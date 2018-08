在人生下半場華麗轉身：如何拿到夢想工作、建立個人品牌？

文:Vicky Hsu

雖然現在在人人稱羨精品業上班,也撰寫了一些履歷、面試相關文章,加上在國外唸書,聽起來求職生涯應該很順遂,但其實不然…...

此篇大綱:

想到當初找工作這事,再度把時空拉回去到剛剛從英國碩士畢業返台時,當時覺得拿著外碩好像蠻厲害的,要進一家知名外商,有如囊中之物一般輕而易舉。

想不到回台後,從儲備幹部位置Citi、 誠品、Uniqlo、賓士,面試到知名外商Microsoft、JP Morgan、奧美公關、Chanel和本土大公司Asus等,上述20幾家面試,通通沒有發offer給我!

更慘是那時候在台北還沒有個窩,每次只要有面試,就得坐上三小時客運到台北,兩天安排五場面試,馱伏著大包小包的行李前往面試場地,結束後就寄住在朋友家,但幾乎每個面試結果都石沈大海,都覺得自己人生整個都廢了起來。

心灰意冷的我,還在Instagram發了這樣文章:

明明覺得面試官跟你聊得很開心,為什麼最終沒有任何消息?到底是哪說錯話、做錯了什麼事情,還是真的只能歸咎經驗不足?

剛畢業,其實我並沒有什麼想法,我在行銷還是業務中游移不定,甚至連產業我想很久…..

什麼都好,什麼都可以嘗試,其實是因為我真得不知道自己要什麼!

其實倒也不是什麼offer都沒有拿到,怕辜負了父母對我的期許,所以拒絕了一兩家小公司,看到朋友各個拿到很棒的offer,更激勵我要更加努力!

開始瘋狂投履歷給公司,不誇張一天三十幾家公司,不讀不看履歷我就繼續投遞,但方向不正確、沒有策略性地尋找工作,結果可想而知。

總覺得英國碩士的我,至少要一個大公司才能配得上我呀,可是當初的我連個工作都找不到…

不諱言地說,這張畢業證書幫助我拿到很多公司面試,但最終因為實力不足又加上對自己的能力評估不甚清楚,面試幾乎都屢戰屢敗,越來越沒有自信。

失去信心的我,面試完這麼多公司,只覺得累了,心裏只想:「拜託給我一份工作就好!」

當我拿到一家汐止小間科技公司國外業務offer,我決定要改變心態,想要嘗試看看,先累積經驗。但不僅地方超遠,薪水超少,主管很聰明但卻怪得很離奇,同事都是媽媽或是年輕妹妹,看似學歷跟我差不多的只有一位。總總跡象都顯現出這間公司並不理想,但在那個時空背景下,我就覺得這間公司是我的救贖。

大家都問我:「英國畢業,怎麼不去外商?」

對,我的確頂著外碩畢業,也渴望拿出名片時候,我可以很驕傲告訴別人「你好,我在某某外商工作。」,但我就是要勇敢承認,我經驗不足、我實力不夠、過去努力方向不對。

審視過去自我,選擇重新開始,建立對自我認知,建立明確目標。

能夠從理智和情感上剖析自己能力的工作者並不多見,因為未能在職場中步步高升或成功的人,多數都會將過錯怪罪外在環境或主管身上,很少有工作者會發現、並坦承可能是自己能力不足,也不知道公司需要什麼樣的人才。

很多人覺得沒有拿到夢想工作,就開始自艾自怨,覺得能力太差,才會這麼失敗,要不然就半將就,接受公司的offer,再抱怨說這間公司整體制度很差、薪水很少,早知道我就去哪裡,或者在等等更好offer。

但在我眼裡,要先有價值,別人才會買單,沒有一家公司完美無缺,縱使是你的夢想工作;也是說專注在眼前能學習到什麼東西,可以帶往人生下一個階段,和可用籌碼為何?

但如果在現在工作上沒有辦法累積的能力,要如何透過下班後進修,進修後可以到新創去幫做個專案,或者自己利用線上資源來建立一個平台、寫寫文案等。

別說你不行,拿掉你的但是,盤點你的資源,展現你的執行力!

少抱怨,專注於解決問題。每個經驗都是跳板,就看怎麼做到點、線、面!

針對以下族群:

剛剛畢業的你,可能就像起初我畢業時候,被發了很多無聲卡,可能最終都歸咎於沒有經驗,所以導致公司沒有興趣談下去。

但實質上,你只是不知道怎樣將你包裝可口,把自己弄得炙手可熱。

如何建立自己的個人品牌,首先先盤點以下三項:

透過以上三個問題,用檢視自己的過往完成過事情,再聯想到現在想要申請工作所需要的特長、經驗等等。

假設今天想要申請一個Marketing工作,可以回想過的課程、Internship或者參加過社團經驗。

Tips : 提到的預算規模金額、流程改善數據、工作績效表現、顧客滿意回饋等部份,都是可以數據化呈現的內容。

如果你今天愛這家公司,愛到不行,那就直接證明給我看你的實力。假設你今天要做行銷,接下來你三個月至半年計劃為何?透過一些數據佐證,現在在各個渠道上面有哪些是可以改進的。「行銷企劃類」工作需要的人格特質有點不同,有想法、有特色、有爆點,是「很加分」的條件。

老闆跟你素昧平生,真的不會花太多時間聽你說一些:「我很青睞公司理念,幫助非洲孩童,還有最近做的環保廣告等……。」

我的老天鵝!老闆不是找你進來跟他說:「我喜歡你的公司,因為XX願景有多棒」;他是想要知道「你能我們公司帶來多少產值。」,不否認喜歡願景很棒,但在這之前你要先證明你價值。

最近與一位新創張老闆聊到再創業之前的工作經驗,他說:「原本想要畢業後在Nike裡面工作,所以開始接洽Nike經銷商摩曼頓,希望他們將一些滯銷品授權給他在網路平台轉賣。」

他提到:「有些人想要買Nike的品牌但不想要花這麼多錢,且並不在意是不是買經典款的人」,所以透過對的策略和精準臉書廣告投放,成功將滯銷品賣出。

在畢業前他就已經比別人多跨出一大步了,用實質經驗將自己與他人劃分,你猜Nike最後會選誰?

當然讀到這邊,問問看自己畢業後想要成為怎樣的人?然後你開始規劃了嗎?如果還沒有請你從此刻開始!

核心技能檢驗表三步驟:

進了工作後,要怎麼讓自己更靠近夢想工作?請三個月來檢視一下自己成果,還離夢想多遙遠!

人生不順遂?這件事情是我們對自己的注解,還是透過他人的角度來看待這件事情?往往我們背著太多的期待,這些期待來自於父母、朋友還有整個社會。我們開始吹捧和催眠自己,並設下一個高門檻,考上好學校、找一份大家都稱羨的工作。

但往往現實與想像是有一段距離的,當然開始工作之後,我不再空想我要達到哪個位置,而是有計劃性地前往那個位置。

分析到下一個位置,需要備有能力、空間、時間還有人脈等等,盤點每個關鍵點,詳細計劃著每一步,當機會來的時候,我將能華麗轉身。

最後要跟對大家分享從蔡康永文章裡得到四個字「隨遇而安」,大家可能都把「隨遇而安」當成很被動無奈的四個字,但其實它是一個非常積極而樂趣的字。

「隨遇」是一定的,人生就是隨著我們的機遇在往前走,可是「而安」的安,應該把它當成是一個主動的動詞,你碰到什麼機遇,就要把它搞定,安就是把它搞定的意思。所以,不要倒過來想因為無可奈何,我只好接受命運的安排,要在現有位置上,盤點資源,創造機會,找到突破點。

當別人還在想時候,我只知道 Just do it ! #不客氣了