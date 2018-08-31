《越無聊，越開竅》：有建設性的白日夢，解決你的人生難題

作者：瑪諾什．佐摩羅迪

你的無聊，決定你是誰

斯摩伍德及其團隊的研究目標之一，是企圖找出無限自然湧出思想的狀態，與有條理的自發性大腦活動之間有何關聯，因為他們將這兩種狀態，視為「硬幣的正反兩面」。

他在實驗中發現，當人需要集中心神工作時，大腦中的預設模式網路——顳葉內側（medial temporal lobe）、內側前額葉皮質（medial prefrontal cortex），以及後扣帶回皮質（posterior cingulate cortex）——會關閉起來。

可是這些區域在與自傳式記憶（autobiographic memory）相關的大腦活動，如人生經歷的個人檔案、心智理論，以及想像別人在想什麼的同理、感受能力和自我反省機制，基本上就是形塑自我意識時，都非常活躍。

也就是說，當我們對外在世界感到乏味，並游移到內心時，反而促使大腦主動探索廣大的記憶寶庫、想像未來可能性、剖析自己與他人的互動，並自我反省。在那些看似毫無生產力的時間，例如等紅綠燈的時間，看起來很沒意義，其實大腦正忙著生產新的想法，或產生不同的連結。

這說明為什麼思緒漫遊或做白日夢，和其他的認知形式很不一樣，這是在我們自己的認知系統裡進行，而非根據外在世界發生的事來體驗、組織和了解事物。我們因此能在激動後靜下來反省、理解。

斯摩伍德以吵架為例：事發當下我們很難客觀地看待事情。氣憤的情緒和腎上腺素，以及對方的生理和心理表現，都會阻礙我們思考。

可是，等到隔天淋浴或開車時，你的大腦會重新思考前一天吵架的內容，思緒定會有些微變化。你不僅會想出一百萬句，當時你可以講得更得體的句子，而且沒有爭執對象在場刺激你，你也較能從其他角度思考並得到新的體悟。

用不同的方式來思考人際互動，進而放棄你平常處理人際關係的習慣，是思緒漫遊時才會想出的深度創意。

「做白日夢對側重社交互動的生物而言尤其重要，」斯摩伍德說。「這是因為我們在日常生活中，遭遇最難以捉摸的事物就是其他人。」

仔細想想，我們的世界，從等紅綠燈到在超市結帳，其實多半都受到諸多規定控制。但與人打交道絕不簡單。「做白日夢反映出，人們有需要從人生的複雜層面找出通則，而這些複雜面多半指的是其他人。」

整天神遊的人為什麼還是一事無成？

和斯摩伍德教授談過以後，我更確定填滿所有時間只會有害無利，無論是不時查看電子郵件、更新推特，或是不斷摸口袋、皮包，看看是否有來電震動都一樣。我了解到，思緒漫遊真的是創造力和生產力的關鍵。

斯摩伍德說：「這個嘛！這個說法還有爭議。我的意思是，那些整天神遊的人還是一事無成。」

雖然我不喜歡斯摩伍德扯我後腿，可是，做白日夢的確不見得完全沒有副作用。西格蒙德．弗洛伊德（Sigmund Freud）就認為，愛做白日夢的人多半很神經質。一直到1960年代，當局還警告老師，思緒較天馬行空的學生可能有精神方面的問題。

這歸咎於做白日夢或思緒漫遊的方式，其實有很多種，並非全都是正面的。心理學家傑若米．辛格（Jerome L. Singer）研究思緒漫遊長達五十多年，在他影響深遠的巨作《白日夢的內在世界》（The Inner World of Daydreaming）裡，他把白日夢分成三種：

低度專注力。

罪惡感——煩躁不安。

正面——有建設性。

也就是說，專注力差的人成天緊張兮兮、容易分心、難以專心，連做白日夢的時候都是如此。

思緒漫遊時若感到煩躁不安，我們的思想便會飄到毫無成效、負面的地方。比方說，苛責自己忘記重要對象的生日，或是對於自己在必要時刻，沒做出最佳的澄清而懊惱不已。我們被罪惡、焦慮和生氣等情緒淹沒。

可想而知，這種類型的思緒漫遊，較常發生在長期不開心的人身上。當焦躁型的思緒漫遊長期持續下去，就會讓人產生破壞性的行為，像是賭博成癮和飲食失調等。

是發想創意，還是鑽牛角尖？

但我們更想知道，究竟是思緒漫遊較常發生在長期不快樂的人身上，還是它同時也助長不快樂？

2010年有項研究叫做「心智神遊不快樂」（A Wandering Mind Is an UnhAppy Mind），為此哈佛大學心理學家麥特．基林斯沃思（Matthew Killingsworth）和丹尼爾．吉伯特（Daniel Gilbert）開發了一個iPhone應用程式，以了解5,000名參與者，在一天中任何時間的思想、感覺和行動。參與者的智慧型手機鈴聲會隨機響起，跳出一連串問題，詢問此人正在做什麼、他是否想著他正在做的事，以及他有多快樂等。

基林斯沃思和吉伯特從調查結果中發現：「人們想著沒發生的事的頻率，和他們想著正在發生的事的頻率不相上下。」並得出驚人的結論：「這麼做往往讓他們不快樂。」

就像你在每堂瑜伽課上都會聽到的——快樂的關鍵在於活在當下。到底是怎麼回事？思緒漫遊究竟有正面成效，還是自我挫敗？嗯，看起來，白日夢就像人生中的其他所有事物一樣複雜難解。

為了解開這個謎團，2013年斯摩伍德與弗羅倫斯．盧比（Florence Ruby）、哈肯．恩金（Haakon Engen）和塔尼亞．辛格（Tania Singer）等學者聯合進行另一項研究，欲了解心情和思緒漫遊之間的關係，結果發現：「與周遭環境無關的思緒出現，也許既是不快樂的原因，也是結果。」

這份研究指出，每一種自然生成的思想或思緒漫遊都不一樣。他們從大約一百名參與者身上搜集數據，以了解人們的思想是否和任務相關、專注在過去或未來、是關於自己還是別人，以及是正面還是負面。

結果該研究發現，負面思想的確帶來負面心情。沮喪的人自然生成的思想，往往由負面情緒造成，也會產生負面情緒，而「關於過去的思想，很可能和低落的心情特別相關。」不過，也不是完全絕望，研究還發現：「反之，關於未來的想像尤其能夠改善心情，就算目前的思考方向略偏向負面也不受影響。」

斯摩伍德最後下了一個結論：「白日夢的某些特性，的確能讓我們從不同的角度來思考人生。可是，若過度鑽研同一件事，則可能帶來負面的效果。許多慢性憂鬱患者，很可能就是因為過於在意某個癥結點，或卡在自己無法解決的問題，只好放空思緒以逃離現實。」

思緒漫遊的狀態，其實很像我們在使用行動裝置，這兩者最大的共同點，就是能讓人們快速、輕易的接觸美好的事物和感到慰藉。斯摩伍德指出，我們不應該從好或「壞」的價值判斷，來思考手機科技或我們的大腦，重點在於如何使用它們。

「智慧型手機讓我們得以進行，像是聯絡遠方友人這類以前很難辦到的事，可是我們也可能過度依賴它，變成它們的奴隸，但這並非智慧型手機的錯。」他說。也就是說，無論是使用移動裝置或思考，所生成的結果是好是壞，都取決於我們用它來幹什麼。

正向的思緒漫遊，解決你的日常問題到人生難題

與鑽牛角尖的白日夢相反的，就是正面有建設性的白日夢。簡單來說，就是夢想誕生的時刻。此時我們的大腦就像變魔術一樣，憑空創造出一切可能，這是很令人興奮的事。

由此可知，當大腦進入思緒漫遊模式，反映我們想要探索構想與感受、訂定計劃和解決問題的欲望。

那麼，我們該如何進行健康的思緒漫遊？假設你和同事起了爭執，當晚你在做沙拉時，發現腦海中一直在重播爭執的畫面。此時你很懊悔，沒在他指控你最近工作漫不經心的當下反駁他，隨之而來的是一波接著一波的憤怒。

可是，如果你做的是正面、有建設性的思緒漫遊，你就能忘掉那個不愉快的場景，想其他辦法讓對方了解，你在這個案子上所做的努力，或者也可以設法另組團隊，避免和那個麻煩人物接觸，畢竟人生苦短，誰也不想浪費時間。

「改變思維說起來很簡單，做起來可沒那麼容易」斯摩伍德說。「做白日夢和許多其他的分心模式都不一樣，你的思想神遊到其他主題，它們會告訴你，你人生的境況以及你對人生的感受。白日夢的問題在於，有時人們境遇不佳，就容易鑽牛角尖。但無論如何，思緒漫遊可以讓我們的想法，抵達從未觸及的領域。」

關於這點我有相當深刻的體悟。我還是新手媽媽時，因為我兒子有腸絞痛的問題，只能在推車上才睡得著，我必須一直推著他漫無目的地走。

當時，我多麼希望可以做點其他的事，盡量別和社會脫節。但沒想到這種單調的日子，卻有極大的幫助，因為這在不知不覺中，讓我的思緒有了空間和時間，能夠遊走到比以前都遠的地方。

我不僅深入回顧過去的經驗，還能恣意想像未來的發展，進行自我規劃。儘管反芻痛苦的經驗或沉溺於過去，無疑是白日夢確實存在的副產品，但當人們撥出時間自我反省時，多半會趨向「認知偏誤」6（cognitive bias）。這種思維能幫助我們想出新的解決方案，以我自己為例，則是想出全新的事業計劃。

當我們被問題困住時，無論是私人、工作還是其他方面，都可以透過精心設計，讓白日夢有所幫助，而無聊就是展開這個過程的最佳催化劑。

相關書摘 ►《越無聊，越開竅》：科技斷食，助你擺脫知識焦慮

書籍介紹

《越無聊，越開竅：無所事事更能釋放你的創意與效率》，天下雜誌出版

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作者：瑪諾什．佐摩羅迪

譯者：劉復苓

訊息不斷線、離開辦公桌繼續處理公事，你以為這樣才有效率，其實，這些動作都在默默摧毀你的產能！洗澡、摺衣服、看著水煮沸……多數人覺得無聊、浪費生命、毫無生產力的事，反而讓大腦全速運轉。

無聊很沒用？其實大腦超需要！關鍵在我們需要思緒漫遊！心理學家實驗證實，開會時放空、聚餐時神遊這些看似沒效率的無所事事，大腦反而會自動讓事物產生新的聯結，也就是「思緒漫遊」模式。此時大腦使用的能量，高達認真思考的95％！

TED演講《無聊如何產出最出色的點》點擊率超過183萬次、《快公司》（FAST COMPANY）2018年TOP100最有創意商業人士瑪諾什．佐摩羅迪（Manoush Zomorodi）找來2萬名自願者挑戰「無聊而精采計劃」。結果證實，培養深讀力、深度工作力及實踐專準主義，都與無聊息息相關。

Photo Credit：天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航