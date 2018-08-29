在人生下半場華麗轉身：如何拿到夢想工作、建立個人品牌？

文：Vicky Hsu

雖然現在在人人稱羨精品業上班，也撰寫了一些履歷、面試相關文章，加上在國外唸書，聽起來求職生涯應該很順遂，但其實不然…...

此篇大綱：

不順遂的求職之路 沒有經驗的你，該如何談得好工作？ 如何建立好的求職心態？

第一部分：不順遂求職者之路

想到當初找工作這事，再度把時空拉回去到剛剛從英國碩士畢業返台時，當時覺得拿著外碩好像蠻厲害的，要進一家知名外商，有如囊中之物一般輕而易舉。

夢想與現實，差距極大

想不到回台後，從儲備幹部位置Citi、 誠品、Uniqlo、賓士，面試到知名外商Microsoft、JP Morgan、奧美公關、Chanel和本土大公司Asus等，上述20幾家面試，通通沒有發offer給我！

更慘是那時候在台北還沒有個窩，每次只要有面試，就得坐上三小時客運到台北，兩天安排五場面試，馱伏著大包小包的行李前往面試場地，結束後就寄住在朋友家，但幾乎每個面試結果都石沈大海，都覺得自己人生整個都廢了起來。

心灰意冷的我，還在Instagram發了這樣文章：

當你滿懷希望走進去，但卻滿懷失望地走出來！

來回地奔波，很無力，也累了

蹲坐在捷運的出入口

曾經待過五年的台北

待我卻是如此的冷漠…..

明明覺得面試官跟你聊得很開心，為什麼最終沒有任何消息？到底是哪說錯話、做錯了什麼事情，還是真的只能歸咎經驗不足？

剛畢業，其實我並沒有什麼想法，我在行銷還是業務中游移不定，甚至連產業我想很久…..

什麼都好，什麼都可以嘗試，其實是因為我真得不知道自己要什麼！

被英國學歷給綁架了

其實倒也不是什麼offer都沒有拿到，怕辜負了父母對我的期許，所以拒絕了一兩家小公司，看到朋友各個拿到很棒的offer，更激勵我要更加努力！

開始瘋狂投履歷給公司，不誇張一天三十幾家公司，不讀不看履歷我就繼續投遞，但方向不正確、沒有策略性地尋找工作，結果可想而知。

總覺得英國碩士的我，至少要一個大公司才能配得上我呀，可是當初的我連個工作都找不到…

承認沒能力很難，但努力接受

不諱言地說，這張畢業證書幫助我拿到很多公司面試，但最終因為實力不足又加上對自己的能力評估不甚清楚，面試幾乎都屢戰屢敗，越來越沒有自信。

沒有實力，你拿什麼自信

失去信心的我，面試完這麼多公司，只覺得累了，心裏只想：「拜託給我一份工作就好！」

當我拿到一家汐止小間科技公司國外業務offer，我決定要改變心態，想要嘗試看看，先累積經驗。但不僅地方超遠，薪水超少，主管很聰明但卻怪得很離奇，同事都是媽媽或是年輕妹妹，看似學歷跟我差不多的只有一位。總總跡象都顯現出這間公司並不理想，但在那個時空背景下，我就覺得這間公司是我的救贖。

大家都問我：「英國畢業，怎麼不去外商？」

對，我的確頂著外碩畢業，也渴望拿出名片時候，我可以很驕傲告訴別人「你好，我在某某外商工作。」，但我就是要勇敢承認，我經驗不足、我實力不夠、過去努力方向不對。

審視過去自我，選擇重新開始，建立對自我認知，建立明確目標。

佛洛伊德與榮格曾説 ：「了解過去，是為了讓你擁抱那些不美好，成就更好的自己。」

不要抱怨，先學著做

能夠從理智和情感上剖析自己能力的工作者並不多見，因為未能在職場中步步高升或成功的人，多數都會將過錯怪罪外在環境或主管身上，很少有工作者會發現、並坦承可能是自己能力不足，也不知道公司需要什麼樣的人才。

很多人覺得沒有拿到夢想工作，就開始自艾自怨，覺得能力太差，才會這麼失敗，要不然就半將就，接受公司的offer，再抱怨說這間公司整體制度很差、薪水很少，早知道我就去哪裡，或者在等等更好offer。

但在我眼裡，要先有價值，別人才會買單，沒有一家公司完美無缺，縱使是你的夢想工作；也是說專注在眼前能學習到什麼東西，可以帶往人生下一個階段，和可用籌碼為何？

但如果在現在工作上沒有辦法累積的能力，要如何透過下班後進修，進修後可以到新創去幫做個專案，或者自己利用線上資源來建立一個平台、寫寫文案等。

別說你不行，拿掉你的但是，盤點你的資源，展現你的執行力！

少抱怨，專注於解決問題。每個經驗都是跳板，就看怎麼做到點、線、面！

Photo Credit: Depositphotos

第二部分：沒有經驗的你，怎麼談

針對以下族群：

剛畢業出社會。 欲跨產業，或轉調到不同的職位上。

剛剛畢業的你，可能就像起初我畢業時候，被發了很多無聲卡，可能最終都歸咎於沒有經驗，所以導致公司沒有興趣談下去。

但實質上，你只是不知道怎樣將你包裝可口，把自己弄得炙手可熱。

如何建立自己的個人品牌，首先先盤點以下三項：

你是誰：包括特質、優點為何？ 擅長於什麼事情：擁有的獨特技能為何？ 做過什麼事情：什麼事情說出來會讓人眼睛為之一亮：如幫團隊省錢、省時間或賺錢，還是擔任過什麼核心角色，得過什麼獎等等。

透過以上三個問題，用檢視自己的過往完成過事情，再聯想到現在想要申請工作所需要的特長、經驗等等。

假設今天想要申請一個Marketing工作，可以回想過的課程、Internship或者參加過社團經驗。

大學課程：Marketing課程中，學習操作Facebook廣告，並建了一個粉絲專業，透過多少預算，達到XX成效。 社團經驗：在參加熱舞社，為了招攬新成員，透過臉書社團廣告，透過100元預算，觸及到XX TA，成功延攬50位新成員參加迎新活動。 實習生：在XX公司擔任實習生，ㄧ同籌劃XX活動、撰寫文案，透過文案，吸引來XX新顧客等

Tips : 提到的預算規模金額、流程改善數據、工作績效表現、顧客滿意回饋等部份，都是可以數據化呈現的內容。

公式：情境 + 過程 + 量化成果 例子：「擔任社團公關第一年，即累積超過五場次對外宣傳活動經驗，透過社群渲染，成功談到10廠商贊助活動。」

只為此篇讀者獻上獨門絕技

如果你今天愛這家公司，愛到不行，那就直接證明給我看你的實力。假設你今天要做行銷，接下來你三個月至半年計劃為何？透過一些數據佐證，現在在各個渠道上面有哪些是可以改進的。「行銷企劃類」工作需要的人格特質有點不同，有想法、有特色、有爆點，是「很加分」的條件。

老闆跟你素昧平生，真的不會花太多時間聽你說一些：「我很青睞公司理念，幫助非洲孩童，還有最近做的環保廣告等……。」

我的老天鵝！老闆不是找你進來跟他說：「我喜歡你的公司，因為XX願景有多棒」；他是想要知道「你能我們公司帶來多少產值。」，不否認喜歡願景很棒，但在這之前你要先證明你價值。

簡言之，你的價值能是你在團隊或公司的貢獻度能多高。所以最好方式就是拿出過去累積的成績來說服老闆。

最近與一位新創張老闆聊到再創業之前的工作經驗，他說：「原本想要畢業後在Nike裡面工作，所以開始接洽Nike經銷商摩曼頓，希望他們將一些滯銷品授權給他在網路平台轉賣。」

他提到：「有些人想要買Nike的品牌但不想要花這麼多錢，且並不在意是不是買經典款的人」，所以透過對的策略和精準臉書廣告投放，成功將滯銷品賣出。

在畢業前他就已經比別人多跨出一大步了，用實質經驗將自己與他人劃分，你猜Nike最後會選誰？

縮短你與夢想差距，你需要有實際行動

當然讀到這邊，問問看自己畢業後想要成為怎樣的人？然後你開始規劃了嗎？如果還沒有請你從此刻開始！

核心技能檢驗表三步驟：

進了工作後，要怎麼讓自己更靠近夢想工作？請三個月來檢視一下自己成果，還離夢想多遙遠！

Step1：參考清單上的各項技能，以「現有工作的關鍵任務」或「預期職位的關鍵任務」為目標，勾選關鍵任務所需的能力。

Step2：要執行這項關鍵任務，你評估自己能拿到多少分數？從1-10分不等。

Step3：分析自己的分數是否低於關鍵任務的需求。如果是，有哪些待改進之處。

結尾：何謂不順遂的人生？

人生不順遂？這件事情是我們對自己的注解，還是透過他人的角度來看待這件事情？往往我們背著太多的期待，這些期待來自於父母、朋友還有整個社會。我們開始吹捧和催眠自己，並設下一個高門檻，考上好學校、找一份大家都稱羨的工作。

但往往現實與想像是有一段距離的，當然開始工作之後，我不再空想我要達到哪個位置，而是有計劃性地前往那個位置。

分析到下一個位置，需要備有能力、空間、時間還有人脈等等，盤點每個關鍵點，詳細計劃著每一步，當機會來的時候，我將能華麗轉身。

隨遇而安，但不安於室

最後要跟對大家分享從蔡康永文章裡得到四個字「隨遇而安」，大家可能都把「隨遇而安」當成很被動無奈的四個字，但其實它是一個非常積極而樂趣的字。

「隨遇」是一定的，人生就是隨著我們的機遇在往前走，可是「而安」的安，應該把它當成是一個主動的動詞，你碰到什麼機遇，就要把它搞定，安就是把它搞定的意思。所以，不要倒過來想因為無可奈何，我只好接受命運的安排，要在現有位置上，盤點資源，創造機會，找到突破點。

當別人還在想時候，我只知道 Just do it ! #不客氣了

原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航