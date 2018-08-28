對於金足農這種小球隊，限制投手投球數等於要了他們的命

文：左岸沉思

這幾天在日本剛好碰上百年夏甲最高潮的戲碼，對於金足農的奇跡與吉田輝星的手臂，正好有一些第一手的觀察。

日本確實是個很奇妙的國家，表面上看起來有不錯的制度與科技，但是又非常強調不太科學的「根性」這種東西，例如他們非常推崇像吉田這種把手臂幾乎燃燒殆盡的作法，當然一直有人提出要限制投球球數，可是這對於金足農這種小球隊來說，限制投手投球數，等於要了他們的命，只會讓那些有能力四處招募好手的名門更加具有優勢，對於以熱血鬥魂為主要賣點的甲子園來說，很可能會變得毫無可看性，淪為職業棒球的青年熱身賽。

這種操法表面上看起來好像對於選手的職業生涯是一種傷害，但是反過來想，如果選手沒有賭這麼一把，可能也不會有職業生涯了，如果金足農沒有打進甲子園，誰會去真的關注吉田輝星的表現呢？就算有也肯定不是今日的英雄局面，這確實是一種兩難，過度投球可能毀了你的棒球生涯，可是按照一般的投球方式，你可能連談論棒球生涯的空間都沒有，所以會有這麼多的選手與教練，是用這種超乎科學的方式在比賽，因為他們也只能賭了。

如果這樣毀了一名很有希望的好手怎麼辦？說來殘忍，但現實是日本可能根本不差這一名好手，排在後面想要出人頭地的選手如過江之鯽，要知道贏得冠軍的大阪桐蔭，陣中有多少好手根本連出賽的機會都沒有，而他們的實力不見得就在吉田之下，苦練的程度也只是你沒有看到而已，日本的職業運動，就是在這種海量之下，又有著限量的殘酷。

日本的選手如果沒有能夠進入職業生涯，還有很多地方可以去，可以到大學或是社會人球隊去，如果真的不打球，也可以找到合適的工作，進入甲子園的球員，有98%高中畢業後根本不打棒球，如果以全國的高中棒球人口來說，會在畢業後繼續打棒球的人數，還不到0.1%。

日職足球隊仙台七夕隊的育成部長丹治先生跟我們說，就算你是職業隊的青年軍出身，每一百名選手當中，能夠成為職業選手的也只有一位，過去20年，仙台七夕青訓出身，升格進入一軍的，只有八人，但是這些來到這裡又離開的選手怎麼辦？丹治先生說，沒有怎麼辦，他們就是回到正常的社會中，可能是上班族，可能是當老師，可能從事不動產業，不過他們都會透過踢球的過程，讓自己成為一個更好的人，如果可以，他們會在大學或是公司的球隊踢球，而且，他們也會是這個國家將來支持足球運動的主要人口。

帶民族國中來仙台移訓，跟幾支當地的球隊交手，民族的實力跟對手也可以說旗鼓相當，但是可怕的並不是比賽的勝負，而是在仙台，像這樣水準的選手多不勝數，而民族已經是台灣頂尖的精英了，台灣目前的體育班制度下，我們總是在期盼每隔幾年能夠出一些好手，但是日本卻是源源不絕的有選手產出，每天在期待自己能夠得到出頭的機會。

Photo Credit：Murad Sezer／reuters／達志影像

跟鹿島鹿角的事務局長岡本先生會談，也提到了讓台灣選手到鹿島參加測試的可能性，他說得很明白，只要有實力，任何一支球隊都不會拒絕好手來測試，當然也包括鹿島鹿角，他們過去也知道台灣有幾個選手很不錯，但是同樣的水準，光是在茨城縣，可能就有一百個選手跟台灣頂尖的選手差不多，如果沒有極特殊的理由，日本球隊是不會有想選用台灣選手的誘因的。

回到吉田輝星，大概也是這樣的情況，如果你沒有比別人更加瘋狂的訓練，更加搏命的演出，跟那些豪門從各地挖角來的菁英相比，出身在秋田地方農校的吉田，並沒有任何優勢可言，如果在地方大賽就淘汰，你甚至連上個報紙角落郵票新聞的機會都沒有。

說來有趣，在日本有很多媒體訪問了職業棒球選手，他們普遍都說職棒的訓練比在高校時期輕鬆多了，在這個殘酷的世界，他們也都是在那個近乎瘋狂的地獄中熬出來的啊！

像吉田這樣的例子是好是壞，其實很難評斷，只能說是日本特殊文化下的特殊產物，而這種數量龐大又充滿高度競爭的環境，卻是值得我們羨慕的。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航