修憲之野望：終結祖父岸信介60年懸念，安倍挑戰日本史上執政最久首相

西南地方誓師出征

日本首相安倍晉三，8月26日正式在西南九州的鹿兒島縣，當地有名的櫻島火山前發表「總裁選出馬宣言」，角逐9月20日的自民黨總裁選，讓這場日本最大黨的龍頭之爭即刻白熱化。他對記者團表示：「離上次的眾議院選舉只有11個月，當時我受到廣大人民的託付，我想實際回應這些託付是我未來的責任。」

起先，黨內最大的競爭對手，前自民黨幹事長石破茂已經先行發表競選宣言，而另一位對手，現任總務大臣野田聖子，則是從原先的興致勃勃變成觀望中，讓這場黨內龍頭選，可能出現兩強相爭的情形。

選在鹿兒島發表出馬宣言，一開始讓很多人摸不著頭緒。不過仔細一看就不難發現，鹿兒島其實是日本明治維新以來，近代官僚的培養重鎮。尤其近來的日本大河劇《西鄉殿》熱播中，縱使出身山口，也是官僚輩出的長州藩，安倍晉三無非也是想搭個潮流，藉此表達一下他再次對日本政治好好服務的熱忱。

其次是時間的拿捏，日本先前才遭逢西日本豪雨、上週又逢19號颱風蘇力、20號颱風西馬隆侵襲，讓已經飽受驚嚇的日本人，無暇去關心政治。安倍一向被政敵批評「只顧政治前途不顧民生經濟」，因此在時間上的選擇，安倍可說是推敲再推敲，勢必求在一個阻力最小的時間點一鼓作氣出馬。

當然，對手石破茂也不是省油的燈，除了力主以總裁身份改造格差社會（社會、經濟階級定型不流通的社會）外，強調與亞洲各國和平交流的他，以促進中日邦交正常化的前首相田中角榮為師，強調對中韓更為融合，比起安倍來相對不這麼右派。

切入長期政權視野

安倍目前在自民黨內七個主要派系中，拿下了至少五個主要派系（細田、麻生、岸田、二階與石原）的支持，另外竹下派也有部分議員支持，讓石破茂所屬的石破派顯得勢單力薄。許多媒體甚至已經大膽推估，安倍會出現壓倒地勝利。

假若安倍在9月20日的總裁選拿下勝利，那安倍將有可能進入「長期政權」，成為執政最久的日本首相。現今日本紀錄是二次大戰前，曾經擔任過台灣總督的桂太郎，一共是2,886日。如果安倍持續執政，2019年的11月20日，就會正式超越桂太郎。2020年3月12日更會成為日本史上唯一執政滿3,000日在職的首相，到了2021年卸任，將執政3,567日。這樣的數據，可以說不輸給俄國的普亭（Vladimir Putin）與中國的習近平。

2006年，當時安倍晉三就以「後小泉純一郎」的姿態首次當選自民黨總裁，隨後成為首相，當時52歲的他可以說是相對年輕又意氣風發。然而任期在短短一年後就結束。隨後到了2012年，才以二度執政的光環回歸，2017年時黨內又修正條例，讓總裁可以同一人三次競選，安倍晉三的政治野心備受關注。

日本社會將在2019年迎來現任天皇退位，屆時年中也會在大阪舉辦G20高峰會、2020年更有東京奧運等大事來臨，安倍晉三被認為是要在歷史的時間點創造最高的聲勢。他自己也在26日的記者會上說：「日本面臨巨大的歷史轉換點，正有現在的日本才能開創明天的日本。朝著平成時代而行，為創造新的國家而走，我決意站在這個趨勢的前方。」

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挑戰憲法修正高難度

安倍競選第三次自民黨總裁，很多媒體也預估，這是為了替日本修憲進行鋪路。他本人也數度表明，如果時間點可行的話，希望在今年秋天可以提出修正案，讓日本憲法中的第九條自衛隊的定位可以「正式釐清」。

然而，根據日本經濟新聞社24日至26日的民調，還是有七成的民眾認為今年秋天提出憲法改正案「太過倉促」。加上日媒一直報導，安倍晉三一直有在10月23日訪問北京，與中國國家主席習近平舉辦高峰會談的計畫，一旦日本修憲出現什麼風吹草動，勢必會引發中方不滿。

加上憲法修正的難度極高，不論參議院、眾議院都要三分之二的同意。縱使目前自民黨在眾議院，加上友黨公明黨的席次可以勉強過三分之二，但是在參議院席次自民黨只有剛好過半，就算加上公明黨，也還差27席才達三分之二，勢必要與其他如日本維新會等小黨尋求協助才能過關。最後一關公民投票需要過半，更是難中之難，背負著高風險，但是安倍決心異常堅定。

安倍對於修憲這麼執著，也許從他的祖父、1957年至1960年出任首相的岸信介開始就可以看出端倪。岸信介在過去的回憶錄中就曾提到：「我當首相時，認為美日安保條約修正前，應該先探討憲法修正，我原本在內閣時期就組織憲法調查會，並作出憲法應該修正的結論。但隨後就發生安保鬥爭，之後池田勇人首相就以『贊成反對各半』為由不再討論，後來弟弟佐藤榮作也沒有再抓到修憲時機。」

也許安倍一家對於憲法修正的意念，從當時1950年代末期到現在都還留存著。這個戰後因為日本和平應運而生的「和平憲法」，某種程度上對安倍來說，有種金箍咒般的魔力。綜合以上的條件，讓自民黨總裁第三度出馬，成為安倍晉三必定瞄準的路。而從二次大戰後至今，隸屬同一家族的岸信介、佐藤榮作到安倍晉三等「一家三宰相」，加總起來的執政天數也超過6,000天，讓日本現代政治某種程度也被該家族左右。這次的自民黨總裁選舉，不只是一黨之事，也將在無形中，決定日本未來三年的方向。

責任編輯：羅元祺

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