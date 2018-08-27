「大家讓我作為作家過了非常幸福的月日」《櫻桃小丸子》作者櫻桃子過世，享年53歲

日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》是許多人的童年記憶，而原作者櫻桃子，傳出因不敵乳癌病魔，已於2018年8月15日晚間辭世，享年53歳，震驚日本藝文界。她生前透露，對於能夠繪畫出一部讓大家能樂在其中的作品，非常感恩。

櫻桃小丸子的官方網站於今（27）日晚間證實，櫻桃子女士在8月15日晚上8時29分因乳癌過世，並表示「我想在這裡，對所有粉絲表示我深深的感激，謝謝曾經照顧過我的所有人。」

官方網站並引用櫻桃子老師出道30周年時的一句話：「在這30年間，不論是美好的事或艱辛的事都有很多，但大家都讓我作為作家過了非常幸福的月日。光是感謝仍不足以形容我的心情。」她對於能夠繪畫出一部讓大家能樂在其中的作品，表示非常感恩。

網站指出，櫻桃子老師和製作《櫻桃小丸子》的單位「Sakura Production」都希望大家今後可以繼續以開心享受人生。在櫻桃子家人的意願下，喪禮已在日前舉行，只有親戚和近親參與。

Photo Credit: 櫻桃小丸子 官方網站

擔任櫻桃小丸子聲優的TARAKO也發表書面聲明，她說「一切發生得太突然了，還有很多很多想做的事情。一直沒有辦法跟櫻桃子老師本人碰面，但是在我的心中，我一直會記得那個個子小小的、有著很可愛、圓圓笑臉的模樣。」

累積破千集，日本長壽動畫《櫻桃小丸子》曾創收視紀錄

櫻桃子本名三浦美紀，1965年出生於靜岡縣清水市，家中經營蔬果店。

1984年正式出道後，1986年以筆名櫻桃子，開始繪畫漫畫《櫻桃小丸子》，以童年時期的經歷為藍本，主角的名字也是三浦美紀的筆名、主角的生日也是三浦美紀的生日。而櫻桃子生動、詼諧的寫作手法，令《櫻桃小丸子》在日本及日本以外的亞洲地區都受到歡迎。

根據「維基百科」，《櫻桃小丸子》漫畫曾於1986年8月至1996年6月期間在《RIBON》（集英社）雜誌連載，連載期間該雜誌創下最高銷量記錄，2002年1月起於《RIBON》雜誌不定期刊載。

台灣讀者比較熟悉的，可能是由日本動畫公司製作的一系列電視動畫。

《櫻桃小丸子》於1990年1月7日開始在富士電視台播放，在日本曾於1990年10月28日，達到39.9%的收視率，成為自1977年9月26日的紀錄以來日本史上最高收視的動畫。

1995年1月8日開始播放第二季一直持續到現在，與《蠟筆小新》共同成為長壽動畫節目，2012年2月12日播出集數累計達成1000回。

而在今年五月，櫻桃子的偶像西城秀樹，才因急性心臟衰竭過世，享壽63歲。櫻桃子在最新的一集中，最後片段還播放西城秀樹表演時的畫面，並在下方打上「秀樹先生謝謝你」字幕，借劇來感謝他，畫面相當感人。

核稿編輯：楊士範