亞運再添兩金：文姿云空手道二連霸、輕艇隊拿完銀牌再奪金

2018雅加達—巨港亞運再傳來好消息，25日、26日兩天，中華隊在亞運總共拿下兩金四銀五銅，中華隊在空手道和輕艇都拿下金牌，此外也在舉重、空手道、龍舟、網球拿下四面銀牌。其中，世界排名第一的台灣空手道好手文姿云，在金牌戰中4比0擊敗伊朗選手，達成亞運二連霸。

4比0擊敗伊朗選手，空手道好手文姿云亞運二連霸

《中央社》報導，台灣空手道好手、世界排名第一的文姿云，26日在2018雅加達—巨港亞運空手道女子55公斤量級金牌戰，以4比0擊敗伊朗選手哈卡莎（Taravat Khaksar），完成亞運二連霸，她開懷地笑說「就是爽啊」。

金牌戰前面一分多鐘，雙方呈現對峙，直到剩下48秒時文姿云先用中端踢擊拿下兩分，接下來她分別又在最後29秒與16秒兩度拿下分數，成為亞運空手道雛量級（Bantamweight）首位完成二連霸的選手。

在確定奪金剎那，文姿云興奮地擁抱指導教練黃昊昀，對於自己成為亞運史上首位雛量級締造連霸紀錄的選手，她開懷地笑說「就是爽啊」。

文姿云賽後坦言，其實賽前就覺得自己可以奪金、連霸，「只是我沒有說出來」。她也說，賽前兩、三天因為緊張，睡得其實不太好，直到昨天晚上，突然覺得「我準備好了」。如何從「很緊張」，轉換心情變成「準備好了」，文姿云解釋：「我沒什麼好失去的，我還不如好好去享受比賽，讓我自己不會後悔，這才是最重要的。」

順利完成連霸後，文姿云表示，她很榮幸可以達成國人的期許，要謝謝家人、整個團隊還有國訓中心，今天可以拿到這個獎牌，不是她一個人可以完成的。對於兩年後的東京奧運，文姿云強調，她還是會用一樣的態度去面對與準備，也會以奪牌為目標。

昨日拿金牌，今日拿銀牌，中華輕艇隊明天更要挑戰強項「龍舟1000公尺」

此外，中華男子輕艇代表隊繼昨日（25）在龍舟200公尺拿下銀牌後，今天在龍舟500公尺決賽，更以2分11秒691成績，力退中國及印尼，摘下金牌。

《自由時報》報導，教練黃椿霆表示，成績有比預設的好一點，大家把全部精神都放在決賽，他也對子弟兵的表現很有信心，「大家表現會越來越好，下一項還會更好，今天給他們打90分，明天拿到金牌才是100分。」台灣男子龍舟隊將在明天出征1000公尺項目。

25日的龍舟200公尺，中華隊以51秒358摘下銀牌，但教練黃椿霆表示，是因為起跑節奏沒有抓好是關鍵，但黃椿霆強調，中華隊的強項在長距離，之前也沒有練過200公尺這個項目，本來並沒有預期可以拿到獎牌，有這樣的成績已經超出預期，「目標放在1000公尺」。

舉重選手洪萬庭：世大運重拾自信，亞運摘下銀牌

除了中華男子輕艇隊外，這兩日，包括舉重選手洪萬庭、女網詹詠然、詹皓晴和空手道選手王翌達也都拿下銀牌。

《自由時報》報導，25日亞運女子舉重69公斤級賽事對決，由台灣選手洪萬庭對上北韓選手林恩心，洪萬庭繳出抓舉103公斤、挺舉130公斤和總和233公斤的成績，但不敵對手，拿下銀牌。

《中國時報》報導，曾經一度想要放棄的洪萬庭，自從去年台北世大運奪金後重新找回信心與目標。

洪萬庭賽後受訪時表示，這一年來很感謝林敬能教練的細心指導，今天能站在頒獎台上都是他的功勞，因此要將這面獎牌獻給他。洪萬庭表示，這一年來的最大改變就是提升了抗壓力，不會再因為一點點的不順而崩潰，面對比賽也更有自信。

林敬能強調，重點在於選手的成熟和進步，萬庭雖然已經28歲，外界認為可能年紀有點大了，但世界舉重名將30多歲比比皆是，一切都要看選手對於比賽的渴望，萬庭很有自律性，只要她不放棄，未來還有很大的進步空間。

女網雙打詹詠然、詹皓晴摘銀，空手道好手王翌達也拿銀

《中央社》報導，此外，台灣網球女將詹詠然、詹皓晴25日也在女雙冠軍賽對上中國隊楊釗煊、徐一璠組合，最終中國隊以11比9勝出，中華隊摘下銀牌。

身為亞運四朝元老的詹詠然，自2006年起參加杜哈亞運以來，曾在亞運網球女團、女雙、混雙等項目，拿下四面金牌，這次拿下銀牌，無緣個人在亞運第五金。

《中國時報》報導，而台灣空手道選手王翌達，25日也在亞運會的「男子個人型」金牌戰挑戰日本名將喜友名諒，但這場金牌戰喜友名諒氣勢強過王翌達，在經過五位裁判評審後，最終0比5落敗，銀恨收場。

空手道的「型」比賽，判決重點在於能否表現出空手道「型」的含義，裁判會觀察選手是否表現出勁道、正確的步伐、甚至必須配合適當的呼吸法。

《自由時報》報導，目前世界排名第六的王翌達，王翌達曾於今年巴黎空手道公開賽個人型連續擊敗二連霸強敵狄亞茲（Antonio Diaz）與當時世界第一的金特洛（Damian Quintero），轟動一時，也被外媒封為「名將殺手」，可惜這次決賽不敵喜友名諒，屈居銀牌。

羽球男單、羽球男雙已經創下台灣史紀錄

除了獲得獎牌的選手，台灣羽球男單選手周天成與羽球男雙組合李洋、李哲輝，26日也通過八強賽，晉級四強。雖然還沒到最終賽事，但周天成已經成為台灣羽球尺上，打進亞運男單四強的第一人，而李洋和李哲輝也成為台灣羽球史上，首次在亞運男雙進四強的組合。

《蘋果日報》報導，2018年雅加達亞運26日也進行的羽球男單八強，台灣一哥周天成擊退香港一哥伍家朗順利晉級四強，至少一面銅牌。這是周天成生涯第三度參加亞運，但是他首次闖進四強，也是台灣羽球史上，第一人打進亞運男單四強的名將。周天成說：「這塊銅牌對我來說不止是我的成績突破而已，還有我後面的團隊都是很大的鼓勵，也希望靠著這面獎牌可以讓台灣更多人重視羽球。」

《蘋果日報》報導，此外，世界排名第15的台灣羽球男雙組合李洋、李哲輝，今天在八強對上生涯首度交手的南韓新組合崔率圭、姜敏赫，最後中華隊順利闖四強，篤定至少銅牌，而他們也是台灣亞運史上，第一組獲得獎牌的男雙選手。

中華代表團目前累積獎牌數：8金、11銀、13銅（統計至2018.8.26 16:30）

金牌

體操：單槓—唐嘉鴻

射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全

射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄

跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞

體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金

舉重：女子58公斤級—郭婞淳

空手道：女子55公斤級—文姿云

輕艇：男子500公尺龍舟—中華龍舟代表隊

銀牌

女子壘球：中華女壘隊

自由車：下坡賽—江勝山

射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜

划船：女子單人雙槳—黃義婷

輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵

體操：男子個人地板—唐嘉鴻

網球：女子雙打—詹詠然、詹皓晴

空手道：男子個人型—王翌達

輕艇：男子200公尺龍舟—中華龍舟代表隊

舉重：女子69公斤級—洪萬庭

銅牌

卡巴迪：女子團體—馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜

武術：男子長拳—蔡澤民

武術：女子52公斤級散打—陳暐婷

射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全

跆拳道：品勢—陳靖

跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭

羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪

跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣

輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵

網球：女子單打—梁恩碩

體操：男子吊環—陳智郁

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤

保齡球：男子團體六人賽—陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰

中華隊自1954年至2014年參加過11屆亞運，一共拿下452面獎牌，包括82面金牌、125面銀牌、245面銅牌。其中1998年曼谷亞運創下19金、17銀、41銅，共拿下77面獎牌，表現最為亮眼。

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核稿編輯：楊之瑜