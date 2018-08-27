2018/08/27, 藝文

回顧瑞典電影大師：英格瑪．柏格曼百週年紀念

《魔笛》（1975），Photo Credit：台北金馬影展執行委員會
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金馬與臺中市影視發展基金會舉辦亞洲最大規模的「柏格曼百年紀念影展」：從早期探討愛情的喜劇，到中期的宗教人生的嚴肅課題，再到後期探討女性內心的關係與世界，幾乎部部都是經典，之後他的轉向藝術家的自我反省，露骨的刻畫出藝術家的無能處境。

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他在全球電影迷心目中享有至高無上、天神一般的地位，比費里尼布紐爾高達等大師導演更受到尊崇。他是伍迪艾倫大衛芬奇史丹利庫柏力克勞勃阿特曼拉斯馮提爾奇士勞斯基塔科夫斯基朴贊郁李安等名導演的偶像，作品深刻影響了他們的電影。

他被譽為近代電影史上最偉大、最具影響力的導演，伍迪艾倫指他「可能是自從電影藝術被創造以來，最偉大的電影藝術創作者。」——他是Ernst Ingmar Bergman（英格瑪．柏格曼）。

野田洋次郎在日劇《DELE》提到：「人有兩次死亡，第一次是在停止呼吸時，第二次是當世上不再有人記得你。」今年是柏格曼100歲冥誕，全世界都舉辦了許多柏格曼的紀念影展或影片，讓影迷感受到瑞典電影大師的藝術成就與前衛風格，以及燈光與影像的魔力，也證明了離世11年的柏格曼，仍然永遠存活在大家的心中。

柏格曼是瑞典國寶級的電影、劇場及歌劇導演，1918年出生於路德會丹麥派牧師的家庭，從小就與保守嚴厲的父親關係不睦，曾因為尿床而被鎖在黑暗的衣櫥中。當他將感情投射給母親時，又被限制不能與母親太過親近。他的電影結構精密嚴謹，以沉重主題與艱澀意象聞名，特色是訴說思想意旨比鋪陳戲劇重要，因此分析他的作品，如同於剖析他的想法概念。著名作品包括《第七封印》、《野草莓》、《假面》及《芬妮與亞歷山大》等。

柏格曼的作品充滿宗教的意象、信仰的探討與形式化，呈現人類對神與宗教恐懼的顯著標記，直接表現孤寂、冷酷、憂鬱、希望、絕望、痛苦、瘋狂、瘟疫、失敗等複雜情緒，處理人類狀態與尋索存在主義的各類悲劇及喜劇。而柏格曼透過不同階段的電影主題與寓言形式，表達出內在靈魂的探索與掙扎，也同時展開他尋找自我的救贖之旅。

柏格曼認為，人生是段痛苦的旅程，不值得信賴的愛情卻是唯一的休息站。他著重在批判而非情感的重要性，失衡的家庭關係、面對著喘不過氣的宗教壓力、精采豐富的感情世界⋯⋯都是他創作的重要題材。他不盲目追隨當時流行的新浪潮風格，透過作品深切表達出性格的叛逆，與對生命的不理解。

《婚姻場景》（Scenes_from_a_Marriage,_1973）
Photo Credit：台北金馬影展執行委員會
《婚姻場景》（1973）劇照

擁有優秀才華與敏銳洞察力的柏格曼，常親自撰寫電影劇本，但在真正動筆書寫劇本前，會先構思幾個月到幾年不等。他曾執導62部電影，近200場的劇場與電視創作，他的作品留下了黑暗封閉的冬日永夜、溫柔微光的夏夜傍晚、蔥鬱離世的荒涼蕭瑟的北國島嶼景緻。

導演柏格曼更像是作家柏格曼，他傾向於闡釋意旨，而不在意戲劇結構。他允許演員自由發揮演技，讓他們在有限空間裡發揮演技、互相折磨，表達驚人的戲劇張力。

他認為如果限制演員發揮，結果往往都是場災難。編劇給予故事與背景，能詮釋多少是演員的本事，對演員來說，不僅要能夠讀懂、演出劇本，甚至設計出編劇所隱藏的潛文本。因此他在最後幾部作品都只寫下某些場景的意念訊息，而讓演員們決定確實的對白。

「作為一個人我是失敗了，我要作優秀的導演。」柏格曼從未擔心資金的問題。他從不在意電影票房的收入，而且他的電影大都是低成本製作。他的作品題材多元，議題廣闊，影像精準，對白犀利，探討生死、宗教、人性、道德、愛情、婚姻、戰爭、男女情感與人倫關係等，著墨各式人生中所面臨的困惑難題，無論喜劇或悲劇，都遊刃有餘。

柏格曼的作品常帶給觀眾壓迫的窒息感，電影總在開始後情節就不再移動，懸止的時間與短缺的空間被凝縮為單點，人物停滯或困頓於生命的某個階段，行為與互動流變只成立於那個幻想的虛空，直到彼此互有重疊與陰影。其間會穿插回憶、夢境或幻想等通俗情境，對比於角色的迷濛、惘然與渙散，工整而有效的段落，大多為自成一格的戲劇，真實性或現實性總是讓人疑惑。

「世上存有一種敵意的邪惡，它完全不因環境或遺傳而定，要稱之為原罪也行。」

早期的柏格曼已經呈現悲觀陰沈，缺乏歡樂與勝利呼喊的特殊風格。柏格曼從不給予標準答案，也不剖析社會的缺失與不健全，或為人性的邪惡脫罪，他不顧劇情是否合理，勇於用嚴酷的分析直接指出問題，讓觀眾面對自己內心邪惡的本質。

柏格曼的電影主題呈現宗教探索時期，也是他最直接探討死亡的時刻。他認為宗教是嚴厲、教條、法規、懲罰的神，信仰是知性問題，是理性與直覺的關係，而上帝是個隨時準備處罰人的法官，刻意躲藏，不讓人找到。柏格曼的信仰觀點越趨強烈，越讓他痛恨這種宗教信仰，更導致他不斷探究死亡的議題。

1957年的《第七封印》描述中古時期黑死病肆虐期間人面對死亡的恐懼，嚴肅沉重的議題、靈光乍現的幽默、意象驚人的精神、真理與生命的思辯，生死的面對與恐懼，與神秘又充滿戲劇感的畫面，將死亡具象化表現出來，是他第一部讓影評與觀眾讚嘆的作品。其中最理想主義、也最悲劇性格的騎士，很多對白幾乎是柏格曼在表白自己的心聲，而片中騎士與穿著黑袍的死神下棋的場景，更成為影史最經典的畫面。

「我非常懼怕死亡。人死後只剩下完全的空洞，什麼也不存在。」柏格曼是個害怕死亡的人，一直被死亡的陰影捆綁著，卻在電影中凝視死亡，《野草莓》、《生命的邊緣》、《魔術師》、《哭泣與耳語》都充滿面對死亡的恐懼與孤獨，或以死亡為議題質疑生命，透露出人類不時追求的救贖，與不圓滿的人生常態。柏格曼不斷在探討宗教與死亡議題，最後卻得到完全否定性的答案。

拍完《冬之光》的柏格曼曾說：「我對上帝的興趣已經消失了，現在我只對人與人的行為有興趣。」 他用《冬之光》做為宗教探索的結論，從此擺脫宗教的掙扎，開始探索現世的問題。在柏格曼的電影中，神介於存在與不存在之間，介於靜默與行動之間，憂鬱與希望往往並存。上帝不存在，接著便是人與人之間關係的不存在。遠離宗教主題的柏格曼，電影風格越來越傾向內省，因此也越來越難懂。

《秋光奏鳴曲》（Atumn_Sonata,_1978）
Photo Credit：台北金馬影展執行委員會
《秋光奏鳴曲》（1978）劇照

生命沒有答案，人逃避不了死亡，就開心地活在當下，瞬間的快樂就是永恆。

早期他拍攝的喜劇片，幽默、感性及率性，追逐愛情往往只是序曲。1955年的《夏夜的微笑》在他導演生涯中極為特別，榮獲坎城影展史上獨一無二的「最佳詩意幽默獎」，他曾說這是部拍好玩的電影，幽默、精緻、無厘頭，卻帶著對愛情的洞察。

從早期探討愛情的喜劇，到中期的宗教人生的嚴肅課題，再到後期探討女性內心的關係與世界，幾乎部部都是經典，也證明了柏格曼是位難以被歸類的藝術家。雖然中後期的柏格曼，作品其實是相對冷硬的。從心靈無法掙脫的邪惡，到探討婚姻的不幸、愛情的死亡，柏格曼對愛情與婚姻充滿了幻滅與悲觀，否定了愛情與婚姻可成為救贖者。

之後他的主題轉向藝術家的自我反省，對藝術家不留情面的大力批判，露骨的刻畫出藝術家的自我中心，更直接指向藝術家的無能處境。清教徒信仰與藝術的衝突對立，成為柏格曼此生最難解的結。

電影史上評價最高的《假面》，是柏格曼電影的原型，也是他的救贖之作。《處女之泉》是他最詩意的作品，李安導演曾說「從未看過如此安靜，卻又如此暴力的電影。」

《冬之光》、《假面》與《哭泣與耳語》是柏格曼自認為表現最好的作品，他設法在這些電影中，做到讓表現手法推展到極限。但是在2004年的訪談中，柏格曼又坦承自己的電影令人沮喪，他再也無法觀賞它們。

「萬事皆有可能，皆能發生。時間、空間並不存在。在現實脆弱的框架下，想像如織線，交織著新的圖案。」1982年，柏格曼執導不同於以往風格的電影《芬妮與亞歷山大》，透過這最後一部電影表達自己的人生哲學，以龐大的角色陣容娓娓道出家族的歷史、童年的回憶與恐懼，自由穿梭在生死與悲歡之間，難以分辨的生命真相。三小時的片長融合了柏格曼畢生的創作精華，更是他此生電影藝術的總結。但這部針對普羅大眾而拍攝的集大成作品，充滿著視覺、聽覺與心靈盛宴的感動及滿足，卻被專家批評過度膚淺又商業化。

簡潔明快的《芬妮與亞歷山大》幽默、飽滿又深刻，既延續以往的脈絡，與過去的主題一脈相成，又有著引人深思的部份。柏格曼不再苛責藝術家，呈現出包容、寬恕、和解、體諒與超越死亡的心靈追求及渴望，是他尋找的救贖之路，也是最後的心聲。而片中那位不時被父親打屁股的亞歷山大，其實是他的哥哥，默默的旁觀者芬妮才更接近柏格曼。

隨後專注在劇場創作與電視戲劇的柏格曼，依然保持著旺盛創作力，充滿活躍的創作力與生命力。在否定人性、愛情、婚姻、藝術、上帝⋯⋯在一切的否定之後，柏格曼冀望於舞臺的想像世界，在不可能的世界中，演出一切的可能性，這也是柏格曼僅存的信念。

紀錄片《柏格曼：大師狂想》中的柏格曼，是個工作狂、控制狂、自大狂、色情狂、獨裁者、暴君、納粹、躁鬱症、有暴力傾向的精神官能症患者。在清冷嚴峻的作品後面，來自於對人性與生命最真誠的探索，他嚴厲的完美主義，被形容成「他的憤怒能摧毀一切」，現實生活中的他，用謊言隱瞞事實，顛倒是非以維持虛榮。

事實上，柏格曼清楚自己的弱點，會在電影中療癒自己、懺悔過錯，並塑造自己的神話。當自我與他我的虛實界線混淆與抹滅之際，如同創作與生活的精神分裂式混亂交纏。管家形容他是「再沒有比他更寂寞的人了，感覺就像一邊走路一邊流血。」

身為全世界唯一的「超級金棕櫚」獎得主，英格瑪．柏格曼是屬於全世界的瑰寶，看柏格曼電影，就像是喝杯上等的好茶，值得細膩地再三品味。

責任編輯：游千慧
核稿編輯：翁世航

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