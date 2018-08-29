《大英帝國的經驗》導讀：當皇后成為樂團名，帝國的「日常」與蛻變

喪失美洲，帝國的認同危機與社會蛻變

1970年英國的倫敦，名叫「微笑」（Smile）的年輕樂團，在原本只有吉他手和鼓手的情況下，找到了他們的主唱，並且在新主唱的建議下，更改了團名，繼而敲定了貝斯手，完成了基本四件式的樂團組合，於1973年發行同名專輯。伴隨著新團名，這四人從此成為搖滾樂史的永恆，那團名今日十分響亮，也非常符合該團華麗的音樂風格，但在當年命名時聽起來多少可能有些許中二，就是一個簡單的英文單字Queen，也就是大名鼎鼎的皇后合唱團。

後因HIV過世的主唱Freddie Mercury在受訪表示，取這名字沒有什麼太特殊的原委，只是單純覺得簡潔有力而已，但綜觀樂團日後的形象，這名字多少沾了些皇室的形象。1975年，他們發表了第四張專輯《歌劇院一晚》（A Night At The Opera），收錄〈波希米亞狂想曲〉（Bohemian Rhapsody）一曲的專輯日後成為經典；在專輯的最末，樂團特別演奏了〈天佑女王〉（God Save the Queen）這首英國國歌，這搖滾版的詮釋也成為他們現場演出的必備曲目。

〈天佑女王〉（God Save the Queen），原版本名為〈天佑吾王〉（God Save the King），只有在女王登基在位時才會配合改唱，英國法律沒有規定國歌為何，這首皇家禮樂的頌歌，會成為英國國歌，純粹是因為廣泛使用後的約定俗成。伊莉莎白二世於1952年登基，至今在位六十多年，特別二十世紀下半大眾傳媒的全面崛起，世上大概只有少數人對「吾王」的版本能留有印象。回顧大英帝國的歷史，都鐸王朝的伊莉莎白一世、漢諾威王朝的維多利亞女王和溫莎王朝的伊莉莎白二世，大英帝國最長治久安的承平時期，都是女王的治下渡過。這也構成英國流行文化的一環，茱蒂．丹契（Judi Dench）、海倫．米蘭（Helen Mirren）凱特・布蘭琪（Cate Blanchett）等不同世代的實力派女演員，都曾扮演過英國女王的角色，2016年，以伊莉莎白二世生平改編的影集《王冠》（The Crown），也在Netflix不計成本的投資下，引起話題，皆說明了「女王」形象和大英帝國的緊密相繫。

市面上以大英帝國為對象書籍甚多，許多名著皆有中譯，井野瀨久美惠教授所著《大英帝國的經驗：喪失美洲，帝國的認同危機與社會蛻變》最突出之處，應該是彰顯了存在於大英帝國之中的女性特質。這裡所謂的女性特質，並非機械性的操作，不只談帝國裡曾出現過的女性，而是更抽象的，從女性為起點的觀察和視進而跳脫過去論述霸權興衰起伏時，偏重男性或父權的僵硬和偏頗，將關懷觸及平凡，甚或底層、邊陲的常民生活。和多數同類著作一樣，關注大英帝國起落的普遍意義，但同時也試圖平衡過去那些大論述中被忽略的細節。這些細節若只是匆匆看過，或容易有微不足道的印象，但經由作者細膩的舖陳和敘述，這些微小的元素，隱隱保有著帝國的特色和性格，不透過這些微觀的感受，奢談宏觀的結構，不免失之於空洞，只是在刻板印象的漩渦中打轉，無法帝國治下多數芸芸眾生所面對的處境和選擇。

作者以美洲殖民地為起點，將大英帝國切割為兩個不同的帝國，前者以大西洋世界為重，後者則重心移到了東方，特別是印度的治理。兩者的差別，在統治範圍之外，更重要的是「英國人」認同的變化，帝國的性質也跟著轉變，十九世紀的所有改革政策，都是對喪失美洲殖民地的檢討，在不擴大英國議會的參與權、不對殖民地直接課稅的前提下，認清帝國中心對帝國邊緣統治的極限，採用最小範圍的非正式統治模式。

首先是內部的整合，在道德、愛國心的精神層面外，同時也是英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭三者的實際合併，作者以卡洛登戰役之花芙羅拉．麥克唐納（Flora MacDonald）為主線，談論大英帝國對蘇格蘭的兼併，以《亂世佳人》為例談愛爾蘭人口外移的影響，說明著帝國試圖鞏固中心區域的努力。然而不管外表看起來多麼堅實牢固，內部仍是不穩的結合，大量的向外移民潮即為一例，而這些分散出去的移民，不管由個人或群體的角度，最終皆如同美國般，離開了帝國。

帝國只能以新的形象來補足內部的鬆動，首先是廢除奴隸交易，建造出帝國慈愛、重視人權的形象，呼應時代的理性氣氛，過程中女性串連發起的拒買蔗糖運動（因西印度群島蔗糖產業需要大量的奴隸人力投入），發揮很大影響，也開啟日後女性爭取自身政治權力的先河。配合著帝國「慈愛」臉孔，一起出現的，是「自由貿易」的特質，作者舉了茶為例，相較於咖啡屬於男性的飲品，茶更偏重於家庭和女性的場合，茶在後來於商業價值上超越了咖啡，女性背後的推力，功不可沒，而這道以茶葉生產、交易構成的龐大網路，刑成巨大而無形的網絡，將力量有限的帝國綑綁在一起。茶葉只是例子之一，大英帝國處處充滿著這種以「物」為中心的連結，不管是植物園裡植物，或百貨公司裡的商品；或者是再更抽象的大英博物館的館藏或海外旅行事業。

總體而言，美洲的獨立使是大英帝國意識到自身統治力的限度，務「實」無法填補的，就只能以務「虛」來強化，「形象」的經營甚為重要，維多利亞女王是最具代表的象徵，她展示帝國所希望傳達的面容，在工業化的男性形象外，成為道德的表率，不只對她的家庭，更是對全世界都持博愛的態度，如同她治下的帝國。另一方面，十九世紀英國女性也逐漸覺醒，尤其隨著帝國境內旅行的普及，前往亞洲、非洲的女性，逐漸得到自主和解放的機會，如果帝國的軍隊或商隊是雄性的掠奪，女性則譜出帝國維運的另一條溫和的支線。

然而，形象的建構，最終無法面對現實的挑戰，兩次大戰之前，各種區域戰事的敗北或代價龐大的慘勝，注定了這龐大的帝國已經走上頹勢，接連兩次世界大戰重新立下了新的國際秩序，帝國只能被迫走向新頁，宣告終結。

細讀本書，作者使用了大量女性和流行文化，作為擴充主要推論的依據，不時會看到如前引的《亂世佳人》或福爾摩斯的《血字研究》，以過去較為人所忽略史料，勾勒這段大英帝國失去美洲之後的反省和重建。全書最厲害的，是引用這些少見資料的動機，不是為了刻意趨新或立異鳴高，甚或女性主義的訴求，而是和作者對帝國的整體看法一脈相承，作者認為英國的認同，不是來自什麼帝國悠久的光榮傳統或榮耀，而是更個人層面的感受，真正的「英國性」是潛藏在日常生活之中。採用過去大論述不重視女性、奴隸的視角，其實就是還原同樣不為大論述所重視一般平民視角；使用流行文化或物質來開展論述，同樣也是為了更貼近生活。因此，本書不僅在大論述忽視的角落挖掘，並在挖掘的過程給予帝國整體運作和成立，更完備的解釋，更關鍵的，這樣高明的手法還是在充滿閱讀趣味的氣氛中展開，對大眾史學的理念和要求，做出了最好的示範。

本書最後是開放的，並未給予死板的解答，而是提示一條沿著形象、流行文化、被壓抑的群體切入的日常生活脈絡。回到一開始，當皇后成為樂團名，甚至在女皇登基五十週年時登台獻藝，又或者無數對女王故事的改編或拍攝，可能代表了大英帝國的新章節，如何解釋？就留待聰明的讀者自己慢慢思索了。

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書籍介紹

本文摘錄自《大英帝國的經驗：喪失美洲，帝國的認同危機與社會蛻變》，八旗文化出版

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作者：井野瀨久美惠（いのせ くみえ）

譯者：黃鈺晴

從新教帝國到世界帝國，從喪失美洲到縱橫七海，

「大英帝國」其實是跨越兩種不同面相，經過解體再重組的「兩個帝國」？

移民、奴隸解放、百貨公司、商品與人的流動……

從社會生活史的「柔性帝國」角度，描繪不為人知的「帝國側臉」，

如此便會勾勒出一幅饒富趣味的景象。

當我們提到「大英帝國」時，首先想到的是什麼？優雅的下午茶、強大的海軍、大英博物館的精美收藏、還是小說家福斯特和毛姆筆下的異國風情？

然而，號稱「日不落」的大英帝國，卻是從「領土喪失」開始建構起的？

美洲殖民地的獨立在傳統的大英帝國史中，往往只被視為一段不重要的插曲。然而，本書作者大膽地提出一個論點：美洲的喪失，才是大英帝國由「新教帝國」，重組為「世界帝國」的一大關鍵！

「島嶼帝國」的經驗能給今日的世界與台灣什麼反思？

現今的英國，正為認同危機所苦惱著。然而，決定自己是誰的，是個人的經驗。正因為如此，人們對於自己是誰的意識，並不是固定的，而是流動的。那麼，在英國從島國擴張成為帝國的過程，又以何種方式刻印下了什麼呢？這種「經驗」一直持續到伊拉克戰爭，仍然是困擾著英國與眾多殖民地乃至屬國的問題。今日的英國，雖然對於帝國的過去感到迷惑，但仍然嘗試著找回在那段過去中的失去之物；這正是本書所要描述的「帝國輪廓」，也是持續至今的殘影。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《大英帝國的經驗：喪失美洲，帝國的認同危機與社會蛻變》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第17卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九