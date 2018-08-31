英、法、德無遠弗界的影響力可不是只有過去那些歷史、世界足球十強、頂尖工藝與科技、讓人流連的生活氛圍，或是位列已開發先進前頭國家這樣簡單，他們某些創新發明更奠定時至今日的產品樣貌。如果更誇張的說，現代男人的品味規格根本就是英、法、德所定義的，你，相信嗎？



車, 酒, 錶當年的創新，竟是現在男人們的品味對話

未滿十八歲請勿飲酒 Photo Credit / 企畫 & 設計製作：TNL Brand Studio

你可曾想過在異性眼中，一個男人的性感源頭，大多是來自何處？是在健身房裡辛勤鍛鍊的壯碩身材？被嫉妒「人帥真好」的高顏值？亦或是同場合中總有人散發出來的氣勢讓你偷瞄對方好幾眼也邊心裡說自己也不差？

這都劃錯重點了。先強調不是說非得是接下來這個樣子才算是品味，畢竟認真才最帥最美，然而，只打開時尚雜誌，翻一翻夾頁中那些商業廣告，你就會發現一個事實：原來，男人品味也三寶，「懂車、懂酒、懂手錶」。

殊不知這都是英、法、德三佬們打造出來的規格。那些年他們的奇想創新，如今成了現代男士們的品味對話，他們：

握著一份方向盤的操控感，勇闖天下，快慢自若，用舒適的步調前進；

掛著一顆陀飛輪的工藝錶，恣意時間，分秒不差，用從容的節奏漫遊；

拿著一杯過桶香的威士忌，閑適享受，暢談人生，用深蘊的郁香倘佯。

男人們的一雙手連著三個圓（方向盤、陀飛輪、橡木桶）；這三個圓，也定義了男人們。

法國的圓定義了精準的時間

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1795年，為了減少地心引力對懷錶機構擺輪搖擺的誤差，法籍瑞士著名鐘錶大師亞伯拉罕·寶璣（Abraham Breguet）發明了陀飛輪（Tourbillon, 法語）。

18世紀，歐洲人們多以佩戴懷錶為主。而懷錶裡總是會發出滴答聲響的，就是內部機芯之中稱為「擒縱裝置」的巧妙機械，也可謂是鐘錶得以精確報時而規律跳動的心臟，由一條具有穩定彈性、蝸形螺旋外型的游絲，一個來回旋轉舞動的擺輪，以及一個由擺輪所施力帶動的擒縱叉，其被應用在時鐘與懷錶上，但由於懷錶會因著佩戴者行走或動作時，擺輪和擒縱叉的咬合會因此走位，直接影響懷錶的時間精準度。

故此，這位法籍大師將「游絲、叉式槓桿、擒縱系統」設計於一個轉軸上運作，就能不斷旋轉減少物理上的影響。由於結構相當複雜，其設計更需精小細致，因而投入之成本、技術、工藝的程度均謂為高量，也因此精品高端手錶的代稱。

那一年開始，陀飛輪成了手工精緻腕錶的生命，也成了男人掌握時間，追求完美生活的必要工具。至今200多年，依然是鐘錶業界尊為翹楚的複雜技術代表。那年，男人們有了第一個圓，精準的圓。

德國的圓，駕馭了轉向的空間

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1897年，戴姆勒·帕利生（Daimler.Paririan）改良成為傾斜式轉向柱與方向盤。起因是其戴姆勒公司一起技師的操作意外，無意間傾斜了原本的垂直轉向柱，歪打正著下還發現方向盤操作更輕鬆、視線更佳，至今仍為車界沿用。

而期基礎在於早先的1896年，英國的弗雷德里克·斯特林克蘭（Frederiek.Strickland）及汽車製造商德雷克（A.J.Drak）將船用轉向柱和舵輪應用在車輛上，改變了方向舵把的形式(如腳踏車舵把)。成了垂直式的轉向柱與車用方向盤，為上述應用的問世畫下了雛形。

然而，再追溯深遠一點方向盤的圓形應用，相傳是來自於德國一位車廠的技術員偶然在路邊見到一個被人棄置的船用舵輪，霎時靈光一現，想到了以圓盤結構來取代原本類似腳踏車龍頭握把的長柄型車把，也因此成了圓形方向盤最早的起點。

那一年開始，方向盤讓方向更加具體，讓男人們冒險的心之所向更加有形，時值今日，總然有車廠將方向盤上下緣些了邊，但它在人們心中，仍是個圓。那年，男人們有了第二個圓，方向的圓。

英國的圓決定了醞釀的氣味

未滿十八歲請勿飲酒 Photo Credit / 企畫 & 設計製作：TNL Brand Studio

1983年，百富首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart MBE）獨步威士忌行業，首創全球第一個「過桶」技術。然而，原本每一桶單一種類的酒液都只會在相同種類的酒桶中進行陳年，以確保氣味始終一致。

一般全新製成的橡木桶，原木風味會較為強烈，單寧味較重、顯得粗曠，也會散發濃厚的辛香料氣味。多數的蘇格蘭威士忌，則會使用二手桶，也就是已載裝過酒液的橡木桶，最為常見的就是承裝過美國波本威士忌的「波本桶」，和承裝過西班牙雪莉酒（葡萄酒之一種）的「雪莉桶」。此外，二手桶還能夠經由十分巧妙的「烘烤」過程，恰到好處地藉由溫度來打開二手桶木料的毛細孔，又不會烤到太焦，達到讓木桶「焦糖化」的效果。

顛覆傳統的大衛史都華卻將威士忌嘗試將陳年一段時間在一種酒桶的威士忌，小心翼翼地換移到另一種木桶之中繼續陳年，使其擁有一加一大於二的多元風味呈現，透過「二次陳年」以變化出不同的氣味。這是一種創新革命性的威士忌創作工法。百富更在1983年推出了全球首支「過桶」威士忌 The Balvenie Classic 並獲得空前的好評，也引起各家威士忌大廠群起模仿至今，也讓酒品市場有了更為豐富多元的驚豔極品誕生。那年，男人們的品味終於到齊，滿足了渴望，有了第三個圓，氣味的圓。

你終究是要自慢獨有的品味

未滿十八歲請勿飲酒 Photo Credit / 企畫 & 設計製作：TNL Brand Studio

自此之後，男人有了三個圓，方向盤、陀飛輪和過桶威士忌，這三種屬於成熟男人的「圓」，就能夠掌握到生活的方向、精準與底蘊。在移動中掌握空間的從容，在旋轉中累積時間的自慢，在品酒中充實人生的風味。然而，品味成熟的男人知道：圓滿，不是人生冀求的一種完美境界。就像威士忌從原桶到過桶的陳年過程，也彷彿成熟品味的男人，經歷世事，去蕪存菁，歷盡鉛華，蘊發內涵，這三個巧思改變了全世界、是男人自慢獨特的品味羈絆，也是男人的玩伴，更是影響了男人們數世紀來的品味。