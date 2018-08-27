台灣將成為中、英並行的「雙語國家」？賴清德：明年將確定雙語政策

行政院長賴清德日前接受《經濟日報》專訪，報導今（27）日刊出。賴清德在專訪時表示，明（2019）年將確立台灣「雙語國家」的政策，台灣將成為「中文」與「英文」的雙語國家。

賴清德告訴《經濟日報》，不管是孩子去海外求學，企業赴海外拓展業務，或是與其他國家人民之間的往來，英語是國際語言；希望藉由「雙語國家」政策，讓台灣更具有國際競爭力。

賴清德表示，社會一直很關心「雙語國家」的政策，日前已有一群中研院院士向蔡總統上書建言；而他本人在擔任台南市長任內，將英語打造成第二官方語言，這項政策在台南市頗受肯定與支持。他接任行政院長後，已責成教育部成立推動委員會，就目標、期程、路徑、方法進行討論，希望該政策能在明年開始執行，落實方案就是「從小學就開始學英文」。

台灣如何變雙語國家？ 行政院明年將提具體作法

（中央社）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今天表示，行政院長賴清德訂下108年要提出讓台灣成為「雙語國家」政策的目標，教育部將於八月底或九月初向賴清德提出報告。

Kolas 上午表示，去年十月賴清德在立法院答覆民進黨立委吳思瑤質詢時就說，將由教育部成立推動英語成為第二官方語言的委員會，調查、研究、規劃後提出計畫。Kolas表示，賴清德事後指示教育部成立「英語推動委員會」進行相關研議，並訂下2019年要確立雙語政策的目標。

Kolas說，今年六月教育部已向賴清德進行初步報告，並將於八月底或九月初再度第二次報告，報告重點為英語若要成為官方語言，要如何深化校園學習、如何在不同階段推動雙語學校或雙語班、強化英語口說訓練，以及推動雙語教學中，適度的法令鬆綁等議題。

沒有法定「官方語言」，台灣推動「雙語制」是為了誰？

政大語言所特聘教授何萬順今年二月投書《獨立評論@天下》，指出一個國家的「官方語言」（official language）必須是由官方制訂，在所有官方場合與官方文書都必須使用的語言，不過中華民國政府從未制訂官方語，所謂的「國語」（語言學家稱之為「台灣華語」），是約定俗成的官方通用語言，並不具有法定官方語的地位，台灣其實沒有官方語言。

何萬順指出，國際上視英語為「官方語言」的56個國家，過去全都被英美帝國殖民過，他質疑，為什麼台灣要加入他們？

2016年，多益代理商發佈各國的多益成績，台灣學生多益成績平均是534分（滿分990分），在49個國家中排第40名，雖優於日本和香港，卻比中國和韓國還差，「台灣人菜英文」的說法鋪天蓋地。

何萬順指出，報告經媒體渲染，隔天立委吳思瑤就以此質詢當時的教育部長潘文忠，說「菜英文成國安危機」，緊接著隔天再質詢賴清德，「第二官方語言」的政策於是成形。何萬順質疑，英檢業者的野心遠遠超過大學英語畢業門檻，又英語為官方語所帶來的無限商機（英檢、參考書、補習班、顧問......），教育部「英語推動會」的委員名單，裡面有沒有替多益代言的教授？

《新頭殼》報導，教育部表示，賴清德去年十月指示成立「英語推動委員會」，成員包括業界、部會代表及各教育階段的專家學者，約20人，蒐集歷年國內外、地方與企業做法並做成評估報告，今年六月曾向賴清德簡報，目前面臨最大的困難是缺法源依據，需要凝聚更多的民意共識，才能有利推動。

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核稿編輯：楊之瑜