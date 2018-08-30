藍光，不只存在於手機或平板等電子設備螢幕，其實每天使用的電燈、燈泡及檯燈，都有可能因長時間接觸，對眼睛造成危害。 為有效管制LED燈泡藍光危害，歐盟於2009年9月起推出IEC/EN 62471規範，規定在歐洲所販售的LED產品都必須符合該標準；而從2014年7月起，台灣也跟進歐盟規範，所有國內販售的室內LED燈泡都必須符合光生物安全的「CNS 15592」認證，避免「藍光」危害。

藍光藍光知多少？

藍光其實就是「能量較強的可見光」，可以讓色彩更鮮豔、明亮，讓眼睛看到的世界更光彩動人，也因此電子產品為了強調「顯色」，都會使用了藍光較強的LED螢幕，強化畫質色彩（顯色性高的光源，其對顏色表現較好，越逼真）。而LED的色溫特性中，暖光系色溫低，冷光系色溫高，色溫高者其藍光峰值就愈高，如最常使用的「白光LED」就是藍光峰值較高的冷光系，加上「波長短、能量強」的特性，長時間接觸就可能對眼睛造成傷害。

然而，藍光究竟是如何危害我們的眼睛？過量的藍光能夠穿透角膜與水晶體，直射黃斑部、造成感光細胞損害，形成為人所熟知的「黃斑部病變」。此外，上述藍光波長短的特性，亦容易造成「散射」，使得人的眼睛必須更用力聚焦視線，進而使睫狀肌緊繃，長期下將造成眼睛過勞影響視力，這恐怕讓許多本身就是電子產品愛用者的現代家長急得跳腳，不只須限制孩子對手機與平板電腦的使用時間，還要煩惱孩子長期暴露於高藍光的環境之下。

根據電子科技廠商飛利浦調查，全球超過半數的小孩每天使用螢幕超過三小時（包含：手機、平板、電腦、電視），也有高達七成五的家長認為限制小孩的螢幕時間有助於視力保健，但是「藍光危害」並非僅存在於手機、平板等電子產品的螢幕中。

事實上，藍光對眼睛造成損害單純是來由於「長時間直視螢幕」，比較起來，其實我們的眼睛每天與室內照明相處時間更長，因此，醫學專家們也建議，除了注意3C螢幕的使用時間，更應注重室內照明的光線品質，護眼是全民運動，尤其是高度近視族群，或有家族黃斑部病變病史者，更應該關切自己使用的LED燈具是否符合國際規範，選擇經認證「好光」燈具，才是打造健康居家照明環境的方法。

Photo credit: 昕諾飛 其實我們的眼睛每天與室內照明相處時間遠遠超過滑手機、看電腦的時間，除了注意3C螢幕的使用時間，更應注重室內照明的光線品質

好光壞光來比較

簡單說，好光有三寶，「均勻、無閃、藍光少」

均勻，是指「光線均勻舒適」：人眼視野範圍裡，若光線亮度分佈不均或對比過大，都會形成讓眼睛不舒服的「眩光」。如果我們直視光源、或在室內只開檯燈，都會發生光線明暗對比過大的情況，當長時間處在此環境下，會導致眼睛酸澀。

無閃，是指「無低頻閃爍」：當燈泡電壓變動導致燈光閃動，就是所謂「閃爍 (Flicker)」與「頻閃效應 (Stroboscopic Effect)」。其中，低頻閃爍 (0.5 Hz ~ 80 Hz) 分為「可見」與「不可見」，雖然眼睛不一定能立即察覺燈光發出的低頻閃爍，但長期下來會易引起頭痛或視力疲勞，甚至導致嘔吐。

藍光少，是指「無藍光危害」：藍光其實無所不在，太陽光、室內光源與3C產品都含有藍光。少了藍光，會影響光源對物體顏色的呈現，失真的色彩表現也會為眼睛帶來負擔；但是過量的藍光，有可能會讓眼睛底部黃斑部產生病變，輕則視力模糊，嚴重時甚至可能導致失明。

而「好光三寶」也正是挑選好光源、LED燈具的參考指標。

Photo Credit: 昕諾飛 好光有三寶「均勻、無閃、藍光少」是挑選燈泡打造良好居家光源的關鍵

如何選擇好燈泡

照明達人王冠鈞建議，購買燈具時可注意三件事情：

首先，消費者要注意燈泡光線是否均勻，避免亮度不均或對比過大。例如，國際照明品牌飛利浦所提供的舒視光技術搭載勻亮科技，透過專利柔光網點設計，可提供均勻明亮光線，降低眩光。

再來，消費者可留意燈泡廠商是否採用PstLM（短期閃爍指標；Short‐term Flicker Metric） 以及SVM（頻閃可視性指標；Stroboscopic Visibility Measure）頻閃效應量測技術，以抑制低頻閃爍與頻閃效應，降低長時間用眼所產生的視覺疲勞。

最後，消費者需注意燈泡、燈具是否符合國際IEC（International Electrotechnical Commission）無藍光危害認證，確保在正常使用狀況下不會對眼睛造成藍光危害，降低眼睛病變發生機率。

藍光是無所不在的，我們不需對藍光聞之色變， 但仍要理解過量藍光可能帶來的危害，且意識到眩光與低頻閃也容易造成眼睛不適。眼睛保健是全民運動，不妨先從家中居家照明開始做起，幫家人、孩子與自己挑選「好光」燈具，打造讓眼睛舒適的照明環境。