如果議員的工作只有「監督」，狂扯市長後腿就是當選保證？

今年民進黨大敗，已成定局。

民進黨跟柯文哲搞白綠分手，用台灣價值來檢驗誰才是好政治人物，卻把民進黨的選情從北燒到南。本來來了姚人多以後，民進黨北部的選情總算止跌，而且還有緩步回升，結果大雨一來，把台中以南淹成這樣，已經確定是民進黨的選情，會從南燒到北，再來回燒一次。

不知道民進黨是不是把自己當作火烤牛排，均勻來回炙燒，才有美味？

很多人把柯文哲推出的認同卡當作是劃分界線的認同卡而加以批判，這幾天我總是在想，何以台灣的政治文化這麼的爛，今年是理當先進的2018年，就連《回到未來》這個電影的「未來」都是2015年，可是我們的民主，卻像是活在古老的過去。

大家不妨思考一件事情，許多議員明明知道抹黑、攻擊、謾罵都不是正面的選舉文化，為什麼台北市的選舉，卻有很多人堅持要當柯黑？甚至大家乾脆報團起來一起當柯黑？

理由很簡單，因為在群體民眾在投票的時候常會有一種很奇怪的心態，那就是假如我市長投給民進黨，就會覺得議員要投給國民黨，因為國民黨跟民進黨勢同水火，所以我覺得國民黨就是民進黨最好的監督者。這種心態在台灣社會瀰漫，所以很多一般民眾根本不明白，在選戰裡面，大群眾的心情，是可以被預測與被操盤的，民眾就會覺得柯文哲當市長很好，但同時也覺得：「柯黑是很爛，但是柯黑是最好的監督者。」

這種心情會變成柯黑的保底票，我不會說台北所有人都是這樣，但是有很大的程度，這些柯黑議員就是有相當程度的保底票，所以很多人不但有恃無恐，而且變本加厲。

所以在大台北會有兩種極端現象，要麼就是柯粉極端認同的議員可以高票當選，另外一種就是柯黑集團也能順利當選，而在中間友柯、黑柯但沒有清楚定位，或沒有清楚自身立場的候選人，都會面臨到選票搖擺的尷尬。

說穿了就是群眾的大環境心態：我覺得柯黑才能扮演好監督者，大台北如此，台北以南更加嚴重。

Photo Credit: 中央社

選得上的人，抓的好像都是「不在乎政見」的大多數選民

多年來，就是這種心態，讓國民黨跟民進黨始終不會真正進化，因為他們兩黨都深深明白，民眾因為覺得選舉還要去深入認識議員、認識政策，是一個感覺認知上很討厭的事情，可是大家又希望能夠選出監督者，所以才會用了最懶惰的方法：「我支持你，但我選你的政敵當監督者來幫我監督。」

大雨來為什麼會淹水，黃偉哲的助理為什麼敢做這種假買賣詐領款的事情，其實都是因為說穿了，許多外縣市的選舉沒有柯文哲這樣的人物，所以大家長年以來，都是在兩個爛西瓜裡面互選；為什麼沒有真正優質的人才出來幫大家的原因也很簡單，因為有心投入政治的人不但選不上市長，就算想要選市議員也都很困難。

我坦白跟大家說好了，有很多有心想要投入政治的人，不論他們在政策和論述上很厲害或有所不足，願意去聽他們說話的民眾始終不多，因為大部分的選民都是我講的：不想花時間精神去了解政治人物，覺得直接選他的政敵來監督最省事。

所以願意去聽政策的那一小群人還要再劃分，一邊是贊成的，一邊是覺得還不OK的，但其實另外一邊的廣大民眾，根本沒有在看政策，他連聽都不聽。

用白話說，就是會投王世堅的根本不關注王世堅提什麼政策，他根本不會來聽台北時代力量說什麼東西，但是會去聽台北時代力量在解釋什麼的，還會再分支持跟不支持，你看看這多悲哀，人家連聽都不用聽就有票了，時代力量解釋一堆，票還這麼少。

如果全台灣的議員都做到「認同卡」上的事

不過我覺得這也不必檢討選民，因為候選人自己如果不能體認到這一點，想辦法在選戰中調整，那也是候選人自己的問題。

如果你看不見真正問題的核心，那麼你解釋那麼多也沒用，最終你被選民淘汰了，也只是證明你的眼光跟觀察力不足。但回過頭來，我還是覺得選民應該自我多深思，是不是這樣忽略的過程，大家多年來其實已經刷掉了不少潛力股？

因此大家不妨回頭看一看柯文哲的那張認同卡，然後假想一件事情：如果我們中南部的議員，都是能夠做到柯文哲上面的所有市政態度的議員，今天就算淹水，會這樣嚴重這樣慘嗎？我認為必定不會。

台北已經算是高度關注高度政策相對透明的城市，大家想想，我們被這種「選市長的政敵來幫你監督市長」的心態害了自己多久？台灣因此而浪費了多少的政府公款？我認為，我們應該把選議員跟監督市長切割開來，議員絕對不是市長的監督者，議員應該比照市長，提出真實政見，說你要做什麼，你能做什麼，你要幫大家通過什麼法；我們也應該真正檢驗議員，監督市長不是他來幫我們監督。

議員的工作，應該是主導城市的法律，而不是只喊監督

我認為，一個先進的城市的議員，應該負責把城市的法規建立起來，例如招商法規搞起來，弄出一個友善招商環境，然後市長依法行政，兩邊非但不應該互相扯後腿，更應該是合作，不是互相你監督我我搞死你，像王世堅這種人，就是標準的「市長要做任何事情，我都不讓他好過」，而這種柯黑，一定也會在各種事情上弄台北市民，好讓大家怪罪柯文哲，到最後，市民也絕對不會好過。

所以我深深認為，市長跟議員，不應該是監督者，而是合作者，所以認同卡，我認為才是能夠共同讓城市成長的正面態度。

監督市長的工作，其實民眾自己就可以做到，不需要被議員所騙，畢竟議員也不可能因為市長做不好，在四年之間就幫你罷免掉，市長做不好，大家四年自己可以有感受，四年以後用選票監督，看要不要讓他連任，而這四年間，有些議員可能根本就是在扯正面市政的後腿，讓你這四年覺得很痛苦，讓以為是柯文哲做不好，事實上的始作俑者可能就是那些柯黑。

那些口口聲聲說可以幫你監督市長的議員，在我看來，都在利用你的潛在意識。

更糟糕的是，你選了這些議員以後還能幫助他們建立抹黑文化，幫他們建立起抹黑的信心，讓他們認為只要我好好抹黑人，就可以建立我是誰誰誰的政敵的形象，我一生只督你一人，越是保證當選的人，越會利用這種群眾心態，來幹這種醜陋的政治文化，我真的要說，投給這些人根本就是敗壞台灣的選舉文化。

台灣想要建立正面正向的政治文化，除非大家能夠真心斷開這種思想，真正拒投抹黑文化，想要讓你的城市進步，我覺得需要認真回頭檢視我們的投票心態，還有到底我們能不能真正拒絕抹黑文化，如果不能，你還是覺得抹黑好，那我們也就只能這樣繼續輪迴下去了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航