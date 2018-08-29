對握有「九門提督」的習近平發動政變？沒那麼容易！

文：Raphael Lin（作者本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究。會點小提琴、喜歡圍棋；半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解）

藏鏡19天，練兵抑或韜晦？

一個最新熱騰騰的消息，睽違19天後中共國家主席習近平再次出現央視新聞！

身著輕便軍裝的習大，8月17日至19日領銜中央軍委會在著名京西賓館舉行的建設會議，頗引國內外注意。究其緣，為何7月31日到現在皆未出？這樣算是很久嗎？又消失真有特殊意涵，還是國際媒體、學者自己腦補呢？

在標語口號滿天、習大肖像滿街的中國（尤其北京城），19天不見國家領導人上央視確是很不尋常，尤其這段時間歷經貿易戰中國落居下風，更有傳統重頭戲「北戴河會議」，此中水深難測，就像前陣子習大非洲歸來後《人民日報》語帶雙關的標題——「習近平回到北京」，頗有想像空間。

蓋央視在資訊封閉、統一的中國一直是北京對外表態的重要窗口，它的主管機關是中國國家「四大部」之一的「中宣部」。當年習大上台前後央視每有劍指暗喻——例如電視劇中奸人名字設定就叫習近平等……外界咸認此與時任中宣部的老大、江系政治局常委劉雲山有關。

至於這次2018年習大神隱期間也有諸多怪象，誠如央視不斷重播習大肖像遭女子潑墨、聯播新聞直呼習近平名字未加名銜、對習大非洲訪問整個行程相對冷淡等……最誇張的乃居然在即時新聞播報中有黑衣人闖進畫面，大剌剌的拿稿給主播更替。雖然隨後改成錄影播出但這段少見驚奇已被中國網民截圖留存。

加以習大重臣劉鶴鎩羽華盛頓引起批評、習大右膀栗戰書和丁薛祥刻意公開勤王卻未獲眾聲應和、王滬寧神隱傳出「在家檢討」，中組部部長陳希代替王滬寧前往北戴河等……種種跡象都顯示保守不透風的北京政壇有人蠢動。而今習大再出，且特別挑在軍方活動現身訓示全軍服從「姓黨」，很可能代表他已經擺平內部雜音坐正。

一錘定音還是表面稱王？

今次貿易戰挨打顯然侵蝕了習大無任期延任的正當性，也提供反對派暗流一個浮出水面機會，我們現今很難判斷七月初傳出的北京不穩，是否有2012年3月18日夜裡政法王周永康派武警包圍中南海的強度，不過我以為依現局勢要徹底翻掉習近平大座，重現囚禁戈巴契夫黑海畔例子，機率很低很低，原因如下。

習大以短短五年掃平執政障礙，拿下周永康、令計劃、徐才厚、薄熙來等大老虎本非等閒，更且最最重要的是習近平緊抓了「解放軍」和中南海中央辦公廳所屬「中央警衛團」，牢牢控制大咖們人身自由所在的北京中樞。

不過當然，我們也不宜無限擴大修憲後看似無敵的習皇威權，習上台後大肆改遷政府體制，設立許多原來沒有的「小組」，自兼組長——號稱坐擁「12把刀」（12個小組組長），惟我以為中南海權鬥下權力的掌握與否並不在職位多寡，而是聲望、扈從、親信人脈、軍方勢力等……的加總。

毛澤東欽點「你辦事，我放心」的華國鋒，是中共史上身兼最多職務者，風雨來時說倒就倒！再說鄧小平晚年只掛名「中國橋牌協會理事長」，但從來沒人懷疑他是全中國最高領導人。從而習近平滿身虛銜和今次雜音迭起，更顯其未能頂天的實力，只是如前所揭習掌握了軍方和中辦，掐住想要異音的對手們咽喉。

Photo Credit:Reuters/達志影像

習大軍改和「姓黨」的解放軍

江澤民掌權期間，透過赤裸的權錢交換，放任徐才厚、郭伯雄等大軍頭腐蝕解放軍、賣官鬻爵以換取軍方支持，當時的解放軍升任少將、中將、上將都有人盡皆知的暗裡價碼，想來可悲又可笑。更且直至胡錦濤朝，江系軍方人馬以賈廷安為首依舊盤桓，主宰其事。

習近平上台後漸次清理軍方前朝遺毒，軍改由人事深耕掌握做起。包括當時在職上將王建平在內被下獄上將超過五人，原總政治部前副主任張樹田、國防大學前校長王喜斌、前海軍政委胡彥林全都落馬。

質言之，習近平從根地打破解放軍四大部——總政治部、總後勤部、總裝備部、總參謀部的架構，通通納入由「軍委主席」指揮，這就是所謂「軍委管總」制度。弱主胡錦濤時期「令不出中南海」現象不再發生。習近平更親自擔任「軍委聯指」（聯合作戰指揮中心）總指揮，所有大軍頭皆成習大幕僚，權力分殊一目瞭然。

今次習大威風凜凜再現央視（2018年八月），中央軍委幾乎同時發行兩份反腐有關的重要文件：《軍隊實施黨內監督的規定》和《軍隊實行黨的問責工作規定》，自8月1日起施行。由是可見習大近日公開不准軍方兼營營利事業、拒絕依傳統在8月1日中共「建軍節」前晉升上將等等作為的狠勁。

國家主席如何掌握解放軍？

若話說從頭習近平和軍方關係本不疏離，從他父親習仲勳的老人脈；同為太子黨、本在總後勤部但現以退役的劉源等人網絡；甚至彭麗媛過去在總政治部歌舞團掛銜少將團長的高軍方人氣，對習大都是加分，而習本人想來也非常清楚牢控政權、預防兵變的重中之重就是掌握軍方、安插親信紮營。

職此，除了廢止原有七大軍區，改隸「五大戰區」；2017年習大將陸軍18個集團軍拆成13個；取消集團軍的「連號番號」；整備全軍為84個軍級單位，這都是強力伸手軍部的證據。習近平在2017年建軍節召集解放軍頭們時稱，「實施改革強軍戰略，走中國特色強軍之路」，隨後並稱「誰反對軍改，誰就下台」，可知箇中滋味。

緣1989鄧小平欽點進京的江澤民，當年在曾慶紅運籌下拔除楊尚昆、楊白冰兄弟兩大軍頭，徹底掌握軍權，而江戀棧權位所稱的「送上馬、扶一程」更具體落實於胡錦濤上台兩年（2004）才不情願的交出軍委大印，更且於卸任前一連晉升17名上將納己，讓胡錦濤上台後軍方沒人可用。

再具體的操作兵法是，從鄧小平起便安排一己「大秘」入軍方掌權。掛階上將鄧老心腹王瑞林就為呼風喚雨解放軍顯例；江澤民有樣學樣的安插沒當過一天兵的貼身大秘賈廷安入軍，從少將當起直至可以決定一切軍方高層陞遷的大腕兒——軍委辦公廳主任。同理可證，2018年三月習近平照抄此模式任用他貼身「大秘」鍾紹軍入主軍委辦公廳，控制解放軍。

值得注意則是，2018年五月原本與團派少主胡春華一同擔任中共「扶貧開發領導小組」，任職副組長的賈廷安遭到免職；我們如若合併觀察再稍早前，鮮少受訪的江系核心賈廷安公開支持習近平修憲延任，或許不難推敲原來軍方搶著抱大腿的賈廷安全面失勢，習大掌握軍部之態。

以升任上將為例，軍委會牢握軍情

再者，2017年11月2日，習近平單獨升任親信張升民上將銜，這是19大後首名獲授上將軍銜，也是重要訊號。

習近平上台後共授階29名上將，共47名左右中將、上將被去職。唯二單獨授上將銜者除張升民，就是「火箭軍」（原二砲部隊）的魏鳳和，這除了實權直控可能也有軍種上的考量。

觀察中共中央對軍情掌握，「中央軍委會」是最最關鍵指標。

中共中央軍委會委員人數在習大操盤下由11人減至四人，限縮領導權也減低可能變因。2018年3月18日習近平提名魏鳳和、李作成、苗華、張升民四人為中央軍委委員，厥為當今世界最大規模軍隊的核心領銜。

尤其新任副主席張又俠和習近平同為太子黨出身，張父張宗遜1947年更和習仲勳在陝甘寧野戰集團軍搭檔過（張宗遜司令、習仲勛政委）；大習近平三歲的張又俠還有越南實戰經驗，在老山陣地血戰經歷輝煌，多重關係堪稱鐵桿習家班又具軍方傳承，是非常適合為習近平「監軍」的人選。

至於苗華，他和前南海艦隊司令員，現任海軍司令沈金龍一樣由習近平破格任用。原任海軍政委的苗華出身蘭州軍區，更且神奇的是苗華是跨軍種（從陸軍）任用，旱地拔擢——正大軍區職務不滿兩年、中將不到三年升上將例，可知習於軍中可以所欲的範圍。

再又，南海風雲動下很受矚目的沈金龍只花了兩年就從副大軍區職升任海軍司令，他在2016年七月還只是中將，現在已然銜習大之命號令中國海軍。習近平對看中將軍的火速提拔和籠絡令人驚訝，而這樣破格提拔手法在海峽另邊的扁政府，也多次用來插旗民進黨使不上力的台灣軍方系統。

總言之，習大對軍方的掌控目前看來沒有問題。他透過縮小中央軍委會，立旗自己核心人馬揚威，被擋財路的軍方縱有意見也暫時是敢怒不敢言。故而在調兵遣將必要透過中央軍委會的如今，很難想像軍方真正不穩。

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京城衛戍的再核心——中央辦公廳、中央警衛局

我以為除了掌握軍權，中辦所屬的中央警衛局更是北京權鬥勝負關鍵所在。四人幫倒台、華國鋒出局都和中辦硬手打擊有關，畢竟通常文鬥結束，武場登台就是終局裁判。

中央辦公廳乃中共中央委員會直接把手，下轄秘書局、機要局、人事局、督察室、調研室、國家密碼管理局、機關黨委，和中央警衛局，不含警衛局編制約3,000人。

簡稱「中辦」的中央辦公廳雖無政策主導權限，卻在秘書、催辦、業務準備、轉達傳遞等層面「隱形號令」發微。胡錦濤時有所謂「白天胡主席，晚上令大人」說法，可見當時令計劃權勢滔天之強大。

2012年7月，時任貴州省委書記的栗戰書突然被發佈升任中央辦公廳常務副主任，兩個月後令計劃免職轉任統戰部部長，栗戰書坐穩中辦大位，晉升大內。至此令計劃兒子的法拉利車禍、令計劃與周永康合謀政變正式發酵。團派掌門令計劃失權終而秦城；習近平也拿下有些類似古代「九門提督」的中辦警衛局，讓不得不住在北京的常委們提心吊膽。

回望中共歷史，所有當過中辦主任者幾乎最後都走進了中央政治局。從汪東興、楊尚昆、姚依林（王岐山岳父）、喬石、溫家寶、曾慶紅、令計劃皆然，只有王剛一人未入，王兆國則在波折下放後再起，職是可知中辦舉足輕重之位。

掌握中辦就是掌握中南海一旦有變的立馬安危，300年前雍正在諸子奪嫡下驚險上台，登基當夜（康熙駕崩夜）第一道命令就是關閉北京九門、全城戒嚴，其中地緣上的轉局圭臬，當可自明；回到當代，曾經喊水結凍的政法王周永康，手握天下200萬武警；直控全中國司法、公安部門，一時權傾中樞。然則政法王也在習大佈局、常委會同意後，2013年12月2日由時任中辦主任栗戰書帶上警衛局在北京大宅抓捕，中央警衛局卡關之重見斑立判。

後來周知的發展是，石家莊起手的平山栗總照慣例進了中央政治局，高坐常委。而中辦主任由習近平心腹，曾久居上海灘的丁薛祥出任，丁是陳良宇後新一代的上海政壇要角，他歷經輔佐四位上海市委書記（陳良宇、習近平、俞正聲、韓正）而不倒，政治手腕可稱高超。習近平用丁薛祥為中辦主任，顯有安坐龍椅考量其中。

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黨和國家領導人的安保工作

依據中共中央政要安保規定，領導人維安保護由中央警衛局負責。25位政治局委員各有警衛班保鑣；七位政治局常委則由警衛排護衛。中央警衛局則隸屬中辦，他們在警察單位的聯繫是公安局第九局；軍方窗口則是總參謀部。

習近平當年一上台首件事就是調動中央警衛局衛士，全部換掉一個不剩，改由中央軍委會挑選特種人馬入主，並且直接聽命栗戰書而非中辦中央警衛局，這是史無前例的改變。雖一開始假意上留任胡錦濤時期的中央警衛局局長曹清中將，惟全無實權的曹清也在2015年三月調離養老，從而習近平甫坐大位至今即非常重視中南海武力衛戍事，非常明白。

延此推論，由中央警衛局為主要構成的「禁衛軍」如今臣服丁薛祥所領中辦，則習大人身安危要有問題的可能極小，政局再有何等乖違，短期不致有變。

當然以中國之大之萬變流蹤，要能細究爬梳不穩（或者習大所稱「六穩」？）的內容十分困難。但我們能夠推斷在政爭高點的滿溢狀態無非動用武力。周永康2012年三月發動北京兵變；同年二月薄熙來號令70台警車、輕裝甲車包圍成都美國領事館欲抓王立軍都是同理——文鬥不成就來硬的！

是以，如果我們暫且不論其他多面可能複雜變因，限縮底牌決勝的「武力」因素，則關鍵所在的軍方和北京中央警衛局，至少目前為止都牢控習近平手中，故而要有翻天覆地政變，現下這時點是不可能的。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航