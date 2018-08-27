【插畫】總統勘災不挨罵指南

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一場天災之後可以拿出來講的資料數據可以很多。不論政治立場如何，沒有科學根據的批判，都只是直覺的情感抒發，如此而已。

天災勘災，除了觀察執政者當下的緊急處置之外，就是檢視他從中記起學到什麼經驗，日後做了什麼防災規劃。幾個指標性的天災和防災工程關鍵字：納莉颱風、八八風災。然後，去查查什麼是「員子山分洪道」，誰規劃的建設。

不只是政治人物要從天災記取教訓，人民也是一樣，要從政策落實、外交、經濟成績和天災疫情的因應作為，去審視誰是會做事的，誰是無能的花瓶。不要把有能力的打成過街老鼠，把無能者捧成大明星。

台灣已經經歷了三次政黨輪替，真的足以看清很多事實和脈絡。很多人對「政治」的想像，還是停留在：不用一樣的力道批評輪替後的執政黨，就是某某陣營的網軍，就是雙重標準在幫誰誰誰護航。

明明不同的施政品質，卻硬要兩邊各打五十大板，好向某些意識形態證明自己中立客觀理性，這才不是社會倡議者該有的表現。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航