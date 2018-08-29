多年來的社會主義實驗，讓委內瑞拉變成煉獄

文：Jason Mitchell 英國《觀者雜誌》

譯：觀念座標

讓我們假設：英國首相梅伊（Theresa May）突然宣布，為了振興經濟，英鎊貶值96％、基本工資調漲6000％、數百萬中小企業員工增加的薪水，由政府買單；英鎊匯率與一種神秘的加密貨幣（cryptocurrency）掛勾；石油限量配給供應、大筆的金融交易皆課徵0.7％的稅。如果這樣，外界一定會認為：梅伊瘋了，要不然就是英國要亡了；或者兩者皆是。

但對於受苦多年的委內瑞拉人民來說，上述不過是該國宏大社會主義實驗的最新計畫。

委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）剛剛發行了一種新的貨幣，稱之為「主權波利瓦」（sovereign bolivars）。委國政府原來的點子是：這種新貨幣跟舊幣一樣，只是去掉尾巴的三個零；但是惡性通貨膨脹太過嚴重，所以政府決定改去掉五個零。

馬杜洛的新方案，是為了振興經濟。但是，到銀行提款的人會發現，「主權波利瓦」的提取有上限：一天只能提十個——約新台幣三元。馬杜洛誇稱他的新計畫是「神奇配方」，可以恢復經濟繁榮。對一度是拉丁美洲最強大經濟國的委內瑞拉來說，這個新貨幣感覺不出神奇之處，只有悲慘。

七月份，政府再度宣布調高基本工資，成為300萬波利瓦（這已經不知道是今年第幾度調漲）。8月17日，馬杜洛再加碼，宣布基本工資再漲，調為1,800主權波利瓦——大約一個月30美元（約台幣900元）。然而，中小企業老闆反映，他們付不出突然漲了60倍的員工薪水，馬杜洛說政府會買單。委內瑞拉藥品、基本食物短缺，經濟無量下跌，200萬貧民回到以物易物的原始經濟狀態。

據說，委國上述最新制度，幕後有伊朗與俄國在出點子。他們的動機何在？毀滅委國經濟於他們有何好處？目前仍然不清楚。

多年以來，委國一直在進行龐大的經濟實驗，3,200萬居民是該國政府的白老鼠。雖然馬杜洛政府的措施普受各國譴責（除了英國工黨黨魁柯賓〔Jeremy Corbyn〕以外，他不但在馬杜洛勝選時打電話恭喜，還拒絕譴責他的做法）。馬杜洛的最新實驗很可能導致更大的經濟災難，甚至大規模的饑荒。

畢竟此事悠關的乃是社會主義的基本原則：如果經濟不聽話，就發布命令進行統制經濟。如果錢不夠，就借錢舉債——或者印鈔票。如果物價上漲，就下令凍漲。委內瑞拉的作法，與柯賓的理念不分軒輊。全世界已經看到後果。

32歲的公務員寶拉・羅德里奎茲（Paola Rodriguez）表示：「大家都很害怕，晚上睡不著覺。我們不知道將來會發生什麼事。（新措施）太多了，我們不知道如何回應。」即使在委國宣新經濟措施之前，國際貨幣基金會（IMF）已經預言，該國的惡性通貨膨脹年底會達到百分之100萬，目前的物價每個月上漲兩倍。IMF的一位經濟學家表示，新措施無疑是火上加油。

委內瑞拉目前所面對的惡性通貨膨脹（hyperinflation），可以說歷史上無國出其右。研究威瑪德國的費格森（Adam Fergusson）在《當貨幣安息》（When Money Dies，編譯）一書中，曾形容積蓄一夕蒸發、薪水買不起任何東西、鈔票形同廢紙，連乞丐都懶得撿。德國當時不只經濟毀滅，還引發嚴重的社會問題：搶劫、貪污、法律秩序蕩然。

德國的通貨膨漲率在1922年八月達到最高點，物價每天上漲21％。然而世界史上最嚴重的惡性通貨膨漲，發生在1946年七月的匈牙利，當時每天的物價上漲207％——大約每15小時漲兩倍。第二嚴重的案例發生在2007年三月的辛巴威，通貨膨脹率每天高達98％，物價每24.7小時上漲兩倍。現在，委內瑞拉很有可能會打破上述的紀錄。

約翰・霍普金斯大學的應用經濟系教授漢克（Steve Hanke）說：「削掉（五個）零，只不過粉飾太平而已。」他曾經擔任面臨惡性通貨膨脹國家政府的顧問。「那樣做沒有任何意義，除非經濟政策改變。」

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委內瑞拉的絕大多數商店與公司，目前都在靜觀其變，關門不做生意。許多公司付不起政府最新規定的基本薪資，也可能會因此而倒閉。委國中小企業僱用的員工人數高達1,100萬人。許多人大概會因此被炒魷魚，這只會讓委國已經難以想像的社會問題更加雪上加霜。老闆們或許可以把升高的成本轉嫁給消費者，但是消費者不一定願意買單。

在安地斯山城梅利達（Merida）開麵包店的伊斯特夫（Carlos Esteves）說：「今年，我們麵包的價格已經變動了40次了。我很難想像再把麵包價格調漲60倍。我過去兩年裡不得不解僱五位員工，現在剩下的兩位，也許我再也請不起了。」

可是，馬杜洛說員工調漲的薪水將由政府買單，他怎麼看？伊斯特夫問：「他們建立好支付員工薪水的制度了嗎？」他很懷疑：「這筆錢要怎麼樣來到我們手上？我們的政府根本無能，我不認為他們做得到。難不成，他們想要接收我們的生意？把我們收歸國有？」

國際上，包括柯賓等人在內的許多左派人士說，委內瑞拉所實施的，不是真正的社會主義。委國許多左派人士同意這樣的看法，所以一直鼓吹社會主義實驗必須繼續加碼：他們希望政府把委國變成一個巨大的人民公社，把「波利瓦爾革命」帶上新高潮。（譯按：波利瓦爾革命，是指查維茲〔Hugo Chávez〕上台後在委國進行的革命。）到目前為止，馬杜洛尚未接受這樣奇突的點子。但是委國政府應付問題的方法，一向是加強國家介入，而不是減少，所以這樣想法在未來有可能變為現實。

馬杜洛把波利瓦幣跟加密貨幣「佩特羅」（petro）掛勾，無疑是朝21世紀新科技大躍進。理論上，這種作法將解放委國貨幣——不再受到美元、世界金融管理機構（馬杜洛稱為「金錢黑手黨」）的影響。「佩特羅」的創造者是委國政府，理論上與委國石油庫存掛勾，所以一個「佩特羅」的價值等於一桶石油。這種做法史無前例。據說，俄國、土耳其、伊朗都想要嘗試創造自己的加密貨幣，把它跟自己國家的資產掛勾，因此不必再受國際經濟制裁的束縛，可以直接把加密貨幣賣給外國的投資人。

但是，如果「佩特羅」不能隨著需求調整其價格，或許，它會在馬杜洛的一聲令下改變價格——跟委國的紙鈔一樣——但這樣的話，投資人會認為這種貨幣不過是詐騙手法。信用評等公司「ICOindex.com」已經把「佩特羅」戴上「騙局」的帽子。連密碼世界都認為佩特羅不值一文，委國想要翻身真的很難了。

事實上，不論是市場還是黑手黨，都無法信任一種無法兌換石油或美元的加密貨幣。委國政府已經有60億美元債務違約的前科，沒有人會再願意借錢給它。通貨膨脹，在政府仍然不停印鈔票的情況底下，只有惡化，不會好轉。

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馬杜洛最近的日子並不好過。前一陣子才有人想用會爆炸的遙控飛機刺殺他（也是世界史首例），許多人認為，該企圖暗殺事件已經改變了他的心理狀態，讓他陷入瘋狂。

他也有可能只是在找藉口，想把委國會找麻煩的中產階級趕出去，然後再以饑餓作為武器，讓窮人無力反抗成為順民。根據聯合國的統計，自從馬杜洛上台以來，逃離委國的民眾已多達兩百三十萬人，在拉丁美洲製造了一個難民危機，嚴重程度與敍利亞不遑多讓。這個危機肯定會影響到北美洲——這也是川普總統不斷威脅美國軍事介入委內瑞拉的理由。

國際左派的英雄查維茲過世，馬杜洛上任，已經五年了。查維茲死的時候，柯賓為文表揚，感謝他「顯示窮人很重要、財富可以分享」，又說他激勵了世界各國政治人物——包括英國在內——「繼續長征」。但是，要長征到哪裡去？十年前，查維茲削掉了委國鈔票上的幾個零，因此創造了理論上「強勢」的波利瓦；他相信，舉債只會幫助經濟成長，到時自有辦法還債，因此留下大筆的財務赤字。馬杜洛僅僅是蕭規曹隨，他自稱「查維茲之子」其來有自；他只不過是繼續前任總統的政策，藉新法規、收歸國有的制度、毀滅國家的工業，進一步瓦解委國的經濟而已。

英國工黨議員艾伯特（Diane Abbott）說得很對：「委內瑞拉的重要性，在於它顯示另一種道路是可能的。」沒錯，即使在自由貿易系統不斷傳播、擴張的今天，「唯意識型態是從」的政治人物，還是可以把原本富有的國家搞到山窮水盡。

現在，馬杜洛似乎又有新點子，他開始談論連新左都會嚇死的撙節政策——包括大幅調漲石油價格（上次委國政府這樣做的時候，引發各地暴動）。目前，該國僅存的社會福利制度，委國政府將來可能都不得不放棄。然而，比起未來可能面臨的苦痛，這可能只是很小的代價。

比起（1930年代）美國歷史上的經濟大蕭條，委國的經濟倒退有過之而無不及。過去四年裡，委國的經濟產出幾乎減半，國際貨幣基金會認為今年會再掉18％。相形之下，美國在1929年到1933年的經濟只倒退了30％。社會主義的無能，尤其表現在石油生產的大幅減少：查維茲1999年上台時，委國每日生產280萬桶石油，今天它每天生產130萬桶——石油佔委國出口總值的95％。到明年，委國的石油很可能會再減產，下探60萬桶。

馬杜洛最近在演講中表示：「我們一定要有信心。在經濟上，我們早晚一定會收割勝利的果實。」成千上萬委國人民的回答，是用腳投票：他們往邊界前進，想要逃到鄰國去。人數之多，連本來只要求看身份證的厄瓜多都受不了，開始要求委國難民拿出護照。厄瓜多這樣做是有理由的：委國的護照很難取得，因為政府官員貪污，要取得護照，至少要塞1,500美金的紅包給官員，所以只有真正有錢的人可以拿著護照越過邊界。

其他的人只能坐困委國——該國的官員及其黨羽，利用黑市匯率中飽私囊已經長達十年以上。在此過程之中，民生因此日益凋敝，他們完全無感。根據估計，只能在垃圾桶裡翻找食物的委國貧民多達200萬人。

企業國有化、無止境舉債借錢、相信神奇搖錢樹：這些聽起來都不過是英國國會辯論裡的噪音而已。然而，這樣的處方簽只要夠劑量夠強，足以讓拉丁美洲一度最富有的國家變成煉獄。那些美麗的說詞，是對有錢人講的——就像社會主義一樣。在金錢死亡的時候，委內瑞拉真正受苦最深的人，是那些沒有銀行戶頭，貧無立錐之地的窮人。

文章來源：Venezuela’s great socialist experiment has brought a country to its knees（The Spectator）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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