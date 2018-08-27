林峻丞，過去數度在商業媒體上曝光，媒體對他的故事簡介多半敘述如下：三峽知名傳統皂廠接班人，外出工作幾年後，運用其待過媒體圈的行銷專業，與兄弟一同將家族企業轉型成為台灣本土之名手工皂品牌「茶山房」。

當時，他帶著斗笠、挑著扁擔，籃子裡裝著自家手工皂，在攘往熙來的三峽老街沿街叫賣，一炮而紅，成功將茶山房品牌推上高峰。然而，他卻沒有繼續只走在這條他親手打造的成功道路上，讓自己隨之攀上高峰；反而放下扁擔，重新歸零，在人生上拐了個彎，原因是看到三峽青年的返鄉困境，選擇扛起這個更擔子：用教育，替青年鋪一條返鄉之路。

斷了線，分隔與家鄉的天



這並非他人生第一次拐彎，多年前，林峻丞離開台北職場回到三峽，才發現自己對從小長大的家鄉竟是「既熟悉又陌生」之感，這樣的驚訝是由於年輕時無論求學或出社會工作，他總是通勤北市與三峽之間，自認「從沒離開過家鄉」，直到那次的拐彎定居三峽工作，才驚覺對三峽其他人事物則全然陌生，所熟悉的，只剩國中小時期的老友們。

事實上，北市與三峽的地理距離並不遠，但心裡那段路程卻遙遠極了。彷彿斷了線一般，失去了與在地、人文、情感上的連結，正他所說如「發現自己不認識當地長輩與文史工作者時，我才察覺自己不瞭解三峽」。

這樣的「陌生」在那次人生拐彎去接掌家業的四年中，萌生了「重新熟悉」的芽，他看到三峽傳統產業沒落、毒品犯罪問題嚴重等現象，認為：「如果孩子在成長過程中，只看到家鄉的問題、產業的沒落，那他只會期盼著長大後離開。」

或許，正是曾經這樣的驀然回首，林峻丞不願再讓「斷了線的疏離感」發生於年輕者們與家鄉三峽的互動上。

的芽 Photo Credit: 林峻丞 自認沒離開過三峽的林峻丞曾對家鄉陌生，而這個陌生也為他萌生了「重新熟悉」的芽

從內在，儲存返鄉的發動能量

當時還在經營茶山房的林峻丞，開始關注城鄉發展不均衡議題，也留意到鄰國日本有不少鄉村亦存在產業沒落、年輕人口大量外移的現象，只有老人家才會留在當地。甚至日本方面的專家大膽預測，這樣的城鄉發展不均狀況若持續惡化，用不著多少年，整個村落都將進入「滅村」危機。

林峻丞不禁思考，自己童年的玩伴中已有超過一半者離開三峽，對青年世代而言更是返鄉路迢迢，生存大不易，如果不希望三峽或台灣的其他鄉鎮也走向「滅村」之路，那他該如何讓青年「願意」返鄉？

於是，林峻丞放下如日中天的家族事業，於2010年成立甘樂文創，協助三峽當地中小學透過基礎教育扎根，來取回並融入地方持續成長的活力。

為何要這樣做呢？「如果在成長階段就從教育著手，適度將地方產業與文化融入學習中，培養孩子們對在地文化的底蘊與認同感；那麼，在長大後，他們就會更願意返鄉了。」林峻丞明白，返鄉絕非僅僅聚焦在外在設施、人潮、商機、工作機會，而是該從內在儲存「在乎與認識」家鄉的發動能量。

Photo Credit: 林峻丞 儲存返鄉能量是整個三峽的事，因為無論男女老幼都是在地文化的一部分



體驗，讓青年三峽文化與工作非常棒 ─ 職人小學堂

就在五寮國小學校的攝影棚，林峻丞定期邀請在地職人走上直播台，接受學生貼身專訪，職人們有的是陶藝工作者、有的是粉線雕專家。而在同樣坐落於三峽的桃子腳國民中小學課堂上，職人們除了走進教室與學生近距離分享，學生更走進職人的工作室，直接學習當地工藝。

上述這樣深入校園的運作，正是甘樂文創推動的「職人小學堂」計畫，藉由串連在地文史工作者、工藝職人，並協助當地中小學設計課程，試圖從教育中播下種子，讓社區成為教室，讓文史工作者、工藝職人成為老師，讓學生真正成為三峽的一份子。

這也為孩子們栽植了日後願意返鄉的「種子」、培養返鄉深耕的「能力」，當然，也同步儲存返鄉的「發動能量」。



不僅如此，林峻丞與甘樂文創更打算走出三峽到桃園市復興區，展開「復興書屋」計畫。他們將帶領孩子創作繪本，除了讓他們更理解當地歷史文化，也期待讓他們從中培養提案、企劃、創作、出版甚至財務計算等核心能力；未來返鄉時，方能貢獻自身才能並翻轉社區。

復興區盛產水蜜桃，若孩子選擇留在家鄉擔任小農，林峻丞也希望訓練孩子勇於面對市場競爭，讓他們具備經營電子商務、社群、行銷以及生產履歷的能力，以避免遭受大盤商從中剝削。

返鄉之路，始於教育；當體制外的活水與體制內的生態交融，將替青年鋪設一條回家之路，並生成一股更強大的力量，推動台灣偏鄉與社區再造、再生。



Photo Credit: 林峻丞 職人小學堂將有關三峽在地職人帶進小學當中，從教育中體驗與裝備文化底蘊

Photo Credit: 林峻丞 為了讓孩子返鄉後能打開生活做準備，訓練孩子具備經營電商的能力，以便勇於面對市場競爭

世代鴻溝，返鄉青年的生存問題



不過，世代彼此不理解所劃下的那道鴻溝，卻也成為阻卻返鄉青年最嚴峻的生存考驗。

林峻丞曾經在籌建甘樂文創旗下新業務時，與新業務落成基地的房東產生爭執。雙方談判過程中，對方希望調高租金，他則向對方表達自己所做事業內容，希望能夠獲得更多一點的協調空間；沒想到對方卻無中生有，抨擊公益事業向外界募款的錢，都是流入創辦人口袋中，並因此認為高額房租屬於合理範圍。



「青年返鄉，一開始就會面臨生存問題。」他認為，資本門檻或許可以透過更好的商業模式，來解決青年返鄉創業議題；但世代鴻溝若持續加深，甚至演變成彼此對立，青年返鄉未來面臨的生存議題將更嚴峻。

「返鄉的核心是教育，若能從體制內教育著手，對整體社會更好。」但甘樂文創是體制外組織，這樣的改變力道是否足夠？他嘆了一口氣：「至少有在做，但如果能從根做起，情況會更好。」

採訪那天，林峻丞剛好開完一連串緊湊的會議，會議主題都是討論偏鄉、社區再造等議題，而他盡力在空檔中接受訪問。會議需求總是來得又快又急，他時不時被打斷，腦袋思緒在接受採訪「描述困境」與召開會議「解決困境」兩個主題間，不斷切換。

從對外推廣理念喚起大眾重視，到對內挽起袖子解決問題，即便忙得蠟燭兩頭燒，但他仍然「甘」之如飴，「樂」在其中

放下扁擔，並扛起教育扎根的重責大任，短短數年間，林峻丞的身份從「返鄉青年」轉為「在地青年」。現在的他彎下腰，正專心地鋪設一條返鄉之路，並期待看到無數個腳印踏上這條路的那一天。

Photo Credit: 林峻丞 從「返鄉青年」轉為「在地青年」林峻丞與團隊正專心且扎實地鋪設一條返鄉之路