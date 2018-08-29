獨自旅行不是超能力，只需要一點動機、一點勇氣和一點練習

文：莎拉旅行中

獨行不是超能力，只是需要一點動機、一點勇氣和一點練習。而不論獨行或結伴同行，都能看見不同的風景……

不論獨行或結伴同行，都能看見不同的風景

一個人、兩個人旅行、一群人旅行……旅行，原本就沒有既定模式，每種選擇也沒有高低之分，因為不同的旅行方式能看到不一樣的風景，在不同層面的付出也不同（費用多寡、事前做功課的時間心力、自由度、方便度、安全感等）。只要根據每趟旅行中想獲得的東西、想要聚焦的重點，來選擇不同的旅行方式，以讓自己最開心為原則，就是最適合的旅行方式。

為什麼想要獨行？

獨行的好處，是絕對的自由，不需要遷就、配合，想什麼時候出發、想去哪裡、想待多久、想做什麼或不想做什麼……都是隨心所欲，想走就走。

有時候想要安靜，不想要社交，只想專心看風景或沉澱心情，或是什麼都不做只想發呆，不用顧慮別人覺得無聊；有時候需要專心拍照，或想與店家好好聊天以了解當地民情，不用擔心別人會等太久；有時候難得有空，想趁平日去週末人潮太過洶湧的地方走走，或剛好搶到淡季相對便宜的住宿或機票，或有時情緒高漲，特別想出遠門玩耍，但家人、朋友或伴侶剛好被工作搞得筋疲力竭，實在無力奉陪；這個時候，獨行，就會是最方便的選擇。除了省下來回溝通的心力，還可以降低吵架的機會，更不用因為無法成行而自己生悶氣。

簡而言之，獨行相當適合「不想給別人添麻煩，也不想被別人添麻煩」的時候。眾所周知，結伴同行時旅伴非常重要，但是契合的旅伴並不好找，如果一路上都需要不斷地溝通尋求共識，要額外花許多心力來照顧旅伴，甚至需要處理旅伴的情緒……那麼不管脾氣再好的人，都不會太開心，旅行的美好回憶也會大打折扣。

而就算旅伴個性契合，不需要被照顧，分工也順利，但畢竟每個人都是獨立的個體，想看的東西、願意在每個活動上花的時間，也不可能完全一樣；如果能夠和諧溝通、互相體諒當然很好，但若真的談不攏時，能夠一個人走，才能真正完成自己旅行的心願清單。

Photo Credit: 本文作者提供 攝於黃金博物館外（手機＋腳架／定時拍攝）

一個人走，我害怕……

當然，一個人旅行也會有些不便。有些人覺得路上沒人作伴、聊天分享會孤單；也因為沒有人共食，在胃容量有限的情況下，就沒辦法吃大餐或嚐遍各種食物；也有些人是單純不喜歡一個人吃飯。若找不到單人房或背包客棧，住宿費沒人分擔會較貴，選項也會被限縮。途中若想去一下洗手間，就沒有人可以互相幫忙照看行囊；不小心迷路時，沒有人能一起找路感覺很可怕。想與風景合照時，都只剩大頭照。臨時遇到困難沒有人可以馬上幫忙，或家人朋友實在不放心你一個人出門。

想要處理「害怕」，你可以……

雖然是一個人出發，不代表不能在旅途中認識新朋友，可以只在目標相同時相伴一段路，到下個點就分開，也不用擔心如果脾氣不合該怎麼辦。再加上手機、網路如此發達，隨時可以拍照分享給不在身邊的朋友或家人，便不會感覺那麼孤單。

吃飯的時候，如果真的不喜歡一個人吃，個人試過最好的方法，就是在住宿點搭訕其他旅人或旅宿老闆，會發現大家其實都很願意一起吃飯聊天。沒有人能一起時，食物就不會是我的重點，只要有吃到喜歡的味道就好，不強求什麼都要吃到。當然，如果安排的是美食之旅，自己又不是大胃王的話，一開始就選擇結伴同行會比較好。

關於住宿，國外的背包客棧、青年旅館本就盛行，而台灣各地也出現越來越多對獨身旅人友善的旅宿，各種連鎖的背包客棧和一人能入住的商務旅館也相當多，只要先做好功課，不怕沒有地方住。當然一個人住要更加謹慎，先查好評價、確認交通方式，小心保管個人物品，並盡量在天色未暗時入住，也要隨時跟家人朋友報平安。

一個人旅行，原則就是盡量從簡，行李也是輕便至上，各火車站也都有置物櫃、行李房，建議可先將日間用不到的行李寄放，身上只帶必要的物品，會增加體積的紀念品少買，一個背包搞定，空出雙手，做什麼都方便，如果真的需要幫忙也可以請路人協助。

迷路，則完全不限於幾個人旅行都會發生，因此事前交通規劃的功課要做紮實，邊走記得邊認路，真的看不懂導航時記得別害羞開口問路，附近沒人時也可以打電話請求旅宿主人幫忙。雖然從小到大都是朋友們一致認證的路癡，但目前為止的一個人旅行，不論國內、國外都平安完成了，相信你也可以，只要努力就做得到。

至於拍照，只要帶上腳架，再加上練習，一個人同樣能拍出很有意境的風景人像，當然需要多試幾次，正所謂「美好的東西，都需要很費心」，成果會讓你感到值得且成就感滿載。像這次一個人環島完全只靠手機和輕便腳架，一路邊拍邊練習，也累積許多「看不出來是一個人拍的」美好照片。

而且即使與人結伴同行，也不能保證旅伴拍的照片你就一定滿意，因為這關乎技術、美感和拍照當下的心情，以及有多想拍出美照的積極度，與其為了旅伴拍不好而生氣，還不如用腳架實現自己想要的畫面。

若臨時遇到什麼困難，個人建議旅行時就可以盡量敞開心胸，很多事其實沒什麼大不了的，旁邊沒人時自己先努力看看或許可以解決，這也是為自己負責的態度。真的需要幫忙時就不要害羞，開口尋求路人幫忙，以目前個人經驗來看，大家都很願意對於獨身旅人伸出援手；再加上突發狀況也無法預知，在任何時候都可能發生，並不限於一個人旅行的時候，若因此裹足不前，最後可能徒留遺憾呀。

當然，一個人旅行時安全第一，建議隨時與家人朋友保持聯繫，若家人非常擔心，就要事前告知預計的住宿地點和行程，並把相關資訊都備份給家人，並定時打電話報平安。自己要比平常多一份警覺心，看顧好隨身物品、不盲目相信陌生人，不靠近危險區域、盡量不在天黑後一個人在外遊蕩，就不會讓危險有機可趁。

Photo Credit: 本文作者提供 攝於鐵花村（手機＋腳架／定時拍攝）

獨行不是超能力，只需要一點勇氣

其實一個人旅行，並不是多了不起的事，它不是超能力，不需要被神化，只是需要一點動機、一點勇氣和一點練習。

沒有人天生就擅長獨行，它是一種習慣的培養和學習，剛開始時需要一些動力去推動，就如同學習其他新技能一樣。以我自已來說，是因為大學畢業時想先去澳洲一年，由於想要一個人出發，家人覺得很擔心，因此就先從國內一個人旅行開始，第一個去的地方就是花蓮，帶給我非常美好的獨行回憶，發現自己很快就變得獨立，也用實際體驗讓家人逐漸放心。之後彷彿上癮似的，不論國內、國外，看到想去的地方，規劃好就自己出發，如果剛好有朋友同行便結伴，沒人時間搭得上就自己走，反正路上會認識新朋友。眼界開了、心也寬了，越來越知道自己要什麼，就越來越不願意受條件限制。正因為資源有限，想去的地方又太多，才更需要下好離手、想走就走，哪有時間浪費呢。

但若要說，一個人旅行會不會有點孤單？答案是會的，但其實一個人旅行時會很忙碌，因為你需要自己找路、自己搭車、餵飽自己、幫自己拍照、保持警覺心，還要用心感受美景、把所有感官都打開，要做的事實在不少，會真正感到孤單的時間不太多，尤其一個人旅行時更容易認識新朋友，就更沒時間覺得孤單了。而試著轉換偶爾湧上心頭的孤獨，也是一種很好的學習，學習與自己對話，學習沉澱內心深處真正的想法，確保你的人生正朝向你想要的方向前進，個人認為這是很重要的，也是一個人旅行能帶來的附加價值。

Photo Credit: 本文作者提供 攝於多良車站（手機＋腳架／定時拍攝）

不同的旅行模式，也能自由混搭

其實獨行與結伴同行不是非得二選一，兩者也能互相結合，像是「兩個人的一人旅行」，既有結伴同行的方便，也有保有自由的空間。這也能讓還不敢自己踏上旅途的人，稍微體驗一個人旅行的樂趣。方法也很簡單，就是在結伴同行的旅程中，安排一段分開的時光，各自去看想看的東西，到吃飯時再集合，這樣就能讓行程更彈性，大家也都能開心，會合時又能分享不同的見聞；而如果先前的旅途中稍微有點不愉快，這也能成為很好的緩衝時間，基本上是一舉多得。當然，這必須一起旅行的每個人都能接受分開自己走一段時間才能實行，不然可能會有人覺得自己被拋下，無法享受個人時光的樂趣，那就不太好了。

聽從內心的聲音，選擇最適合的旅行方式

那麼要如何選擇適合的旅行方式？就像前面所說，旅行方式應該根據每趟旅行中想獲得的東西、想要聚焦的重點而有所不同，以讓自己最開心為原則。

如果重點是享受陪伴，那麼每個人就都要放下一部分自己的私心行程，先享受與旅伴一起探險、互相扶持的樂趣，之後有機會重遊時，再把心願清單補齊。而如果重點的旅行本身，有特別想拍的畫面、想看的歷史、想體驗的活動，那麼就要勇敢自己走出去，因為旅伴不是你的附屬品，你喜歡的別人不一定喜歡，不該勉強別人完全遵從你想要的行程。為避免來回的溝通遷就反而讓旅程變調，不如試試一個人走走看。

我個人習慣的作法是，在與人結伴旅行時，由於重點是朋友們、家人或情人相聚的歡樂回憶，因此選擇大家都能有收穫的行程，並明確分工，互相約定要管理好自己的情緒與身體狀況，不因為旅途上遇到的突發狀況不開心，盡量照顧好自己，才能共同完成美好的旅行。

若發現特別想自己去的地方，重點是要完成心願清單，那就一個人出發，回來後再與其他人分享見聞。畢竟契合的旅伴難尋，最靠得住的還是自己；且在旅途中也可能遇見志同道合的新朋友，或許下次又有適合人能結伴同行，何嘗不是意外的收穫呢。

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航