美國佛州兩年來第三起大規模槍擊案：落敗選手掃射，電競現場3死11傷

美國佛羅里達州傑克森維爾市26日舉行電玩競賽的商場爆發大規模槍擊案，造成包括兇手在內三人死亡、11人受傷。當時比賽直播到一半槍聲大作，目擊者稱現場一片混亂，凶嫌因落敗後心生不滿，開槍後飲彈身亡。

（中央社）傑克森維爾市警長威廉斯（Mike Williams）表示，凶嫌是24歲的卡茲（David Katz），來自巴爾的摩，到傑克森維爾市參加電玩競賽，且身上攜帶至少一把手槍。

這是佛州兩年來第三起大規模槍擊案，威廉斯拒絕就犯案動機發表評論，但說凶嫌開槍擊斃兩人，傷及九人，另有至少兩人在逃離現場時受傷。



威廉斯稍早在記者會上說：「我們目前研判沒有其他共犯，此案只有一名嫌犯，他當場身亡。」

槍擊地點在複合式購物商場傑克森維爾碼頭（Jacksonville Landing）芝加哥披薩餐廳「GLHF Game Bar」，現場當時舉辦「勁爆美式足球19」（Madden NFL 19）線上電玩競賽。



電玩直播網站Twitch上當時正在直播比賽，突然出現數聲槍響，然後直播中斷，仍可聽到玩家驚慌大叫。Twitch後來刪除這段影片，但仍可在社群媒體上找到，網友直呼駭人。警方表示正在調查相關影像。

Twitch livestream of Madden NFL tournament qualifier in Jacksonville broadcasts mass shooting, horrific aftermath [video disturbing]https://t.co/kKcpNuGFRi pic.twitter.com/98FwkWMfOp — Timothy Burke (@bubbaprog) 2018年8月26日

自稱參賽者的推特用戶喬卡（Drini Gjoka）拇指中槍。他推文說：「人生中最糟的日子。我絕不會再把一切視為理所當然，因為生命可能在一瞬間就喊停。」

另一玩家麥克法蘭（Chris "Dubby" McFarland）在子彈擦過頭部後送醫，他在推特上寫說：「我沒事，只是頭部擦傷。精神受創，真是嚇死了。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示總統川普已獲相關簡報。佛州州長史考特（Rick Scott）表示，川普已打電話給他，表示願意提供聯邦協助。

「傑克森維爾市正 在哀悼」，市長 柯瑞（Lenny Curry）表示，「我們面臨了這類的事件，已經太常見了。」

本次槍擊案，是佛州繼2016年在奧蘭多夜店發生的大規模槍擊案、與今年二月在派克蘭（Parkland）道格拉斯中學的槍擊案之後，另一起槍擊事件。

當地媒體《News4JAX》報導，傑克森維爾警長表示，兇手是來自美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）、24歲的大衛．卡茲（David Katz），在這起二人死亡、多人受傷的槍擊案中，他似乎是獨自犯案。在這起案件中，卡茲最後 自盡身亡。

遊戲玩家史蒂芬（Steven“Steveyj”Javaruski）告訴《 洛杉磯時報》 ，槍手是一個心懷不滿的玩家，他鎖定了一些人，在自殺之前開槍射擊他們。

目擊者賈維斯．隆（Javaris Long）告訴《Tampa Bay Times》，嫌犯是個書呆子（nerdy），因為輸了比賽而暴怒，於是他去車上拿出他的槍，回來開始掃射所有人。

暱稱是「麵包」的卡茲 （Bread），曾在2017年贏得「勁爆美式足球」錦標賽。

Congrats to David Katz, the Madden 17 Bills Championship winner!



Thanks for following along, Bills fans. https://t.co/YHJHzlFElc pic.twitter.com/incdEhLxkT — Buffalo Bills (@buffalobills) 2017年2月27日

遊戲評論員描述卡茲 說，他是一個 不那麼善於交際的人（keeps to himself），他也是個生意人。他不是來這裡獲取經驗......他也不是來這裡交朋友。這全是生意，而他很專注。讓他能敞開心聊天，就像要拔掉他的牙齒一樣。」

電競比賽日益熱絡

《洛杉磯時報》報導，在資金豐厚的專業電競世界裡這類比賽相當常見，厲害的玩家能在「勁爆」（Madden）或是「鬥陣特攻」（Overwatch）這類熱門遊戲中享受頭銜，並利用社群網站來吸引 粉絲和代言交易，同時從直播影片賺取廣告收入。

報導也指出，不過正因為這類的競賽，賭的不只是上千美元、更多的觀眾，有時甚至是個人榮譽，這類的競賽也能很緊繃 。

《news.com.au》報導，傑克森維爾的「勁爆美式足球19」比賽只是區域預賽，決賽會到拉斯維加斯舉辦，獎金高達12萬5千美元（約新台幣386萬元）。

而這起槍擊案，可能將影響當地11月的參議員選情。《洛杉磯時報》報導指出，這次的襲擊，可能對目前民主黨的 比爾．尼爾森（Bill Nelson）爭取美國參議院席次造成影響，他正受到共和黨人史考特的挑戰，在道格拉斯中學槍擊案後，史考特簽署了一系列防止槍擊的草案，包括將購買槍支的最低年齡從18歲提高到21歲、增加對學校警察和精神保健服務的資金、允許教師和工作人員攜帶槍支、擴大執法力量管制槍支、並禁止爆破庫存等。

《紐約時報》報導，這起槍擊 事件震撼了當地人和遊客，也在該區造成政治波盪。佛羅里達州的初選將於週二舉行， 五名競選州長的民主黨人，共同譴責暴力事件，並重申他們推動槍支管制。 兩位共和黨候選人則取消了當地的競選活動。

「我們要把槍從街上趕走需要多長時間？」28歲的威廉姆斯（ Marquis Williams） 在女友因踝關節受傷後，告訴當地記者。「還有多少人，還有多少朋友，要因此而失去、因此而死？」

威廉姆斯和他的女朋友，從芝加哥來佛州參加比賽。

「我們聽到第一個槍響，以為是氣球，」威廉姆斯告訴佛羅里達時報聯盟。「 然後我們聽到槍響連連，開始拔腿就跑。 」他的女友因為群眾奔走出口時摔倒，被 現場民眾慌忙奔逃而踩踏，現場亂成一片。

「我從來沒有想過，我們會成為大規模槍擊的一部分，我只是在玩電玩。」 她說，「 這很瘋狂。」

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核稿編輯：楊之瑜