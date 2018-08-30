偶爾的後悔在所難免，但不要把人生建構在「如果」上頭

每個人都是自己的，你要學會跟自己相處

沒有人喜歡落單，然而在有些時候，孤獨卻是好的。

它讓你保有一個人的空間去整理自己的心情、去跟自己對話，去釐清那些自己因為匆忙而一直忽略的事物。而在這些時光所收獲的，都是一種通往未來道路的養分。

孤獨，最重要的是，讓你有機會可以與自己相處。你可以專心地觀照自己，去思考並了解自己的優點與缺點，然後接受自己是怎樣的一個人。這就是孤獨的意義。

與回憶和平共處

每個人的心中，都會存在著一個小小的角落，擺放著不想被知道的秘密。偶爾想起時，可能會感到暖心，但也可能會參雜著淚水，然而不管是好的或是壞的，都是以前的人留下的禮物。

每個人都會有這樣的回憶，其實不必勉強急著要把它清除，有時候它的存在反而會讓自己感到安心，因為那見證了自己的一段過去，只要去找到與回憶和平共處的方式就很好。

去過一個沒有「如果」的人生

人生並不是一個假設句，並不存在著「如果當初這樣，現在就會怎樣」的提問，每一個發生的片刻都是真實的存在。無論是發生什麼事，或是遭遇到什麼，其實都是最好的經歷。去體驗、去感受這些遭遇，或許就能嚐出其他好的滋味。

偶爾的後悔、偶爾的淚水都在所難免，但不要把人生建構在「如果」上頭。「如果」不能幫助你讓你的人生變好，只會讓你對真實生活過敏。

懷抱希望，但不要天真

在面對失敗的事情時，其實常常最叫我們失望的並不是「失敗」本身，反而是「期待」。因為心裡面已經預設它會成功，所以才會遭遇失敗時受到打擊，因為你的心裡從來都沒有做好不成功的準備。

對任何事都應該懷抱著希望，但卻不應該抱持著天真。要先做最壞的打算，然後再去努力，最後等待結果。如此一來，若是成功便會加倍歡欣，而要是失敗了，也可以坦然。

別被未知的以後給牽絆了

思慮周詳是好事，但有些時候，想得太多卻會成了一種阻礙。面對新的事物，去思考、去計畫，但一旦決定了之後，就努力去實踐，不要再花力氣去左顧右盼。三心二意不是面對未知的方法。

每個人都會有自己前進的方式，找到自己的步調，不要因為別人的催促就亂了方寸，穩穩地踏出每一步。每個人的未來都是未知的，但會通往什麼樣的方向，是自己可以決定的。

相信人的善良，就會吸引善良的人接近

常常，相信人的良善，並不是一種天真，而是一種選擇。人與人之間的阿諛我詐，或許並不會因為你選擇正面去面對就跟著變好，但卻會讓自己的生命活得簡單。

不要讓壞人奪走你的簡單，因為若是這樣，他們不僅僅只是傷害了你，更叫你也學會傷害自己。用溫暖的態度待人、試著溫柔地凝視世界，其實是一種期許，一種對世界懷抱信心的姿態。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九