往返北京與成都的貧富列車，讓我經歷了「兩個中國」

成都很好玩，但更耐人尋味的事，是發生在往返北京和成都的路上。更準確一點的說，是在鐵路之上。

八月份手頭沒有工作的我，與即將成為學生的美國友人，為了省錢跟嚐鮮，北京成都往返的火車安排了一快一慢的組合。（飛機單趟一千塊人民幣以上，像我們這種不事生產者，就完全不考慮了。）

去程搭乘G開頭的高鐵G571，從北京西站始發，以每小時300公里的速度，花九小時到達2,000公里之外的天府之國。花費人民幣776元。回程換坐Z開頭的直達特快列車Z50，從成都站發車回北京西站，說是特快，卻要花22小時。花費人民幣254元。

「一來一往價差差不多500元，貼在每晚的住宿費用上，可以住的更舒適呢！」訂票時的我敲著心中的小算盤，歡快地想著這樣的安排不會有差錯，就是回程坐車時間長一點，剛好玩累了可以在車上歇，歇一下就回北京。

估算了路途中金錢、速度和時間，卻沒有算計到如此票價差異，在中國的環境下，是能把兩列車乘客的社會階層遠遠劃分開來。

像我這樣往返一高鐵一直達特快的半調子旅客，又是「沒有做好思想準備」第一次搭夜班車的台灣人，受到的衝擊簡直讓我懷疑是不是在同一個國家旅行。

兩趟列車兩個中國

去程的高鐵，跟台灣的幾無差異。現代、快速、乾淨、舒適，四個形容詞就總結了搭乘體驗。乘坐其二等座的旅客，也是跟我一樣一臉中產白領小資模樣。

高速鐵路，近年被宣導為中國大國掘起的象徵，雖然建設起步晚，但跟世界其他有高鐵的國家是對標發展。線路拓展、列車速度提高等正面消息，是中國媒體跟網友追捧的high點。

我坐在高鐵車上，仰頭看車廂門頂的跑著馬燈的螢幕，再再顯示著實時時速在300km/hr上下浮動，像是炫耀般說：「我們也辦得到。」

反觀Z50上，說是特快列車，但跑馬燈的螢幕只機械式的反覆播放「祝大家旅途愉快」字樣。現在時速多少？根本隻字未提。跟高鐵的乘客相比，Z50上的是截然不同的風景。一進車廂粗略目測有：百分之八十的藍領勞動者，百分之十的學生，剩下的百分之十是手頭有錢但也搶不到臥舖的人。

基因蠢動著人類學因子的我，看到同行的人是這樣的組成，感到莫名興奮，終於能窺視眼界之外的社會。

整車廂除了我的美國朋友外，沒有一個是認識的人，但這些乘客的面孔，對於生活在北京一年半的我，卻有著熟悉感。單就他們外表舉止來判斷，他們絕對不是跟我所處的媒體、互聯網或創業圈裡面的人。

跨過走道對座的中年男子有著黝黑精實的體態，粗糙而滿佈細紋的乾燥臉龐，手抱膝蓋翹二朗腿，露出了白襪配皮鞋；等廁所時遇見帶孫子的大媽，乾枯又略顯雜亂的頭髮札成鬆鬆的低馬尾，臉上沈沈的眼袋包裹住充滿善意卻抱歉的眼神，示意我他的孫子等不及得先用廁所；沒有買到位置，在人滿為患的車廂間抽菸（是的，Z字頭車可以列車車廂間抽菸，煙味會飄散到車廂裡，持續22小時），頂著褪色得鍋蓋頭髮型，右上手臂有個輕微暈開舊刺青的年輕男子。

這些人都不是上班每天關在辦公大樓裡，操著996作息（上班從早上九點到晚上九點，一周六天），坐在辦公桌前曬日光燈，能形成的面容體態。

他們可能是月薪4,000的外賣小哥小姊姊、每小時39元的計時打掃阿姨、早餐攤商、餐廳服務生、工地大哥、大樓保安……

Photo Credit: Reuters/達志影像

他們是城市居民中最親密也最陌生的面孔，親密於日常接觸頻繁，整個城市運作都是這群勞動者支撐。陌生是因為圈子不一樣，我從來沒有真的進入過他們的生活，只能憑藉印象與想像力猜測他們的職業。

平日之於我的隱形的人口，現在浮出來水面將我埋覆，讓我可以凝視我與他們之間的異同。

差距從一句「你是哪裡人？」開展起來

跟一群陌生人綑綁在狹小封閉的空間中，乘坐的時間一長，我跟他們的不同在「如何排解無聊」之上顯露無遺。

除了漫長旅途中必要的打盹、飲食外，我跟我朋友應該是全車廂二等座乘客之中，唯二以閱讀消磨時間的人，選書還得特別……裝逼：一本是近400頁的小眾社科讀物，一本是整車廂的人這輩子很有可能沒機會閱讀的禁書。

她讀英文的著名歷史學者著作《人類大命運：從智人到神人》，講未來人工智能發展跟社會的關係。我則是閱讀繁體中文的《她們的征途》，是中國關注社會運動的作家趙思樂所寫，從女性視角看六四天安門、法輪功到前幾年的異端整肅。內容以中國的出版審查標準，用膝蓋想也知道是不可能通過。

相較之下整車不是手機追劇、刷短視頻，就是聊天、打牌、放空。我們兩一個心繫未來社會，一個關心中國女權，交談又用英文，在這廂中太格格不入。

我的同行拿iPad閱讀還不是很惹眼，我拿著一本三四百頁的黑皮紙本書捧著看，中間闔書休息，坐在正對面、與我距離不到100公分的乘客忍不住說到：「真了不起，看你看這麼厚的書都一半了。」

Photo Credit: Spe Chen 在車上捧讀《她們的征途》一書。

「對啊，太無聊了，不然沒事幹。」接著從中國的社交起手式問起：「你是哪裡人？」，話題就這樣開展起來。

言談中知道了他是12年前隨著公司搬遷到北京來的四川人，現在住在北京郊區順義，一個我除了去機場，根本沒去過的地方。

他話鋒一轉猛然吐出句「像我這樣『幾乎沒有文憑的人』」這樣自輕的話，我愣住了，接下來的話都特別吞吐謹慎，怕傷害到他的感情，或是鄰座一圈的人感情。

他問起我的工作，我把上一份薪水不錯、學習頗豐的工作貶低成「就是坐辦公室的」。他問起我跟我美國朋友怎樣認識的，我輕描淡寫，隱瞞在哥大留學的經歷。

他還問了我住北京在哪房租多少，我如實答——鼓樓大街，這一帶不僅是北京蛋黃區又是景點附近，但我低報了房租價錢，兩人合租實際是人民幣6,800元，我下意識說成6,000元。想想少報800其實沒有差多少，因為3000元是在北京的餐廳服務生整個月所得，我卻整份拿去投進房租裡，而這樣的數字在我朋友圈裡也算是房租均價。

短短的交談中，這些差距具體而深刻地攤在桌面。在這車廂的環境中我身為階級少數，他的直率與我的自我揭露，至少讓我身邊一環的人都聽見了我們的差異。使我連想起手中書本提到文革批鬥的場景，那時滿滿的彆扭應是刻在臉上。

他善意真誠的眼光，可能察覺到我需要一些空間，於是當我再次略顯逃避地舉起書本，他主動讓話題草草收尾。

早上近十二點發車的Z50，途經重慶、湖北、河南、河北，穿山越嶺橫跨長江面，在隔日十點鐘之時，列車駛進北京西站月台，為這兩千多公里的火車之旅畫下句點。當車一停穩，廂內所有人一哄而散，沒有任何留戀。

整車廂剩我跟友人慢吞吞地起身，互相問到還好嗎？畢竟我們整趟車坐在完全不能調整背椅傾斜程度的硬座，也只有起身上過兩次廁所能稍稍活動筋骨，連坐著數小時腰酸、背疼、屁股變形（不誇張）。

被列車長敦促下車後，我們在月台邊聊天，一手扶行李，一邊捶著腰，等手扶梯擁堵的人潮散去。聊到以後還要不要再搭一次這樣的列車？我們互視苦笑，沒有拿定主意，但當下唯一共識是——還是好好賺錢，讓出行的選擇多一點吧。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航