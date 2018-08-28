- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
川普討厭的「北美自貿協定」將走入歷史？美墨達成新協議，加拿大可能「被排擠」
我們想讓你知道的是
加拿大這次並未參與NAFTA最後討論階段，現在面臨必須同意美墨條款、否則將被排除在外的壓力。川普表示，他將與加拿大總理商談；但他認為對加拿大進口汽車課稅比將加拿大納入美墨協定容易。
（中央社）
美國總統川普表示，美國與墨西哥今（28）日已就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，與加拿大的談判也可望即將展開。
川普對記者說，「大家都把它稱為北美自由貿易協定，我們以後會把它稱為美國－墨西哥貿易協定，我們要揚棄北美自由貿易協定之名」；並說舊名給人「不好的聯想」。
美、墨達成協議推升金融市場走高，也為加拿大重返談判以修訂1994年生效的美、加、墨3國貿易協定開啟大門。一名美國高層貿易官員說，定案版協議可能會在本月31日前達成。
這三個貿易夥伴國的相關談判拖延了一年多，川普曾一再揚言將廢棄這項協定，因而攪動金融市場，為墨西哥和加拿大幣值構成壓力。
川普今天表示，他即將與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）商談；但也揚言，對進口加拿大汽車課徵關稅要比將加拿大納入美墨協定容易。
北美自由貿易協定是甚麼？川普為何討厭它？
北美自由貿易協定由美國、加拿大、墨西哥簽署，於1994年正式生效，主要目標在於降低、消除三國間的關稅壁壘，是一個超越WTO標準的區域貿易協定。北美自由貿易區擁有4.5億人口，國民生產總值約17.3萬億美元，年貿易總額1.37萬億美元，其經濟實力和市場規模都超過歐盟，成為世界上最大的區域經濟一體化組織之一。
《風傳媒》報導，協定施行24年來，讓美加墨三邊貿易增加了三倍；不過也讓美國流失了大約50萬至70萬個工作機會，製造業受衝擊最大。
川普痛批NAFTA為「美國歷來簽過最糟糕的協定」，聲稱它使美國製造業大批業者將生產基地轉移到墨西哥，導致工作機會嚴重流失，他在2016年競選總統期間就揚言，他一旦當選就會退出NAFTA，去年上任後，他稍稍踩了煞車，在1月23日宣布要與加、墨兩國「重新談判」。
「汽車」是新協議談判重點，其他還有什麼？
《中央社》報導，美、墨之間的商討專注於為汽車業制定新規定，川普以此作為修訂北美自由貿易協定的核心課題。他一再將原本的協定稱為美國工人的「災難」。
《大紀元》報導，兩家汽車製造商說，美國希望將墨西哥向美國出口的汽車和SUV限制在200萬台。2017年墨西哥向美國出口177萬台汽車和SUV。如果包括皮卡車在內，墨西哥去年向美國出口了萬台汽車。
川普暗示，他對美國跟加拿大、墨西哥分別談判貿易協議持開放態度。但是墨西哥和加拿大都希望維持1994年就開始的三國貿易協議。八月初，川普威脅，如果美國和加拿大不能達成一個協議，他將向加拿大汽車徵收關稅。
另一名美國官員透露，根據美、墨達成的協議，汽車內部零件必須有75%是在北美地區生產，較目前規定的62.5%提高。一份情況簡報草稿則載明，汽車零件將在美國和墨西哥生產。這名官員說，美墨協議並要求，40%至45%零件須由時薪至少16美元的工人製造。
《自由時報》報導，「零件比例」新條款將規定車輛成品中需含美國或墨西哥製造零件的比例自62.5％提高到75％，達到此門檻才能免關稅，並要求使用更多的美、墨原料，如鋼、鋁、玻璃、塑料。
此修訂旨在加強北美汽車製造，降低其中所含的亞洲零件比例。墨西哥經濟部長瓜賈度（Ildefonso Guajardo）表示，絕大多數墨西哥出口的汽車都能達到此標準。
另外加、墨極力反對川普原本提出五年一談的「落日條款」，認為這違反自由貿易協定保障的權益，使美國五年就可以退出，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也曾表示「五年到期一次根本就不算貿易協定」。
美墨達成的新協議是，新NAFTA將維持16年，其中每六年進行一次重新審查，並且可以再延長協定16年，更能保障雙方貿易。
新協議當中，墨西哥也已經同意撤除NAFTA第19章程的「傾銷爭議解決機制」。美國此前對加拿大的軟木、紙、和其他產品加徵關稅時，杜魯道便堅持第19章程是反擊不公平關稅的重要手段。
美墨現在農產品將採取「零關稅貿易」，並合作發展生技農業。之前美國為抵抗競爭，曾欲提出針對墨國季節性蔬果的貿易屏障，現也確定取消。此條款還強制墨西哥在調漲工資時，必須遵守國際勞工組織的規範。
加拿大會加入嗎？
加拿大這次並未未參與NAFTA最後討論階段，而現在則面臨必須同意美墨條款、否則將被排除在外的壓力。美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）表示，加拿大還是能加入談判，但川普有意直接在週五簽署美墨雙邊協定，而白宮也準備好通知國會。
《中央社》報導，根據《路透社》，川普表示，這項協定對美墨兩國都有利，他並致電墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）致賀。潘尼亞尼托告訴川普，仍希望能將加拿大納入這項協定。川普對此表示，美國和加拿大可以另訂協定，或是讓加拿大加入美墨協定。
《中央社》報導，前述美國高層貿易官員說：「我們現在也正邀請加拿大加入，希望也能和他們獲致公平成功的結論。我們和加國還有些問題存在，但我認為，很快就能解決。」
川普可望在本週末之前正式通知國會，他有意在90天內簽署貿易新協定，這個時程將使墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）來得及在卸任之前簽署協定。
在川普堅持下，美國、墨西哥和加拿大已協商超過一年，以修改有24年歷史的NAFTA；《新唐人電視台》報導，川普指出，他將終止現行的北美自由貿易協定，轉而執行新的美墨協定。不過，川普也表示，「我們將看看」加拿大是否仍然是協議的成員，為與加拿大單獨簽署協議保留了可能性。
新聞來源：
- 川普宣布 美國與墨西哥就新貿易協定達協議（中央社）
- 美墨達成NAFTA修訂協議 與加拿大將展開談判[影]（中央社）
- 川普宣布美墨達新貿易協議 或替代NAFTA（大紀元）
- 美墨撇加國達成共識！NAFTA五大重點整理（自由時報）
- 川普勢如破竹 美墨達成全新貿易協定（新唐人電視台）
- 川普高唱「美國優先」恐將退出《北美自由貿易協定》加拿大：我們已經做好準備（風傳媒）
核稿編輯：羊正鈺