各位讀者購買比特幣、以太幣與其他區塊鏈資產，無非就是為了投資獲利吧！但隨著全球越來越多熱錢湧入，區塊鏈資產市場本身也發生了質變，出現越來越多的衍生性商品可供投資人選擇。在本篇 MBAex 系列專文裡，我們訪問到該公司資深分析師 Ipek Ozkardeskaya，來為大家分享區塊鏈資產衍生商品到底如何改變這個市場，以及投資區塊鏈資產該注意的趨勢變化。

Ipek Ozkardeskaya 在任職 MBAex 資深分析師之前，在曾在倫敦資本集團、瑞士產業銀行擔任外匯策略師，並在日內瓦匯豐私人銀行擔任客戶銷售主管。她在經濟和定量金融方面擁有強大的技術背景，曾參與自動交易的定量模型開發工作。

量變引發質變

「去年到現在是區塊鏈資產『宇宙大爆炸』的一年。」Ipek Ozkardeskaya 首先跟我們說 2017 年 1 月全世界區塊鏈資產市值大約 170 億美金，但到今年中旬，這個數字成長到了 2500 億左右。

圖說：2017 年 1 月全世界區塊鏈資產市值約 170 億美金，但今年中旬成長到了 2500 億

「的確，很多人質疑這個市值是被炒作出來的，但可以肯定的是就算泡沫破了，還是會有一些真正認真做事的團隊與可觀的投資金額繼續留在區塊鏈。」在 Ipek Ozkardeskaya 眼中，區塊鏈最具潛力的部分就是幫助世人建立起無須高度中心化的 P2P 金融工具，就像淘寶，要維持那麼大一個電商網站需要很大的人力資源、外部成本，但區塊鏈勢必可用很經濟的方式取代這些成本。「區塊鏈真的有潛力改變金融、商業，讓大眾可以用不同方式重塑金融世界，就跟當年 2000 年網路業如出一轍。」

長遠來看，期貨、ETF 對區塊鏈產業都是好事

同時大量資金湧入區塊鏈也引發了該產業的質變。Ipek Ozkardeskaya 分析區塊鏈期貨與 ETF 出現，長遠來看對這個產業都是好事。從投資角度來說在期貨出現之前，投資者面向太過單一，只能在多半沒有接受各國法律背書的市場進行交易，而且還得承擔駭客入侵、交易所捲款等惡性市場風險。

但多了期貨合約，這些惡性風險可以受到有效控制；此外目前芝加哥選擇權交易所、芝加哥商業交易所的比特幣期貨合約都採現金交割，合約到期前不會交付實際比特幣，也讓投資者進一步減少持有、保管比特幣的風險，可吸引更多大型專業投資者入場。

的確從去年年底推出為止，區塊鏈期貨至今交易量並不算大。但比起多了做空空間，Ipek Ozkardeskaya 認為區塊鏈期貨在這個階段更重要的意義是一種「更好的平衡工具」，讓專業投資者可透過期貨，來對區塊鏈資產的價格波動進行避險，進一步穩定市場價格。「有了穩定市場價格，銀行、公司行號或甚至是政府才能對區塊鏈資產進行準確預測，落實後續運用。」

比起期貨，區塊鏈資產 ETF 對整體產業的意義可能更加樂觀一些。雖然在美國，證券交易委員會延遲核准 VanEck Associates 和 SolidX Partners 的比特幣 ETF 上市計劃，造成價格下挫；但世界前幾大區塊鏈資產交易所，像幣安、火幣與 OKex 都推出了自己的幣幣交易 ETF。

對此，Ipek Ozkardeskaya 說不管法幣還是幣幣，ETF 都將對市場會起幾個關鍵作用。第一就是降低投資者門檻、擴大並加速產業整體的資金流動性。因為畢竟不是每個投資者都對每個幣種了若指掌；但 ETF 是一種同時幫助個人投資者分散風險，並且也讓他們接觸到主流區塊鏈資產的好方法。

第二 Ipek Ozkardeskaya 則是表示像投資銀行、投資基金這些大型投資者也喜歡 ETF，而且還很樂意同時購買 ETF 與期貨，理由很現實卻也很實際，就是這些價格波動夠穩定，「可以寫在資產負債表」上。「對這些機構來說，他們實務上很難訂定出一個過於複雜的投資商品給投資人。但若做成 ETF 與期貨有助於簡化這點。」換言之，ETF 是一種可讓機構投資者安全在資產負債表中對區塊鏈資產投資工具進行儲存的一種手法。

當然從她的角度來看，美國 SEC 是否允許區塊鏈資產 ETF 絕對是重要的市場指標。如果成功，將可能進一步引發大量機構資金流入比特幣、以太幣等主要區塊鏈資產，但其他小幣卻會萎縮的狀況。

圖說：區塊鏈期貨、ETF 可能有利於主流幣

該怎麼審慎投資？又小幣、ICO 會消失嗎？

「既然期貨、ETF 等衍生性商品長期來看會壓縮小幣，那 ICO 還有生存空間嗎？」筆者不禁好奇問了 Ipek Ozkardeskaya 這個問題。但 Ipek Ozkardeskaya 認為 ICO 還是非常有利於科技新創打破市場界線，向全世界募資的一種新工具，不會這麼容易就消失。「只是目前 ICO 跟各國法律體系還存在巨大鴻溝，而且龐式騙局、空氣幣還是很盛行；但只要受到合理的機構監管，就能成為更有效的募資手段。」

那身為一個資深分析師，她怎麼評估區塊鏈資產市場？投資者又該怎麼跟她一樣，理性、冷靜的進行投資？她建議讀者們首先不要不看圖表、價格走勢就進行投資，「這個市場目前雜音、價格操縱與空頭支票太多了」，投資區塊鏈資產幣其實跟正規的投資股票守則一模一樣，仔細評估每條區塊鏈提供的服務、計畫時間表。她也認為現在很多投資者看重的是區塊鏈資產短期波動大、好操作；但這對整體產業反而沒有正面幫助。「該思考的是哪些現有系統、商業應用若轉移到區塊鏈，會有更好的成本效益；這些才是長遠的投資機會。」

＊本文僅供參考，不負擔投資責任。INSIDE 提醒您投資區塊鏈資產具一定風險。