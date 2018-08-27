世大運一年了，你還記得她們嗎？

文：莊立瑜（畢業於美國Fones School of Dental Hygiene，從小熱愛寫作，從口腔衛生領域跨足到文字工作者，相信拿筆的人擁有的是整個宇宙的力量）

「我們只看得到我們所知的事物。」——拉丁諺語

「如果說這一年來有什麼讓我覺得很感慨的話，就是昨天李智凱在亞運又奪金了，而去年世大運的今天也是他奪金的日子。競技體操真的發展起來了。」曾是奪得2017世大運韻律體操團體銀牌的一員，現役台體大韻律體操團體隊長的王心伶，在8月24日受訪時幽幽地說。

攝影：蔡孟家

時間回到2017年9月26日，世大運結束還不滿一個月，台中市的團隊正如火如荼地準備全運會。一個沒有冷氣的場地，團員們已經汗如雨下，但面對教練的標準，還是進入不了狀況。同樣的段落，翻了又翻，器械掉了又掉，教練無情地直接把音樂關掉，這象徵沒做好別想進入下一個橋段。隊員們越來越疲憊，被指派為全運會團體隊長的王心伶亦頂不住壓力，眼淚簌簌地落下。

「你們到底有沒有在看彼此？到底有沒有用心？是要練到晚上九點是不是？好！我在這裡！看妳們要練到幾點！」接著的是一連串驚心動魄的拍桌聲，迴盪在東山高中的禮堂，中田真美教練，2017年台北世大運將台灣首支韻律體操團體國家隊送上頒獎台的推手，漲紅著臉，眼睛睜地大大的直盯著選手們。

才一個月前，8月27日，台灣韻律體操史上的第一面國際賽銀牌，由六名緊急臨時湊齊訓練的女孩們摘下，隔日更再度奪得一面單項銀牌。然而，由於政府對於韻律體操本來就沒有長期國家隊的訓練計畫，這個團隊是因應比賽而生，所以不管成敗，也就要解散。一度鬧得沸沸揚揚，但人們是容易遺忘的，也因此一年後，兩面銀牌並沒有換得體制真正的改善。

我也想當一名平凡的女孩

攝影：蔡孟家 王心伶

但是緊接而來的還是各種國內比賽，在役的選手王心伶跟陳沛安，由於仍是台體大學生身份，沒有時間多想，只能將自己完全投入在賽事的準備上，至於當年的大學姐們，除了龔芸再度以個人組選手復出，其他皆已退役。

王心伶接下了台體大韻律體操團體隊長的任務，陳沛安則是副隊長，兩人率領的團體成功在2017年十月全運會為台中市完成三連霸。「其實全運會後我覺得我真的太累壓力太大了，所以我覺得我再也不想參與大型的比賽。」於是當中田教練提出爭取2019年世大運的選拔時，王心伶內心產生了抗拒，也因此跟中田有好一陣子的磨合期。對她而言，同年齡的同學，都能專心在自己的生活上，而她卻還疲於在學業與賽事之間奔波，有好一段時間甚至天天哭泣。

困難重重的體操之路

攝影：蔡孟家 龔芸

才拿下大專盃個人全能冠軍的龔芸也因為太久沒有進行個人訓練，還在適應新的成套跟規則，跟隊友在今年亞錦賽時表現失常，因此無法取得亞運韻律體操項目參賽資格。「真的沒有做好，」龔芸語帶遺憾，「如果可以正常發揮的話，說不定就可以代表台灣去亞運，至少能拿出一些表現讓官方看見，對我們這項項目發展或許有幫助。」，雖然挫折，龔芸仍是不放棄，準備好力爭2018年第一屆韻律體操亞洲盃的個人選拔。

中田教練表示，因為國家缺乏長期的培訓計畫，出國比賽又均須經過協會報名才成立，但韻律體操相較冷門，體操協會旗下還有很多項目，因此能拿到的資源有限，企業也沒有贊助的興趣，選手的國際參賽經驗和亮相機會少，自然也就無法穩定地拿到一定的成績，是一個惡性循環。雖然體育署在規劃2019年的世大運選拔時，已有了不同於去年的計畫，但一個長遠發展的經營，看起來仍遙遙無期。

「體操帶給我的感覺是一種責任吧，一種社會責任。」原本想放棄不再比國際賽的王心伶，在經過不斷地自我思考和師長的協調之下，決定為2019年世大運的選拔而戰。「想想如果是國家隊，也是這樣啊，訓練了比賽，比賽完再訓練，我是一名專業的韻律體操選手，必須要有這樣的自覺，也給學妹們一個榜樣吧，雖然我真的是覺得自己年紀到了。」王心伶苦笑地說。中田也不只一次談及她的擔憂，「世大運結束後，除了因為計畫結束的關係，選手們大都屆齡了，有自己的生涯規劃，人才確實是有斷層的隱憂。如果我們有像國外從青少年組就由國家帶領到大學，成員來源就能相對穩定。所以像龔芸這樣已經屆齡還願意再練的選手，真的是難能可貴。」

攝影：蔡孟家 中田真美教練

即便現實面還是那麼多困境，夢想是在台灣開一間自己的韻律體操俱樂部的中田仍深信，選手只要可以有好的環境跟經費支持，像最近竄起的亞洲勢力馬來西亞，政府相當支持這項運動，台灣如果能擁有完善的訓練條件，總有一天，台灣也能有代表踏出奧運賽場的那扇小門。

即使那麼艱辛，我也想活在韻律體操的呼吸

「世大運過後，當時決定要退役了，我覺得我也要過過一般女孩過的生活，跟同學去唱唱歌啊，出去玩或是交交男朋友。可是……不知道為什麼總覺得好像，生活少了些什麼，覺得有點空。」龔芸緩緩地說，沒有人曉得，這名過去在全運會個人全能項目曾創下三連霸紀錄的女孩，為了參加去年世大運團體，卻因不熟悉團體的特性而飽受壓力跟挫敗，至今談到世大運仍會忍不住哽咽，覺得自己如果被換角，台灣隊說不定會表現更好。賽事過後本來要退役的她，卻發覺即使放鬆過著回復正常的步調，那樣的快樂是不踏實的，她仍是習慣練習地很累，很滿足地完成每一天。「我真的很依賴韻律體操了，我離不開它。」

當年年紀最小的陳沛安也認為，體操帶給她的是人生一個個目標和挑戰，而她喜歡這種不斷前進的動力，「教練常常說：『努力不會背叛你，你們的人生還有好幾個二十年，你們每天練習的這幾個小時，都只是人生的好小的單位，用這樣去想，你們就會發覺自己比想像地還要堅強。』」

攝影：蔡孟家 陳沛安

在李智凱湯瑪士迴旋完美落地，群眾喝采的剎那，有一群女孩，也在去年的今天代表台灣站上了頒獎台。即使曾經在世大運訓練過程受盡挫折，即使今年在亞錦賽失利，即使無法擁有一個女孩共有的青春，或許每天哭泣，或許沒有人看好，但是對韻律體操的情感，龔芸這樣說：「我喜歡這個項目是因為我喜歡，而不是因為它很完美。」

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九