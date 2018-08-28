養成好習慣的三個階段：逼自己六點起床學習一個月後

文：鄭祐銓

從開始要求自己六點起床唸書或是寫文章到現在正好一個月，雖然時間不長，但也算是走在養成習慣的路上。

我一直以來都不是一個可以持續做某件事情的人，這次難得撐得比較久，因此用這篇文章記錄，我做了哪些事讓這次的經驗與以往不相同。

接下來的分享，我會從法格行為模型（B＝MAT），以及《改變人生的持續術》書中所提到行為養成三階段的角度切入。這兩者的角度不太一樣，行為模型著重在行為的設計，而行為養成三階段是教我們如何應對不同階段所遇到的問題，透過這兩種角度的探討，可以把這次的狀況敘述得更完整。

針對《改變人生的持續術》的內容，我先前也有整理過書摘，如果大家對於書中的內容有興趣，也歡迎點選連結前往閱讀：［讀後感］《改變人生的持續術》上、［讀後感］《改變人生的持續術》下。

法格行為模型（B＝MAT）

法格行為模型所探討的是「一個行為的產生，須符合哪些條件」，而在研究之後發現，「動機」、「能力」以及「觸發」這三種要素是在完成一個行為時，不可或缺的元素。

先前我也有分享過《鉤癮效應》的書摘，書中就有從法格行為模型的角度探討如何製作讓使用者上癮的產品，如果對於這部分有興趣，可以點連結前往閱讀。

為了方便理解，法格行為模型常被簡化為B=MAT，分別代表：

Behavior（行為）

Motivation（動機）

Ability（能力）

Trigger（觸發）

以下會針對這三個要素去分析這次養成習慣的過程。

1、動機

這次的養成習慣，和過往的習慣養成很不一樣的地方在於，剛好碰上加入新公司，所以想改變的動機比以往更強烈，這是我認為這次會持續比較久的一個重要原因。

但並不是每個人在養成習慣過程中，都可以有這種強烈的動機，這個問題在《改變人生的持續術》一書中，作者建議我們可以「呈現自己想成為的樣子」激勵自己，像是想減肥的人，可以在看得到的地方，放置理想體型明星的照片，這樣在運動時，可以不斷提醒自己要不斷努力。這樣的做法或許不會明顯增強行為動機，但能有效提醒自己要持續努力，降低半途而廢的機率。

2、能力

能力的部分，最主要是要讓「習慣養成變容易」，行為愈簡單，完成的機率愈高。而我這次主要是透過「從簡單的習慣開始培養」，以及「挑選適合的方式進行」去降低行為的難度。

我一直以來都有看書的習慣，雖然沒有很頻繁，但還蠻喜歡看書，也因此，我這次的持續學習，選擇從「看書」開始，對我來說，是一個比較容易著手的項目。

與之相比，雖然我也很想加強自己的英文能力，但因為先前沒有接觸英文的習慣，對於我來說會是比較困難的切入點，因此我這次選擇從看書的習慣開始。（不過等到自己開始習慣能「持續一件事」之後，還是需要挑戰更困難的項目。）

除了選擇較容易的習慣開始，選擇適合的方式進行也是一個關鍵。我這次的習慣選擇「早起」學習，而不是「下班後」學習，除了下班時間不固定，容易受到工作影響外，另一個原因在於我本身就是習慣早起的人，早上的精神會比晚上好很多，因此我選擇早上進行學習。

選擇一個狀況比較好的時段培養習慣很重要，因為養成一個新的習慣，必須消耗很多心智能量，如果精神狀況不好，會很容易就放棄而導致失敗。

另外補充，早起學習還有一個好處，在於「容易克服拖延」。因為早起時間有限，往往看一下書就要準備上班，所以在有時間壓力的情況下，比較不會拖延。但如果是晚上學習，因為下班距離睡前時間較長，所以會想說「還有很多時間，我晚點再開始學習都還來得及」，導致拖延的情況發生。

上面提到的「從簡單的習慣開始培養」，以及「挑選適合的方式」都是在「降低行為的難度」。除了這種方式以外，這篇文章中提到，想養成習慣我們也可以提高「犯錯的成本」，例如習慣玩電玩的人，可以把電玩收起來，放到保險箱裡面，這樣每次想玩遊戲的成本就變高了，能有效減少玩遊戲的次數。

3、觸發

觸發指的是提醒自己進行習慣的通知或指令。對我來說，早起學習的觸發是「坐到書桌前」，只要坐在書桌前，就告訴自己要開始進行今天的學習，長期下來，比較不會有偷懶的行為發生。

這裡的觸發和《改變人生的持續術》書中的「儀式」概念很像，透過設定固定的儀式，提醒自己「該行動了」，有助於隔絕外在干擾。

上面講的是從法格行為模型切入分析這次的行為，主要是探討如何讓行為更容易被完成，接下來會分享《改變人生的持續術》書中提到養成習慣的三個階段，遇到難關時，我是如何面對的。

養成習慣的第一階段：反抗期（第一天～第七天）──很想放棄

養成習慣的第一階段，因為還沒熟悉新的做事方式，所以容易放棄，而面對這種時候，作者建議「即便少，但也要堅持下去」，讓身體習慣做事的節奏。

我在這個階段也有遇到想放棄的時候，特別是前一天很累，早上還在賴床時，我會告訴自己，「連起床這麼簡單的事，你都做不到嗎？放棄的話，前面的努力就要前功盡棄了。」透過提醒自己過去已經付出的努力，激勵自己並且增加起床的動力。

另外在這階段，作者也建議我們可以把「進度可視化」，所以我拿桌曆，紀錄有完成早起學習的日子，透過這樣的紀錄，在每次看到桌曆時，都可以激勵自己「我已經努力這麼久了」，提高堅持下去的動力。

養成習慣的第二階段：不穩定期（第八天～第二十一天）──被影響

第二階段容易遇到的問題是「衝勁消退」，第一階段你可以靠衝勁，靠熱忱，但進入第二階段的時候，往往已經沒有當時的動力可以支持著你。

而在這個階段，我比較沒有遇到問題，可能的原因我猜想是因為「我看得到自己行為的成果」，因為我設定的學習，是很有明確成就的，不管是閱讀的數量，或是閱讀後寫的文章，都是激勵我持續前進的動力。

在第二個階段，《改變人生的持續術》作者建議我們可以設定不同的「持續開關」激勵自己，是一種很好能增加動機的方式。

圖片來源：作者提供 僅部分持續開關，完整內容可參考《改變人生的持續術》

養成習慣的第三階段：倦怠期（第二十二天～第三十天）──感到厭煩

第三個階段常見的困難是「感到厭煩」，你會覺得重複做同樣的事情很無聊，因而產生放棄的想法。面對這個階段，我選擇的方式是「閱讀不同類型的書」，雖然「學習」的本身都是一樣的，但透過不同的內容載體，可以產生新奇感，避免感到乏味。

如果是其他習慣，像是運動，可以試著換地方運動，或是換不同方式運動（跑步改成打球），都是創造變化，避免無聊的方式。

上述是我在養成習慣的三種階段面臨困難時，我是如何克服的，《改變人生的持續術》書中有更多克服難關的坊法，有興趣可以找來看，或是看我先前整理的書摘。我並不覺得持續一個月就算是成功，但對於一直都不擅長持續的我，算是踏出了重要的一步，也希望透過文章的分享，可以幫助到和自己有類似情況的讀者，讓他們知道「你們不孤單」。

本文經鄭祐銓授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航