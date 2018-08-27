回顧瑞典電影大師：英格瑪．柏格曼百週年紀念

他在全球電影迷心目中享有至高無上、天神一般的地位，比費里尼、布紐爾與高達等大師導演更受到尊崇。他是伍迪艾倫、大衛芬奇、史丹利庫柏力克、勞勃阿特曼、拉斯馮提爾、奇士勞斯基、塔科夫斯基、朴贊郁與李安等名導演的偶像，作品深刻影響了他們的電影。

他被譽為近代電影史上最偉大、最具影響力的導演，伍迪艾倫指他「可能是自從電影藝術被創造以來，最偉大的電影藝術創作者。」——他是Ernst Ingmar Bergman（英格瑪．柏格曼）。

野田洋次郎在日劇《DELE》提到：「人有兩次死亡，第一次是在停止呼吸時，第二次是當世上不再有人記得你。」今年是柏格曼100歲冥誕，全世界都舉辦了許多柏格曼的紀念影展或影片，讓影迷感受到瑞典電影大師的藝術成就與前衛風格，以及燈光與影像的魔力，也證明了離世11年的柏格曼，仍然永遠存活在大家的心中。

柏格曼是瑞典國寶級的電影、劇場及歌劇導演，1918年出生於路德會丹麥派牧師的家庭，從小就與保守嚴厲的父親關係不睦，曾因為尿床而被鎖在黑暗的衣櫥中。當他將感情投射給母親時，又被限制不能與母親太過親近。他的電影結構精密嚴謹，以沉重主題與艱澀意象聞名，特色是訴說思想意旨比鋪陳戲劇重要，因此分析他的作品，如同於剖析他的想法概念。著名作品包括《第七封印》、《野草莓》、《假面》及《芬妮與亞歷山大》等。

柏格曼的作品充滿宗教的意象、信仰的探討與形式化，呈現人類對神與宗教恐懼的顯著標記，直接表現孤寂、冷酷、憂鬱、希望、絕望、痛苦、瘋狂、瘟疫、失敗等複雜情緒，處理人類狀態與尋索存在主義的各類悲劇及喜劇。而柏格曼透過不同階段的電影主題與寓言形式，表達出內在靈魂的探索與掙扎，也同時展開他尋找自我的救贖之旅。

柏格曼認為，人生是段痛苦的旅程，不值得信賴的愛情卻是唯一的休息站。他著重在批判而非情感的重要性，失衡的家庭關係、面對著喘不過氣的宗教壓力、精采豐富的感情世界⋯⋯都是他創作的重要題材。他不盲目追隨當時流行的新浪潮風格，透過作品深切表達出性格的叛逆，與對生命的不理解。

Photo Credit：台北金馬影展執行委員會 《婚姻場景》（1973）劇照

擁有優秀才華與敏銳洞察力的柏格曼，常親自撰寫電影劇本，但在真正動筆書寫劇本前，會先構思幾個月到幾年不等。他曾執導62部電影，近200場的劇場與電視創作，他的作品留下了黑暗封閉的冬日永夜、溫柔微光的夏夜傍晚、蔥鬱離世的荒涼蕭瑟的北國島嶼景緻。

導演柏格曼更像是作家柏格曼，他傾向於闡釋意旨，而不在意戲劇結構。他允許演員自由發揮演技，讓他們在有限空間裡發揮演技、互相折磨，表達驚人的戲劇張力。

他認為如果限制演員發揮，結果往往都是場災難。編劇給予故事與背景，能詮釋多少是演員的本事，對演員來說，不僅要能夠讀懂、演出劇本，甚至設計出編劇所隱藏的潛文本。因此他在最後幾部作品都只寫下某些場景的意念訊息，而讓演員們決定確實的對白。

「作為一個人我是失敗了，我要作優秀的導演。」柏格曼從未擔心資金的問題。他從不在意電影票房的收入，而且他的電影大都是低成本製作。他的作品題材多元，議題廣闊，影像精準，對白犀利，探討生死、宗教、人性、道德、愛情、婚姻、戰爭、男女情感與人倫關係等，著墨各式人生中所面臨的困惑難題，無論喜劇或悲劇，都遊刃有餘。

柏格曼的作品常帶給觀眾壓迫的窒息感，電影總在開始後情節就不再移動，懸止的時間與短缺的空間被凝縮為單點，人物停滯或困頓於生命的某個階段，行為與互動流變只成立於那個幻想的虛空，直到彼此互有重疊與陰影。其間會穿插回憶、夢境或幻想等通俗情境，對比於角色的迷濛、惘然與渙散，工整而有效的段落，大多為自成一格的戲劇，真實性或現實性總是讓人疑惑。

「世上存有一種敵意的邪惡，它完全不因環境或遺傳而定，要稱之為原罪也行。」

早期的柏格曼已經呈現悲觀陰沈，缺乏歡樂與勝利呼喊的特殊風格。柏格曼從不給予標準答案，也不剖析社會的缺失與不健全，或為人性的邪惡脫罪，他不顧劇情是否合理，勇於用嚴酷的分析直接指出問題，讓觀眾面對自己內心邪惡的本質。

柏格曼的電影主題呈現宗教探索時期，也是他最直接探討死亡的時刻。他認為宗教是嚴厲、教條、法規、懲罰的神，信仰是知性問題，是理性與直覺的關係，而上帝是個隨時準備處罰人的法官，刻意躲藏，不讓人找到。柏格曼的信仰觀點越趨強烈，越讓他痛恨這種宗教信仰，更導致他不斷探究死亡的議題。

1957年的《第七封印》描述中古時期黑死病肆虐期間人面對死亡的恐懼，嚴肅沉重的議題、靈光乍現的幽默、意象驚人的精神、真理與生命的思辯，生死的面對與恐懼，與神秘又充滿戲劇感的畫面，將死亡具象化表現出來，是他第一部讓影評與觀眾讚嘆的作品。其中最理想主義、也最悲劇性格的騎士，很多對白幾乎是柏格曼在表白自己的心聲，而片中騎士與穿著黑袍的死神下棋的場景，更成為影史最經典的畫面。

「我非常懼怕死亡。人死後只剩下完全的空洞，什麼也不存在。」柏格曼是個害怕死亡的人，一直被死亡的陰影捆綁著，卻在電影中凝視死亡，《野草莓》、《生命的邊緣》、《魔術師》、《哭泣與耳語》都充滿面對死亡的恐懼與孤獨，或以死亡為議題質疑生命，透露出人類不時追求的救贖，與不圓滿的人生常態。柏格曼不斷在探討宗教與死亡議題，最後卻得到完全否定性的答案。

拍完《冬之光》的柏格曼曾說：「我對上帝的興趣已經消失了，現在我只對人與人的行為有興趣。」 他用《冬之光》做為宗教探索的結論，從此擺脫宗教的掙扎，開始探索現世的問題。在柏格曼的電影中，神介於存在與不存在之間，介於靜默與行動之間，憂鬱與希望往往並存。上帝不存在，接著便是人與人之間關係的不存在。遠離宗教主題的柏格曼，電影風格越來越傾向內省，因此也越來越難懂。

Photo Credit：台北金馬影展執行委員會 《秋光奏鳴曲》（1978）劇照

生命沒有答案，人逃避不了死亡，就開心地活在當下，瞬間的快樂就是永恆。

早期他拍攝的喜劇片，幽默、感性及率性，追逐愛情往往只是序曲。1955年的《夏夜的微笑》在他導演生涯中極為特別，榮獲坎城影展史上獨一無二的「最佳詩意幽默獎」，他曾說這是部拍好玩的電影，幽默、精緻、無厘頭，卻帶著對愛情的洞察。

從早期探討愛情的喜劇，到中期的宗教人生的嚴肅課題，再到後期探討女性內心的關係與世界，幾乎部部都是經典，也證明了柏格曼是位難以被歸類的藝術家。雖然中後期的柏格曼，作品其實是相對冷硬的。從心靈無法掙脫的邪惡，到探討婚姻的不幸、愛情的死亡，柏格曼對愛情與婚姻充滿了幻滅與悲觀，否定了愛情與婚姻可成為救贖者。

之後他的主題轉向藝術家的自我反省，對藝術家不留情面的大力批判，露骨的刻畫出藝術家的自我中心，更直接指向藝術家的無能處境。清教徒信仰與藝術的衝突對立，成為柏格曼此生最難解的結。

電影史上評價最高的《假面》，是柏格曼電影的原型，也是他的救贖之作。《處女之泉》是他最詩意的作品，李安導演曾說「從未看過如此安靜，卻又如此暴力的電影。」

《冬之光》、《假面》與《哭泣與耳語》是柏格曼自認為表現最好的作品，他設法在這些電影中，做到讓表現手法推展到極限。但是在2004年的訪談中，柏格曼又坦承自己的電影令人沮喪，他再也無法觀賞它們。

「萬事皆有可能，皆能發生。時間、空間並不存在。在現實脆弱的框架下，想像如織線，交織著新的圖案。」1982年，柏格曼執導不同於以往風格的電影《芬妮與亞歷山大》，透過這最後一部電影表達自己的人生哲學，以龐大的角色陣容娓娓道出家族的歷史、童年的回憶與恐懼，自由穿梭在生死與悲歡之間，難以分辨的生命真相。三小時的片長融合了柏格曼畢生的創作精華，更是他此生電影藝術的總結。但這部針對普羅大眾而拍攝的集大成作品，充滿著視覺、聽覺與心靈盛宴的感動及滿足，卻被專家批評過度膚淺又商業化。

簡潔明快的《芬妮與亞歷山大》幽默、飽滿又深刻，既延續以往的脈絡，與過去的主題一脈相成，又有著引人深思的部份。柏格曼不再苛責藝術家，呈現出包容、寬恕、和解、體諒與超越死亡的心靈追求及渴望，是他尋找的救贖之路，也是最後的心聲。而片中那位不時被父親打屁股的亞歷山大，其實是他的哥哥，默默的旁觀者芬妮才更接近柏格曼。

隨後專注在劇場創作與電視戲劇的柏格曼，依然保持著旺盛創作力，充滿活躍的創作力與生命力。在否定人性、愛情、婚姻、藝術、上帝⋯⋯在一切的否定之後，柏格曼冀望於舞臺的想像世界，在不可能的世界中，演出一切的可能性，這也是柏格曼僅存的信念。

紀錄片《柏格曼：大師狂想》中的柏格曼，是個工作狂、控制狂、自大狂、色情狂、獨裁者、暴君、納粹、躁鬱症、有暴力傾向的精神官能症患者。在清冷嚴峻的作品後面，來自於對人性與生命最真誠的探索，他嚴厲的完美主義，被形容成「他的憤怒能摧毀一切」，現實生活中的他，用謊言隱瞞事實，顛倒是非以維持虛榮。

事實上，柏格曼清楚自己的弱點，會在電影中療癒自己、懺悔過錯，並塑造自己的神話。當自我與他我的虛實界線混淆與抹滅之際，如同創作與生活的精神分裂式混亂交纏。管家形容他是「再沒有比他更寂寞的人了，感覺就像一邊走路一邊流血。」

身為全世界唯一的「超級金棕櫚」獎得主，英格瑪．柏格曼是屬於全世界的瑰寶，看柏格曼電影，就像是喝杯上等的好茶，值得細膩地再三品味。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航