《越無聊，越開竅》：科技斷食，助你擺脫知識焦慮

作者：瑪諾什．佐摩羅迪

「在一起孤獨」是怎麼發生的？

大學是世界的縮影，在其中，科技解決方案日新月異，相對的，鼓舞人心又帶點尷尬的人類互動則持續縮水。誠如特克在《重拾對話》裡所寫的，麻省理工學院正在發展一項計劃，人們可以鍵入自己的問題、上傳到「亞馬遜機器土耳其人」（Amazon Mechanical Turk）——那是一種全球線上工作聊天室，透過群眾外包，處理「請求者」上傳的問題工作，從回答網路鞋店的顏色編碼問卷，到各種心理治療法都有。

要是有人在「會談治療2.0」上，聽到你一直做墜機的噩夢，又有人聽到你抱怨蠻橫的母親，可能連心理學大師西格蒙德．弗洛伊德（Sigmund Freud）都會從墳墓爬出來。

特克無法認同，將心理治療外包給匿名的虛擬日間兼職勞工，這種粗糙的構想，原因是「沒有一個人能站在你的立場為你著想。」我還要補充，他們也無法和你合作，找出潛在的解決辦法。

網友評論，無法使社會更美好

特克將虛擬治療和傳簡訊而不通話的情況，視為整個社會不重視對話與人類感情的大趨勢。「我們忘了，對話應該要和記得之前對話的人一起進行。」她說。「對話因為有歷史和同理心，才會發生。」而現代人卻花了更多時間，用手機對話，對珍貴的靈魂之窗來說，無疑是種浪費。

特克說，研究證明對話時有手機在場，會破壞交流品質。維吉尼亞科技大學複製相同研究時，並未把手機放在參與者面前的桌子上，而只是在他們的邊緣視線內，結果證實，還是產生很大的影響。「如果你覺得被干擾，就不會分享很私密的事情。」特克說。「即使手機關靜音，也會讓我們產生隔閡。」

特克熱中於重拾對話的使命，不光是因為這對我們好，也對整個社會有所助益。「每個世代都需要有辦法維持深度對話，來討論複雜的事，」她說。「短評解決不了困難的政治或經濟問題。」

不幸的是，當特克關於對話和聯繫的評論被濃縮後，它也變成了網路資訊：看起來比較老派、古板，而不像是關於人類與科技的進化觀點。至少，她那些堅持要寫出完美電子郵件，而不去辦公室找她的學生，現在都成為出色的作家。

假如就連這些出色作家，都無法與人對話⋯⋯好吧，這也不用完全絕望。我們改變了大腦，也能把大腦改變回來。「我們具有相當的彈性。」特克說。「只要不帶手機在夏令營待上五天，年輕人的同理心指數就會回升到正常水準，因為人天生就具備同理心。」

只有一個問題：我不相信那些大學生或你和我，會去參加在外過夜、不聞手機聲，只有蟋蟀叫的夏令營。事實上，我向特克承認，我和我先生每天至少互傳簡訊5次到10次，而且我樂在當中。

我們有很棒的簡訊關係。他風趣、自我調侃的10字簡訊，完全展現他的個性精華，當我們忙到很少碰面時，這些傳簡訊的時刻，對彼此的關係很有助益。

至於它們是不是「優質」對話？這個嘛，雖然稱不上優質，不過，至少我們這兩個有小孩、行程滿檔的忙碌上班族，還是能充分交流。

「我覺得這很棒。」特克回答。「我的問題不是傳簡訊這件事，而是在別人面前傳簡訊。」她和我一樣，強調她的研究絕對不是反科技。「我超愛傳簡訊。」她說。問題出在你把注意力分配給手機和其他人，有時候我們要給自己機會，向他人敞開心胸。

敞開心胸意味著需要時間，結結巴巴的開始、難為情的冷場、尷尬地停頓⋯⋯這些關於對話的細節，不是空白鍵或收回訊息功能可以幫上忙的。

分心可以選擇

科技符合古老諺語：「凡事講究時間和場合。」可是，面對如此強大的誘惑，我們該如何教導自己和孩子，做到自我規範？什麼樣的對話，需要你把手機移到視線之外，而不光是倒放在眼前的桌子上？萬一有要事或急事發生、家人找不到你該怎麼辦？或者像我同事的例子，他需要手機遙控，讓幫忙遛狗的人進家門，而且還是在她看醫生的時候。

在「萬一」的問題多到一發不可收拾前，方洙正（Alex Soojung-Kim Pang）博士讓我回歸現實。方洙正是科技預測專家、史丹佛大學學者，也是《分心不上癮》（The Distraction Addiction）一書的作者。自從他的手機第一次升級後，他就開始創造他所謂的「沉思式計算」（contemplative computing）之路。

就連未來學家都察覺到，智慧型手機的警報。方洙正發現，他再也無法像以前一樣，長久、專心地待在實驗室。案子開始堆積，每天時間似乎都不夠用。他發現自己成天盯著他該死的手機，卻沒有好好解決問題。這讓他開始感到恐慌。

「我自己經歷過這些科技所帶來的危機。」他解釋著。「身為矽谷的科技預測家與未來學家，我整天掛在網路上。也和多數人一樣，同時做許多事，沒有時間休息。幾年下來，我開始覺得自己的專注力嚴重流失。」

方洙正從牛津大學等學術象牙塔來到矽谷發展，這樣的改變讓他非常焦慮。他對於自己能長時間專注在大量的文獻，斟酌於複雜、奧祕的構想感到自豪。掌握不同的構想、找到解決方案的能力，不僅對方洙正的學術和投資有很大的貢獻，也能為他帶來很大的滿足感。

在他「覺得能力流失前」，他一直覺得才智是自己很重要的一部分。除此之外，他還經歷一般的記憶力問題。「我常常走進房間要拿東西，又忘了我要拿什麼。」他說。

方洙正不光是開始「老化」，他仔細觀察自己的行為，發現這小小的手機不僅搶走了他的時間，還狹持他的大腦為人質。

「智慧型手機像個四歲小孩一樣。」方洙正說。「它們的預設值，是任何事都要提醒你。」新的簡訊進來，就會跳出一個小視窗，還有電子郵件、震動提示、WhatsApp、Snapchat⋯⋯到處都是提示泡泡，接下來你便發現，自己被淹沒了。

方洙正繼續把智慧型手機形容成幼童：「當它們想要吸引你的注意力時，就非立刻達到目的不可，完全不受任何規範，才不管現在能不能干擾你。」

如果你放縱小孩，他們就會肆無忌憚。可是身為父母，我們可以教育小孩守規矩。同樣的，我們也可以教育智慧型手機要守規矩。我們可以把那些持續干擾的裝置。轉變成維持注意力的裝置。

方洙正堅信「分心是一種自由選擇」，因而著手研究與發展數位實踐正念的計劃。比方說，把手機從調皮搗蛋的小鬼，轉變成乖巧的好寶寶；設法定出規矩，利用我們的裝置「讓它們守本分」。這些動作，不會讓數位設備消失，它們是現實世界的一部分。

可是，這不代表我們一定會分心。

科技斷食，助你擺脫知識焦慮

就像我在「無聊而精采」計劃中所發現的，方洙正也看見，要提高生產力就得有時間思緒漫遊，或像他所說的：「什麼都不做。」抱歉，清空電子郵件收件匣，不可能立即讓你想出新商業構想，中間還需要留白的步驟。

對方洙正而言，這意味著他得回歸他的學術根源、好好研究相關文獻，以了解神經科學、注意力心理學、多重任務處理，以及其他會影響大腦的自我分心形式。他說：「我也開始冥想，但我可能是全世界最糟糕的冥想者。」

他表示冥想時，「就算做得不好，你還是會從中得到好處。」他試著透過沉思來恢復自己的敏感度，還發現這項工具，及其他幫助突破難關的傳統儀式，其實也能解決，我們每次打開手機、平板，或打開臉書和推特的問題。

這不無道理。就像做瑜伽能讓我們的身心愉悅一樣，實踐正念能幫助我們節制的使用3C產品。你知道的，有的父母完全不讓孩子接觸螢幕，也有父母認為，應該要讓孩子隨時可玩電玩遊戲《當個創世神》（Minecraft），因為它很有創意。

一定得這麼極端嗎？不是全心讚嘆科技帶來的優點，就是讓數位產品永遠安息，難道，我們不能和科技維持健康的關係？

方洙正做研究時花了點時間，與那些把螢幕和社群媒體關掉的人相處（一天到一週不等，有一次還長達一個月）。他也支持離開數位產品一陣子，來幫助人們更了解並小心使用科技。他所謂「沉思式計算」的重點在於，把這些最佳實踐融入我們的數位生活，而不是完全不碰。

最後他得到結論：「舒緩工作壓力的方法，不一定是離職，同樣的，我們一定能想出如何和數位產品互動，或它們如何和我們互動的方式，以避免許多這類問題。」

方洙正的健康手機習慣四步驟

掌控看螢幕的時間也是一種技巧，和冥想、演講，甚或玩《魔獸世界》（World of Warcraft）沒有兩樣。這些我們賴以對外連結、增加效率的設備，有一種「避不了」的特性，我們會覺得非注意它們不可。

可是，方洙正想讓大家知道，你可以「主動選擇這些科技，在你生活中扮演什麼角色。」以下是方洙正讓iPhone謹守本分，或至少讓我們的生活稍微平衡一點的方法：

1. 關閉不重要的通知

要記得，你剛拿到新手機時，它會像個孩子一樣、隨時需要你的關注。方洙正說：「它們的預設值是凡事都要提醒你。」他自己就把手機上的通知全部關掉，並移除不必要的應用程式。

他補充說明：「我發現若只從電腦上臉書和推特，完全不會影響你的生活。」

2. 確定你收到的通知是重要的

問自己一個重要的問題：緊急情況時（例如世界末日），你會希望誰能夠找到你？方洙正自己的情況是，小孩的學校、他的近親和幾個親密友人。他把這些人的電話設成特別的鈴聲：德雷克與骨牌樂團（Derek and the Dominos）的〈蕾拉〉（Layla）第一小節。

「雖然我聽過這段吉他演奏上百萬次，但只要它響起，不管我身在何處、在做什麼事，我一定會注意到它。」他說。「大概有十幾人的來電，被我設成這種鈴聲，其他人則是布萊恩．伊諾（Brian Eno）的〈機場背景音樂一〉。」我對伊諾的音樂不予置評。只是，〈蕾拉〉吸引方洙正的注意，不管他當下有多專心都一樣（並讓他停下其他任何事情）。

他認為手機應該扮演一個稱職的接待員，要能決定來電是否需要立刻接聽，或先請對方留言。擬定一份名單——只列出重要人士、簡短又神聖的名單，並設好鈴聲，「讓最重要的人可以隨時聯絡到你，其他人則保持一定的距離。」

3. 與「幻想震動症候群」搏鬥

如果你不知道幻想震動症候群（phantom gadget syndrome，簡稱：PGS）是什麼，它是指沒有來電時、你還覺得電話在震動，大多數人應該都有這種經歷，而且很嚇人。我自己就很不好意思地承認，我常常誤以為我的腸胃蠕動是電話簡訊。

方洙正表示：「我們變得太習慣，下一秒就會有簡訊或推特通知進來，因而開始出現錯覺。」他說醫療人員多半有這樣的症狀，因為如果他們沒接到訊息，很有可能攸關生死。

對於這種令人不安的隨時通訊副作用，方洙正提出的解藥是避免把手機擺在身邊。除非你是醫生或其他分秒必爭的專業，他建議不要貼身攜帶手機。把它放在袋子裡可以營造出一定程度的界線，並且「將你和手機的關係調整到對你有利的平衡」。

4. 記得呼吸

「記得呼吸」這四個字是方洙正的螢幕保護程式。科技作家琳達．史東（Linda Stone）發明了「電郵窒息」（e-mail apnea）一詞，她的意思是「處理電子郵件時暫時不呼吸或屏息或吞下呼吸」。你一定知道這種感覺：檢查電子郵件或等待網頁下載時，我們往往屏住呼吸（更別提雙肩聳到耳朵旁）。

方洙正表示，屏息是焦慮的新症狀。「這是1,000年前你以為你被老虎追、需要靜止不動時會做的事情。」他說。因此，憋氣是「無意識的緊張刺激」。想想看，我們每天要查看數位設備多少次，那是很大的壓力。方洙正在鎖上的螢幕提醒自己要呼吸，表示他每天會看到這句話幾十次，然後就會呼吸，平安喜樂。

相關書摘 ►《越無聊，越開竅》：有建設性的白日夢，解決你的人生難題

書籍介紹

《越無聊，越開竅：無所事事更能釋放你的創意與效率》，天下雜誌出版

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作者：瑪諾什．佐摩羅迪

譯者：劉復苓

訊息不斷線、離開辦公桌繼續處理公事，你以為這樣才有效率，其實，這些動作都在默默摧毀你的產能！洗澡、摺衣服、看著水煮沸……多數人覺得無聊、浪費生命、毫無生產力的事，反而讓大腦全速運轉。

無聊很沒用？其實大腦超需要！關鍵在我們需要思緒漫遊！心理學家實驗證實，開會時放空、聚餐時神遊這些看似沒效率的無所事事，大腦反而會自動讓事物產生新的聯結，也就是「思緒漫遊」模式。此時大腦使用的能量，高達認真思考的95％！

TED演講《無聊如何產出最出色的點》點擊率超過183萬次、《快公司》（FAST COMPANY）2018年TOP100最有創意商業人士瑪諾什．佐摩羅迪（Manoush Zomorodi）找來2萬名自願者挑戰「無聊而精采計劃」。結果證實，培養深讀力、深度工作力及實踐專準主義，都與無聊息息相關。

Photo Credit：天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航