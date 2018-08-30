茶樹農藥鬆綁討論：新藥進場就是「大開農藥方便門」？

議題：我國農藥管制現況與所面臨問題──針對新藥進場與舊藥退場之機制

背景描述：2018年5月21日，中國時報連續刊登了三篇報導：「大開農藥方便門 食安五環成口號」、「茶樹農藥鬆綁 第一泡別喝了」、「殘留放寬 百香果噴5種農藥」。報導中不僅指出因農藥殘留管制鬆綁，將使食品安全成為口號，標題更直接針對茶葉和百香果。隨後農委會副主委陳吉仲表示，該相關報導100％有誤，並召開記者會進行說明。

何謂「賽派芬」？

此次衛生福利部食品藥物管理署於2018年5月3日，預告修正「農藥殘留容許量標準」草案中，增修訂九種農藥於各類蔬果植物等農產品29項殘留容許量。[1]其中的兩款農藥「賽安勃」、「賽派芬」被開放使用於茶樹，作為防治茶捲葉蛾類以及茶葉螨類之藥物。

表一、賽安勃、賽派芬之增修訂原因及參考依據[2]（資料來源：衛生福利部）

從上表來看，賽派芬被歸類於美國環保署致癌等級C級（可能為人類致癌物）。然進一步細看，賽派芬其實均未被列入美國環保署（USEPA）及國際癌症研究中心（IARC）的致癌物質公告清單中。之所以被食藥署暫定為致癌等級C級，乃是由於在動物試驗的報告中顯示，賽派芬對雌大鼠具潛在致子宮腺瘤風險。故目前雖無任何研究報告指出賽派芬會對人體造成傷害，但長期攝入對人體會造成何種危害還需要加以追蹤，具有一定的風險與科學不確定性。

何謂延伸用藥？

依據98年農糧署統計資料顯示，我國常態栽培作物種類多達233種以上，加上國際農產品的進口開放，促使我國的農業結構不斷在改變。據估計農產品中有害生物的種類已超過300種，並有逐年增加的趨勢。[3]

而依照我國目前核准的農藥使用範圍，主要採取「單一作物上的單一害物」。換言之，每款農藥申請只能針對一種作物中的害蟲。[4]這樣的登記方式，導致部分種植面積較少或是新興的作物無藥可用，從而使違規用藥的案件層出不窮。

為了解決使用未登記藥劑的問題，農委會推動「群組化農藥延伸使用」，將屬性相近的作物歸為一個族群。期望藉由作物與害蟲的群組化，使農藥經合理的評估後，延伸使用制較大的範圍[5]。像此次的百香果即是一例。

相關科學資訊

我國新藥的進場機制

傳統藥劑一般來說毒性較高，但長期使用下害蟲仍會產生抗藥性。為達一樣的防治效果，藥劑的用量便會逐漸增加，進而產生負面的影響。為了不要讓舊藥持續使用，則須讓副作用相對較少的新藥進場。而在進場的過程中，則應注意相關的農藥安全評估與風險控管。

我國農藥安全的評估，主要橫跨了農業委員會及衛生福利部兩個單位。農委會主要負責評估農藥的毒性及檢驗方式，同時透過田間試驗，評估使用的方法、範圍、安全性及效果。衛福部則針對人體健康風險、國人飲食習慣與每日可接受取食量（Acceptable Daily Intake, ADI）進行評估。[6]

圖片來源：作者提供 圖一、農藥登記審查流程圖（資料來源：藥毒所、農傳媒[7]）

十年農藥使用量減半

由於去年八月爆發雞蛋遭到芬普尼污染的事件，突顯出我國於用藥上的問題與風險，因此農委會主委林聰賢於去年九月時宣示，臺灣將訂定政策目標，在十年內，也就是2027年，將我國農藥的使用量減半。[8]

圖片來源：作者提供 圖二、十年農藥使用量減半之指標（資料來源：農委會）

而為配合十年農藥使用量減半之政策，農委會動植物防疫檢疫局於2018年5月2日預告「普硫松等十二種農藥為禁用農藥及限制25％毆殺松乳劑等六種農藥之使用方法及其範圍」草案。[9]草案中列舉了普硫松、大克蟎、芬佈克蟎、16.5％滅紋乳劑、8％甲基砷酸鈣可濕性粉劑、1％鐵甲砷酸銨粒劑、6.5％鐵甲砷酸銨溶液、42.3％禾爾邦砷乳劑、0.49％嘉賜蒙粉劑、甲基砷酸鐵、35.2％甲基砷酸鈉溶液、45％甲基砷酸鈉溶液等高風險農藥之禁止製造、加工、分裝、輸入、輸出、販售及使用之日期。

除高風險農藥之退場機制外，防檢局也將針對高風險高用量的劇毒農藥──巴拉刈之禁用，進行配套措施，並於後續逐步檢討毒性較高的農藥。[10]

我國農藥管理所面臨的風險與挑戰

綜合上述來看，目前我國農藥管制的現況大致包含以下幾點：

為避免沒有合法農藥可以使用的窘境，因此需先通過新的合法農藥，才能將高風險的農藥逐步退場。 有些作物在經濟考量下，會面臨沒有合法藥物可以使用的狀況，因此將透過延伸用藥的方式，給予相同群組作物合法的農藥。 在管制措施上，預計在十年內達到農藥使用量減半之目標。

其中針對十年農藥減半之政策，在落實上除了相關規定的制定外，仍有四大面向的問題仍需解決：

依據《農藥管理法》第29條之規定，農藥販賣業者，應詢問購買者之用途[11]，藉此掌握農藥流向。然除了資料管控不易、人力有限難以稽核外，有時農民也會因找不到核准用藥，而導致違法使用未登記藥劑的狀況產生。 政府雖會進行田間抽驗及市售蔬果的農藥殘留檢驗，但由於並非所有蔬果都有辦法追溯到生產者，因此仍會造成管制上的漏洞。 在推動替代性生物防治時，仍要考量當地的成本效益及取得方便性，同時要教導農民用藥的方式，否則落實率也會成為一大挑戰。 植物醫師的制度尚未全面落實，且是否能適應現場狀況仍需一段時間培養相關經驗。[12]

註釋：

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航