢力的介入，是一次背景不透明、訴求不純粹、手段不合法的事件。有分析說，《新華社》等官媒罕見地同時發文，代表官方將出手嚴打此事。

工人要求組建工會，中國維權運動從「經濟訴求」轉為「政治訴求」

《中央社》報導，位於香港的非營利組織中國勞工通訊13日公布《中國工人運動觀察報告2015-2017》報告指出，中國工人集體行動的發展趨於強勁，正從珠三角和長三角地區，迅速向內陸省份擴展，組織性也大大提高，逐漸有明確的工人代表，並力求透過集體談判解決訴求。

學者和觀察人士認為，這次佳士抗議與以往工人維權事件不同處在於，工人和抗議者的訴求從經濟轉為政治訴求。非營利機構「中國勞工觀察」創始人李強說，這次工人維權要求建立工會，是要求維護自己的政治權利，這在以往的維權事件中較為少見。他表示，「他們出來組建工會，表達了工人要當家做主的政治訴求。」

報告中共蒐集了6,694起工人集體行動個案，報告也提到，這三年內，中國經濟趨緩，GDP年增率從2014年的7.7%下降到2017年的 6.7%，中國政府也有意識調整經濟結構，弱化鋼鐵、水泥、煤炭、電子製造等傳統產業，同時而新興產業如互聯網平台經濟快速崛起，這對工人權益產生巨大影響。

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核稿編輯：楊之瑜