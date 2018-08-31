「有薪」工作不再是必要：無條件基本收入，台灣人敢放手一搏嗎？

很少有單一政策能夠在如此短的時間內就引起這麼多國政府和人民的關注，但「無條件基本收入」（Universal Basic Income，UBI）就是有如此魔力。

印度、加拿大、肯亞和納米比亞在過去都曾進行了不同形式的短期無條件基本收入實驗，2016年瑞士針對這項政策舉行的公投雖然最終遭到否決，但成功促成全國性的政策辯論，並引起更多人對此「烏托邦式政策」的好奇。自2017年開始，也有越來越多歐洲政黨支持、或將無條件基本收入納入競選政見，例如英國工黨、法國社會黨、冰島海盜黨以及義大利現任執政聯盟中的五星運動等。

這股旋風在過去兩年也同樣吹到了台灣，不但網路上有關無條件基本收入介紹、討論的文章越來越多，相關專書也慢慢開始出現。在台灣提倡無條件基本收入的協會「UBI台灣」更在去（2017）年三月主辦了首屆的亞太基本收入國際研討會，並於同年十月發表了台灣第一份基本收入白皮書（可惜該協會只在網路上公布精簡版）。有鑑於此，本篇文章不再贅述無條件基本收入的政策想法、目標，而想討論該政策背後更有趣的哲學意涵。

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To work or not to work，that is the question!

除了財政負擔的疑慮外，實施無條件基本收入另一項令人擔心的政策後果，就是它對勞動供給的負面影響。不論發放金額多寡，無條件基本收入肯定會降低整體人民的工作意願，因為它賦予某些程度的財務自由讓更多人可以選擇退出勞動市場、或是縮短工作時間。這樣的結果直接挑戰了1933年經濟大恐慌後以「充分就業」為核心理念所建構起的國家經濟福利體制，各國政府無不視高失業率為洪水猛獸，推行各種轉職、再次就業的輔導計畫（2008年全球金融海嘯後實施的無薪假也是這個概念下的產物），不少中央銀行如美國的聯準會更將充分就業視為其目標之一。

不只政府如此，工業革命以降，人們也漸漸認為工作、勞動是一種權利，應該受到法律保障，1948年通過的《世界人權宣言》第23條中，就稱勞動權是一種人權：「人人有權工作、自由選擇職業、享受公正和合適的工作條件並享受免於失業的保障。」演變至今，工作不僅變成人類社會中的一種身份識別，它更是一種尊嚴的來源、自我存在的證明，假如我們無法依靠工作提供自己所需，好像就無法完全融入這個社會一樣。

但無條件基本收入則扭轉了這樣的觀念，「有薪」工作不再是必要，人們應該花更多時間在「無薪工作」或是休閒娛樂上，例如照顧、陪伴、藝術創作、冥想、公共事務參與等。而科技進步正是讓這種轉變有可能發生的關鍵，只可惜現今的科技進步主要是在服務資本主義，只關注於提升人們的物質享受，而忽略了心靈的享受，假如科技進步能讓我們用更少的時間提供更多、更好的產品和服務，人們不是應該可以縮短工作時間嗎？但現況卻是工時不變，人們不斷消耗地球資源生產遠遠超過我們所需的商品。

究竟社會上大部分的人們能不能夠接受少數人選擇完全、或是幾乎不工作，僅靠基本收入過活，且不論他們從事什麼活動？假如能排除經濟因素，工作對人來說還會這麼重要嗎？工作對人的意義又為何呢？這些都是每個國家在實施無條件基本收入之前，所有公民必須先思考的問題。

誰會支持無條件基本收入？

無條件基本收入乍看之下是非常社會主義、甚至有一點共產主義成分的想法（有些支持者認為基本收入的財源應該從對共有資源課稅獲得，這包括自然資源和人力資源，像是著作權、專利權等），它可以有效地消滅貧窮跟縮減貧富差距不斷擴大的現象，因此應該會受到強調平等的政治左派人士支持。

但情況並非如此，以工人階級為主要支持者的左派政黨可能會因實施基本收入需要加徵所得稅而反對，例如希臘的「泛希臘社會主義運動」（The Panhellenic Socialist Movement），法國的極左派政黨「不屈法國」（La France insoumise）也因為擔心基本收入會侵蝕工人團結的精神、弱化工會組織、衝擊最低工資制度而選擇抵制。

相反地，強調自由的政治右派也不一定就完全反對實施無條件基本收入，因為部分右派也認為必須給予人們基本所需，他們才有辦法藉由獲得更多的選擇、得到真正的自由。

事實上，二戰之後福利國家的建立也是自由派的想法，透過如失業津貼、職業保險和老人年金等一系列的社會福利制度，人們得以減緩經濟衝擊的負面影響，持續當一個「自由」的人。另外，也有不少右派支持者想利用無條件基本收入來取代現行消耗過多行政資源、又侵犯個人隱私的福利政策，在他們心中，無條件基本收入等於是將照顧公民的經濟責任從國家又再度放回個人身上，因此芬蘭2017年宣布實施的「有條件」基本收入實驗計畫，是由中間偏右的聯合政府提出也就不奇怪了。

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台灣政黨和人民對無條件基本收入的支持

相較於民間對無條件基本收入想法的好奇和熱情，台灣政壇目前看似完全隔離於這股世界風潮，不但主流政黨對此政策幾乎沒有發表任何意見或是表明立場，小黨同樣也顯得興趣缺缺，雖然社會民主黨在其年金制度改革計畫中提到要針對老年人發放基本收入（就像老人津貼），但這和無條件基本收入的精神還離得很遠。唯一真正將無條件基本收入納入政見的只有2003年成立、從工黨分裂出來的台灣工黨，不過從該黨2016年立委選舉0.05％的得票率來看，要能創造政策話題、引起討論也非常困難。

根據中研院社會學研究所2017年的《台灣社會意向調查》，台灣有約四成的民眾支持全民基本收入的想法，而該所的副研究員林宗弘依此調查寫了一篇有趣的論文，探討台灣民眾如何看待全民基本收入這個議題。他發現台灣意識形態上的左派（依是否支持提高最低工資衡量）確實比較支持全民基本收入，但支持者僅限於中低所得、或非典型工作的受雇者，雇主與高教育程度的受雇階級——勞動市場上的優勢中產階級——則顯著地反對全民基本收入。這個結果並不令人吃驚，我們先前說過這群人可能擔心政府要實施全民基本收入而提高稅收負擔。右派的自由主義份子（用支持同性權益與否衡量）則傾向不支持全民基本收入。

這樣的研究結果顯示儘管無條件基本收入的理念在政治上可能左右逢源，但它在台灣的政治基礎還相當薄弱，畢竟這項政策有太多的不確定性，必須進行實驗才能得知例如對薪資、勞動供給、通貨膨脹等可能的影響。離年底地方選舉剩不到三個月，有沒有政黨願意放手一搏呢？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航