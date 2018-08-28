電影最重要的元素是故事本身：導演金容華揭密《與神同行》成功方程式

另一方面，《與神同行：最終審判》在南韓的票房也屢傳捷報，一上片就奪下影史首日票房冠軍寶座，擠下由好萊塢大片《侏羅紀世界：殞落國度》盤踞多年的紀錄，觀影人次在上映14天後即突破千萬人，與累積1441萬人次的前作《與神同行》成為南韓影史首度達成「雙千萬神話」的系列電影！

Photo Credit：采昌國際 《與神同行：最終審判》活動照：（左起）馬東石、金香起、朱智勛、金東旭、河正宇

2018年8月7日，《與神同行：最終審判》即將在台灣上映的前一天，創造出這些傲人紀錄的導演與編劇金容華，特別從緊湊的亞洲首映宣傳行程中擠出時間，參加由「采昌國際多媒體」和「臺北文創」合辦的《臺北文創影君子召集令－導演講座》，首度面對台灣影迷暢談《與神同行》系列拍攝幕後的點點滴滴。

神操作！一人獨力編劇 上下集同時開拍

從2003年拍攝首部劇情長片《噢！兄弟》，到最新的《與神同行》系列，15年來，金容華只執導過六部電影，卻是南韓最具商業號召力的導演之一。2006年《醜女大翻身》曾擠下轟動的《我的野蠻女友》，榮登南韓喜劇票房榜首；2009年《B咖大翻身》也曾經擠入當年南韓影史最賣座排行榜第六名；最猛的當然是橫掃亞洲票房的《與神同行》，2017年底在南韓上映後，就一舉衝上影史最賣座第二名。

《與神同行》是改編自南韓漫畫家周灝旻的同名網路漫畫，金容華原本就是原著漫畫迷，為了在原著和改編之間取得平衡，他足足花了六個月和團隊開會，才開始動筆寫劇本。講座上，應邀對談的台灣電影金牌監製葉如芬非常好奇，《與神同行》到底動用了多少編劇進行劇本改編？

「只有我一個人，花了一個月獨力完成100多頁的劇本。」金容華的回答讓全場大感驚奇。

劇本完成後，為了讓電影裡描繪的世界觀更豐富而且可信，他又花了18個月的時間，將人物、場景一一寫在便利貼上，不斷打散、重組、分配場景，保留最珍貴的、也增加新的元素讓電影更動人。金容華還打破電影慣例，上、下集同時開拍，總製作費高達400億韓圜（近新台幣12億元），他一人就包辦了編、導和製作重任。金容華坦承，決定同時拍兩集他心裡也很忐忑，這麼做方便安排演員檔期、可節省近100億韓圜製作費（近三億新台幣），「但萬一上集票房不好，那下集怎麼辦？」幸好上集橫掃亞洲票房，金容華終於放下了心中的大石頭。

搖滾青春鹹魚滋味

如果導演是用電影說故事的人，那麼在說好一個故事之前，他必然也是個有故事的人。

金容華出生於1971年，很小的時候就被父親抱著，坐在電視機前一起看周末電影，這段父子的親密時光，是他對電影最早的記憶。童年的金容華，最愛的電影是《E.T.》和《回到未來》，那些用逼真特效技術打造的場景，讓小小年紀的他感覺既夢幻又充滿希望。

高中畢業後，金容華如願考上南韓中央大學電影系導演組，熱愛電影的父親非常高興。但從故鄉春川來到首爾，雖然身處在相對單純的校園當中，金容華還是有點適應不良，他選擇加入地下樂團擔任主唱，從重金屬搖滾唱到Pop Music，在音樂中尋找情緒的出口。

可是，命運之神的考驗接踵而來，金容華的母親病了，為了籌措醫藥費，他休學回家，到菜市場賣起醃鹹魚，一賣就賣了七年，直到父母相繼過世、還完家中債務、攢夠了重回大學的學費為止。

一連串遭遇有太多不足為外人道的辛酸，金容華比同儕更早接觸到社會人性的自私、現實的壓力、以及失去至親的悲痛。若干年後，這些童年的電影記憶、大學時的搖滾嘶吼、和慘澹的醃鹹魚的日子，都化成了金容華電影的養份，《與神同行》主角金自鴻對母親的思念，或許就有金容華自己的情感投射。

精緻特效挑戰好萊塢

Photo Credit：采昌國際

以動畫和電腦特效建構的龐大地獄世界，是《與神同行》震撼觀眾的又一個重要元素，這些特效場面都出自金容華在2011年成立的Dexter Studios，雖然成立時間不長，但Dexter Studios被公認是亞洲數一數二的視覺特效公司，曾獲得金馬獎最佳視覺特效獎的華語電影《智取威虎山》，就是出自這家公司手筆。

目前，Dexter Studios僅僅在CG特效這個項目，每年就可量產10到20部作品，年營收高達350億韓圜（逾10億新台幣）。《與神同行》的後製特效技術，更為金容華贏得前進好萊塢的機會，接下來，他將和「漫威之父」史丹李合作超級英雄電影《Prodigal》。

而從小看好萊塢電影，視大導演詹姆斯卡麥隆和史蒂芬史匹柏為學習對象的金容華，這次特別在《與神同行：最終審判》中，加入了一段主角金秀鴻被最害怕的東西「恐龍」追殺的情節，看過的人以為是金容華向大師致敬的神來之筆，但他卻笑說，其實是誤打誤撞啦，這段劇情當初想過各種不同的點子，可是效果一直不能令他滿意：

「畢竟每個人怕的東西不一樣，有可能是具體有形的、也可能是飄渺無形的。」直到安排恐龍出場，既能在直覺上引起觀眾的恐懼感，又能收到逗趣的反差效果，和金秀鴻的性格也很吻合，因此決定採用。

透過精緻、細微的特效技術，金容華勇於在視覺科技上創新，讓電影情節更具有說服力，但是他仍然強調，「電影的成敗關鍵不在刺激感觀的特效場面，而是要回歸故事本身，能打動人心才是最重要的。」所以，好的內容才是王道，有好故事作為基底，就有很大的機會拍出好電影。

金容華的大學時代正好是台灣新浪潮電影時期，侯孝賢是他最喜歡的台灣導演。根據看台灣電影的經驗，金容華認為，「亞洲各國因為文化背景相似，生活習慣、思想觀念有許多共同點，所以相較於西方電影，《與神同行》安排的笑點、哭點更能引起亞洲觀眾共鳴，這應該也是電影賣座的原因之一。」他也希望未來有機會與台灣影人合作，共創打動人心的無國界電影。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航