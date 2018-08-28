「公民電廠」來了：未來雙北市屋頂，人人都可集資發電

環境資訊中心記者 陳文姿報導

「公民電廠」剛起步，雙北社區也躍躍欲試，卻苦無合適的太陽能屋頂。今（15）日主婦聯盟環境保護基金會偕同台北市明興里社區發展協會、北投社大以及熟悉歐、日公民電廠計畫的專家共同召開記者會，要求雙北公有屋頂開放給民眾集資發電，將收益留在地方。

台北市府表示，台北公民電廠計畫已在規劃中，可望下半年啟動。新北市府也說明，新北市公民電廠計畫已經起跑，先在三重蘆洲展開示範計畫。小規模的市有屋頂開放公民參與的機制會在明年上半年展開。

好屋頂在公部門 民間發電志難成

由民眾共同集資發綠電，再將賣電收益回饋地方的「公民電廠」剛要起步就遇到困難。主婦聯盟基金會副執行長吳心萍指出，雙北居住密集又有遮蔭問題，好屋頂難尋。面積大、陽光充足的好屋頂往往屬於公部門，公有屋頂都開放招標，一般市民反而缺乏參與管道。

台北市明興里社區發展協會理事王岱說，里民想集資建造綠能屋頂，收益用於長者與兒少照護，但最適合的地點是軍方廢置房舍，多次溝通都無法解決。

北投社區大學屋頂也屬公部門。校長謝國清說，他二年前規劃公民電廠，預計10%維護費，其餘均用在能源教育與社區弱勢兒童，最終仍告失敗。

北投社區大學校長謝國清拿出兩年前的公民電廠規劃，但至今仍無法承租社大屋頂 | 攝影：陳文姿

「對市民」開放市有屋頂 台北預計下半年啟動

「台北市公民電廠有機會在下半年開始公開遴選、啟動。」台北市產發局副局長王三中當場承諾。他表示，市府從2016年開放廠商承租市有屋頂以了解商業可行性。公民電場計畫將會提出不同的遴選辦法，也會將發電收益回饋地方公益一項納入評選。

不過，這方案可能無助於明興里。王三中解釋，明興里個案涉及國產署跟國防部，加上太陽能屋頂租約長達20年，困難度更高。

新北今年啟動示範計畫 公有屋頂明年開放公民電廠

新北市經發局綠色產業科長廖士煒則說明，新北公民電廠示範計畫已經在執行中，由市府與三重蘆洲地區的社區大學共同合作，先從盤點民間屋頂著手、後續會成立合作社。

至於市有屋頂的部份，廖士煒表示，從2013年起已開放130處共12MW由廠商招標。考量公民參與的需求，新北將找出適合的場址明年上半年進行小規模標案，並將公民電廠納入評選機制。雙北均簽下「雙北市政府與市民共享公有屋頂承諾書」，承諾市民有公平與透明參與市有屋頂發電的機會。

主婦聯盟環境保護基金會與社區、社大、專家學者召開記者會呼籲開放民眾參與 | 攝影：陳文姿

市府開放屋頂歐日有先例 優先回饋地方

歐洲能源合作社平台理事會秘書若馬（Siward Zomer）表示，他所在的城市荷阿姆斯特丹也是採價格標出租公有屋頂，利益卻無法回饋地方，他們正在重新檢討。荷蘭經驗發現，讓地方參與能源計畫，民眾會將獲利再次投資在地方，讓地方更加穩定。

第二期能源國家型科技計畫橋接與溝通小組計畫協同主持人房思宏也以日本為例，泉大津市是採出租公有屋頂，京都則是免費提供。為避免圖利之嫌，京都要求利益回饋地方，並於重大天災時優先供電給公眾使用。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航