川普討厭的「北美自貿協定」將走入歷史？美墨達成新協議，加拿大可能「被排擠」

（中央社）

美國總統川普表示，美國與墨西哥今（28）日已就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，與加拿大的談判也可望即將展開。

川普對記者說，「大家都把它稱為北美自由貿易協定，我們以後會把它稱為美國－墨西哥貿易協定，我們要揚棄北美自由貿易協定之名」；並說舊名給人「不好的聯想」。

美、墨達成協議推升金融市場走高，也為加拿大重返談判以修訂1994年生效的美、加、墨3國貿易協定開啟大門。一名美國高層貿易官員說，定案版協議可能會在本月31日前達成。

這三個貿易夥伴國的相關談判拖延了一年多，川普曾一再揚言將廢棄這項協定，因而攪動金融市場，為墨西哥和加拿大幣值構成壓力。

川普今天表示，他即將與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）商談；但也揚言，對進口加拿大汽車課徵關稅要比將加拿大納入美墨協定容易。

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月10日

北美自由貿易協定是甚麼？川普為何討厭它？

北美自由貿易協定由美國、加拿大、墨西哥簽署，於1994年正式生效，主要目標在於降低、消除三國間的關稅壁壘，是一個超越WTO標準的區域貿易協定。北美自由貿易區擁有4.5億人口，國民生產總值約17.3萬億美元，年貿易總額1.37萬億美元，其經濟實力和市場規模都超過歐盟，成為世界上最大的區域經濟一體化組織之一。

《風傳媒》報導，協定施行24年來，讓美加墨三邊貿易增加了三倍；不過也讓美國流失了大約50萬至70萬個工作機會，製造業受衝擊最大。

川普痛批NAFTA為「美國歷來簽過最糟糕的協定」，聲稱它使美國製造業大批業者將生產基地轉移到墨西哥，導致工作機會嚴重流失，他在2016年競選總統期間就揚言，他一旦當選就會退出NAFTA，去年上任後，他稍稍踩了煞車，在1月23日宣布要與加、墨兩國「重新談判」。

「汽車」是新協議談判重點，其他還有什麼？

《中央社》報導，美、墨之間的商討專注於為汽車業制定新規定，川普以此作為修訂北美自由貿易協定的核心課題。他一再將原本的協定稱為美國工人的「災難」。

《大紀元》報導，兩家汽車製造商說，美國希望將墨西哥向美國出口的汽車和SUV限制在200萬台。2017年墨西哥向美國出口177萬台汽車和SUV。如果包括皮卡車在內，墨西哥去年向美國出口了萬台汽車。

川普暗示，他對美國跟加拿大、墨西哥分別談判貿易協議持開放態度。但是墨西哥和加拿大都希望維持1994年就開始的三國貿易協議。八月初，川普威脅，如果美國和加拿大不能達成一個協議，他將向加拿大汽車徵收關稅。

另一名美國官員透露，根據美、墨達成的協議，汽車內部零件必須有75%是在北美地區生產，較目前規定的62.5%提高。一份情況簡報草稿則載明，汽車零件將在美國和墨西哥生產。這名官員說，美墨協議並要求，40%至45%零件須由時薪至少16美元的工人製造。

《自由時報》報導，「零件比例」新條款將規定車輛成品中需含美國或墨西哥製造零件的比例自62.5％提高到75％，達到此門檻才能免關稅，並要求使用更多的美、墨原料，如鋼、鋁、玻璃、塑料。

此修訂旨在加強北美汽車製造，降低其中所含的亞洲零件比例。墨西哥經濟部長瓜賈度（Ildefonso Guajardo）表示，絕大多數墨西哥出口的汽車都能達到此標準。

另外加、墨極力反對川普原本提出五年一談的「落日條款」，認為這違反自由貿易協定保障的權益，使美國五年就可以退出，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也曾表示「五年到期一次根本就不算貿易協定」。

美墨達成的新協議是，新NAFTA將維持16年，其中每六年進行一次重新審查，並且可以再延長協定16年，更能保障雙方貿易。

新協議當中，墨西哥也已經同意撤除NAFTA第19章程的「傾銷爭議解決機制」。美國此前對加拿大的軟木、紙、和其他產品加徵關稅時，杜魯道便堅持第19章程是反擊不公平關稅的重要手段。

美墨現在農產品將採取「零關稅貿易」，並合作發展生技農業。之前美國為抵抗競爭，曾欲提出針對墨國季節性蔬果的貿易屏障，現也確定取消。此條款還強制墨西哥在調漲工資時，必須遵守國際勞工組織的規範。

加拿大會加入嗎？

加拿大這次並未未參與NAFTA最後討論階段，而現在則面臨必須同意美墨條款、否則將被排除在外的壓力。美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）表示，加拿大還是能加入談判，但川普有意直接在週五簽署美墨雙邊協定，而白宮也準備好通知國會。

《中央社》報導，根據《路透社》，川普表示，這項協定對美墨兩國都有利，他並致電墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）致賀。潘尼亞尼托告訴川普，仍希望能將加拿大納入這項協定。川普對此表示，美國和加拿大可以另訂協定，或是讓加拿大加入美墨協定。

《中央社》報導，前述美國高層貿易官員說：「我們現在也正邀請加拿大加入，希望也能和他們獲致公平成功的結論。我們和加國還有些問題存在，但我認為，很快就能解決。」

川普可望在本週末之前正式通知國會，他有意在90天內簽署貿易新協定，這個時程將使墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）來得及在卸任之前簽署協定。

在川普堅持下，美國、墨西哥和加拿大已協商超過一年，以修改有24年歷史的NAFTA；《新唐人電視台》報導，川普指出，他將終止現行的北美自由貿易協定，轉而執行新的美墨協定。不過，川普也表示，「我們將看看」加拿大是否仍然是協議的成員，為與加拿大單獨簽署協議保留了可能性。

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核稿編輯：羊正鈺