又贏韓國！中華射箭反曲弓男團拿下等了16年的金牌，可望再破隊史紀錄

繼亞運棒球擊敗韓國後，中華隊今（27）日再傳捷報！中華男子射箭隊在亞運射箭反曲弓男團金牌戰中，以5比3射下韓國，勇奪隊史首面亞運男團金牌，這也是中華隊16年來，再次在射箭領域奪得金牌。

雅加達亞運邁入第九天賽程，今日上午射箭項目率先登場。

中華隊男子反曲弓男團由湯智鈞、魏均珩與羅偉旻出征，在金牌戰中成功扳倒強敵南韓，奪得隊史首金。

《中國時報》報導，中華男子反曲弓射箭隊今日在雅加達-巨港亞運挑戰世界冠軍韓國隊，經過四局激戰，中華隊靠著一支九分箭重新檢視後確定為十分箭、添得一局分數，最終以5：3氣走超級強隊韓國，幫中華隊拿到本屆亞運第九面金牌，也是台灣亞運史上第一面反曲弓男團金牌，全隊賽後歡喜擁抱。

《NOWNEWS》報導，這次比賽，第一局中華隊就射出絕佳氣勢，後三箭連射十分，以56：55拿下積分。第二局南韓出現亂流，出現七分、八分，不過第二輪中華隊也出現狀況，射完53：53平手，中華隊積分3：1暫領先。

比賽進到第三局，中華隊出現失誤，第二箭竟射出五分，壓力減輕的南韓，立刻射出58高分拿下此局，積分3：3追平。到了關鍵的第四局，戰局緊張，南韓先射下55分，中華隊也穩住陣腳，拿下55分追平。

不過在所有選手射完之後，中華隊申請重新檢視第四局稍早一支壓線的九分箭，最後判定為十分箭，中華隊搶下第四局，以56：55、積分5：3氣走韓國，拿下台灣亞運史上第一面反曲弓男團金牌。

中華亞運射箭代表隊，曾在2002年釜山亞運男、女團同步晉級決賽，今年是隊史上相隔16年後，男、女團再次攜手射進金牌賽。之前中華男團曾在1998曼谷、2002釜山以及2006杜哈亞運，三度拿下反曲弓男團銀牌，今年射下台灣亞運史上首面反曲弓男團金牌。

而這次奪金，更是隊史上睽違16年首面亞運金牌。上一次台灣射箭隊奪金，是在2002年釜山亞運，由當時僅17歲的袁叔琪，在女子個人賽射下台灣亞運史上首面射箭金牌。

《自由時報》報導，本屆男子反曲弓，由奧運、世大運國手魏均珩率湯智鈞、饒廷宇、羅偉旻參賽，即使杜哈亞運起，已連三屆在個人賽鍍銅紀錄中斷，不過教練劉展明透露，此次亞運就是以團體賽為主要目標，而負責出征團賽的魏均珩、湯智鈞及羅偉旻也未讓人失望，在今日金牌戰射下強敵南韓，使南韓連兩屆亞運無緣金牌。

反曲弓女團不敵韓國「銀恨」，已創16年來最佳紀錄

另外，由雷千瑩、彭家楙和譚雅婷聯手的中華女子射箭代表隊，今日同樣與韓國爭金。女團先在亞運射箭反曲弓女團八強戰中，以6：2輕取印度，接著又在四強戰以5：3射倒中國、挺進決賽。

過去中華女子射箭團曾在1990北京亞運、2002釜山亞運，二度奪銀，不過在2006年杜哈亞運、2010年廣州亞運及2014年仁川亞運，我女團均無緣闖入金牌戰。這次挺進決賽，是中華女團繼釜山亞運之後，相隔16年再次晉級金牌戰。

《自由時報》報導，今天面對強敵韓國，前兩回合雙方各拿一，戰成2：2平手。第三回合台灣射出四支十分箭，南韓也不甘示弱，雙方打平，戰局變成三平。來到關鍵第四回合，台灣失常，射出兩支八分箭，南韓則於最後一箭拿下十分，驚險奪金。

Photo credit: 中央社 由譚雅婷（左至右）、彭家楙與雷千瑩聯手的中華女子射箭代表隊，27日在亞運射箭反曲弓女團金牌戰中，以3：5不敵南韓銀恨。最右側為教練倪大智。

反曲弓女團是我奪金重點之一，譚雅婷、雷千瑩和彭家楙歷經去年台北世大運及今年世界盃大獎賽洗禮，技術層面已不需要教練團操心，教練林政賢指出，主要是心態，選手不要受到比分、戰況影響，應大膽出擊，可惜最終回合仍因壓力失常，拿下銀牌。

台灣射箭隊在2002年釜山亞運創下隊史最佳成績，當時僅17歲的袁叔琪在女子個人賽射下台灣亞運史上首面射箭金牌，且該屆拿到一金、二銀。至於2006年杜哈亞運我又進帳一銀、二銅，三面獎牌也追平隊史單屆最多紀錄。

明天中華隊還有三組選手要在銅牌戰爭獎牌，分別是反曲弓女子個人賽的雷千瑩以及複合弓男團和女團，有可能再刷新紀錄。

中華代表團目前累積獎牌數：9金、12銀、14銅（統計至2018.8.27 13:18）

金牌

體操：單槓—唐嘉鴻

射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全

射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄

跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞

體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金

舉重：女子58公斤級—郭婞淳

空手道：女子55公斤級—文姿云

輕艇：男子500公尺龍舟—中華龍舟代表隊

射箭：反曲弓男子團體—湯智鈞、魏均珩、羅偉旻

銀牌

女子壘球：中華女壘隊

自由車：下坡賽—江勝山

射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜

划船：女子單人雙槳—黃義婷

輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵

體操：男子個人地板—唐嘉鴻

網球：女子雙打—詹詠然、詹皓晴

空手道：男子個人型—王翌達

輕艇：男子200公尺龍舟—中華龍舟代表隊

舉重：女子69公斤級—洪萬庭

射箭：反曲弓女子團體—譚雅婷、雷千瑩、彭家楙

銅牌

卡巴迪：女子團體—馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜

武術：男子長拳—蔡澤民

武術：女子52公斤級散打—陳暐婷

射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全

跆拳道：品勢—陳靖

跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭

羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪

跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣

輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵

網球：女子單打—梁恩碩

體操：男子吊環—陳智郁

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤

保齡球：男子團體六人賽—陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰

橋藝：超級混合團體—蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、林蔭宇、王紹宇、劉名謙

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