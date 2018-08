小孩出櫃怎麼辦？教宗方濟各：父母不要沈默以對，應該對話和理解

羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)上周末前往愛爾蘭訪視,在返回梵蒂岡途中再度被問到同志議題,方濟各表示,父母不應責怪同性戀小孩、忽視他們的性向或將他們趕出家門。他說,父母反而應該禱告、溝通與試圖理解他們。

教宗方濟各在結束愛爾蘭天主教家庭集會後向記者表示:「社會上總有同性戀者與同性戀傾向的人。」在返國飛機上,有人問教宗,如果有小孩剛出櫃公開同性戀取向,他會跟孩子的父親說什麼?方濟各回答,他會先建議禱告。

方濟各說:「別責怪他們。和他們對話、理解他們、也給他們空間,讓他/她能表達自己。」

他呼籲家長不要沉默以對,並說:「忽視小孩的同性戀傾向,是缺乏母愛與父愛的表現。」

「你是我的孩子,我是你的父母,我們來談談。如果父母無法解決這件事,我們就尋求幫助。」教宗強調,永遠要對話,因為小孩有權歸屬家庭,家人不應將他趕出家門。

他也說,這是一個嚴肅的挑戰,但這也是為人父母必須面對的一部分。

《聯合報》報導,教宗方濟各上任以來多次對同志族群、離婚與再婚女性在教會中的角色展現出寬容態度,被LGBT等團體視為是有史以來對同志最友善的教宗。

今年五月,一名遭到智利神職人員性侵的男同志克魯茲(Juan Carlos Cruz)告訴《BBC》,他獲方濟各接見時,教宗告訴他:「上帝如此造你,也愛這樣的你。」這番話是教宗方濟各在接納同志的議題上,迄今最為明確的說法,只不過教廷自始至終都未回應或驗證這段對話。

克魯茲說,多年以來,智利紅衣主教都告訴他,身為一個同性戀,他過著「變態」的生活、他沒有價值、而且他「 可能喜歡這種虐待」,因為他是同性戀。 克魯茲說他告訴教宗,他維持他的信仰、努力變成一個好人、不去傷害任何人,他說教宗告訴他,「你要知道上帝如此造你,也愛這樣的你;而教宗也愛這樣的你,你必須愛你自己。」

2013年上任的新教宗方濟各,在同性戀議題上,表現出與前任教宗(本篤十六世)非常不同的態度。本篤十六世堅持同性戀者不得當牧師,不過方濟各則認為,同性戀傾向的神職人員應該要被原諒,他認為「天主教教義已經解釋得非常清楚…...他們不該因為(同性戀傾向)就被邊緣化,他們應該要一起融入社會中」。當時方濟各也說,教會應該因為過去對待同性戀的方式,向他們尋求原諒。

「如果一個向上帝祈禱的人是同志,也有著良善的心,我有什麼立場去批判評斷他呢?」(If a person is gay and seeks God and has good will, who am I to judge them?)

方濟各當時也重申羅馬天主教會的立場,認為同性傾向(homosexual orientation)是沒有罪的,是同性戀的行為(homosexual acts)才有罪。

遭保守派指控隱藏性侵醜聞,方濟各面臨教廷內鬥

不過,方濟各這次的愛爾蘭之旅,也因天主教會涉入愛爾蘭及世界各地的性侵醜聞而蒙上一層陰影。

梵諦岡前駐美大使、保守派的大主教維甘諾(Carlo Maria Vigano),似乎挑好時機,在方濟各出訪愛爾蘭的時候,在天主教保守派網站「LifeSite」刊登一封爆炸性的投書,信中指控方濟各包庇底下主教的性侵行徑,並呼籲他請辭負責,被外界認為是教廷內的惡鬥,試圖推翻教宗。

在長達11頁的信中,維甘諾指控,方濟各雖然在上個月接受被控性侵的美國華府前大主教麥卡里克(Theodore McCarrick)辭職,事實上教宗五年前就獲知他的罪行,卻選擇繼續掩護麥卡里克,還讓麥卡里克成為他信任的顧問,幫助他任命了一些主教。

麥卡里克被控在40多年前於紐約擔任司鐸時,性侵一名11歲男童,惡行超過20年,另有數人指控在就讀神學院時期遭麥卡里克性侵。麥卡里克則是否認所有指控。

《紐約時報》報導,屢次發言批評教宗的維加諾表示,在方濟各2013年就任教宗後,他就已報告樞機主教麥卡里克(Theodore McCarrick)面臨大量性侵低階神父和神學院學生的指控,「起碼從2013年6月23日開始,他(方濟各)就知道麥卡里克是累犯」。

維甘諾提到,教宗方濟各一再要求教會得完全透明,「他 必須承認自己 隱瞞麥卡里克罪行 的錯誤 ,並且按照所 宣稱的零容忍原則,為 樞機主教和主教們樹立良好的典範,和麥卡里克這些人一起辭職」。

不過報導也指出,維甘諾譴責同性戀者性侵兒童,並認為他們認為屬於梵蒂岡內部有害的「同性戀潮流」。他寫道,「這些同性戀網絡,現在在許多教區、神學院、宗教團體中廣泛存在,在保密的情況下行事......扼殺無辜的受害者和祭司的職業,也在扼殺整個教堂。」

而方濟各搭機自愛爾蘭首都都柏林返回羅馬期間,在機上對記者表示,他不會對這封信發表任何意見,並說記者應仔細閱讀信件,再自行判斷內容的可信度。



《路透社》報導,方濟各說:「我今天上午讀了那項陳述。我讀了後,我將真誠地說,我必須對你(記者)和所有關注事件的人表示:仔細閱讀這份文件,然後自行判斷。」他說:「我不會就此發表任何言論。我認為這項陳述不言自明,而你已具備新聞專業能力,足以自行下結論。」

今年八月,美國賓州大陪審團公布賓州六個天主教區神職人員性侵兒童的調查報告。這份報告揭露,70年來有超過300名「色狼神父」性侵兒童,卻獲得教會有系統的包庇,目前已知姓名的受害者就多達1000多人,為美國天主教會,史上最嚴重的神父性侵醜聞。不過教宗方濟各(Pope Francis)尚未針對相關指控做出評論。

