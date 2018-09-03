2018/09/03, 健康

影響皮脂腺分泌的兩大關鍵：環境溫度，以及你體內的男性荷爾蒙

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我們想讓你知道的是

控油為什麼在夏天特別需要呢？為什麼男生皮膚比較容易油？為什麼多囊性卵巢症候群的患者容易出油？其實這都跟皮脂腺的分泌機制有關。

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控油是許多朋友在夏日期間最煩惱的問題，出門沒多久就油光滿面的，往往讓人感到非常尷尬。除了外觀上的考量，如果你是青春痘粉刺的患者，控油沒做好可能也會導致原本的狀況惡化。市面上訴求可以控油的產品琳琅滿目，像是控油蜜粉和控油噴霧，到底有沒有效？有些人說A酸跟雄性禿藥物也可以幫忙控油，這是真的嗎？為了讓大家得到最完整的正確知識， MedPartner團隊醫師將在這篇文章中，為你整理關於「控油」這件事，所有你需要知道的正確知識。

要了解控油到底要怎麼做，還是必須先從最基礎的皮膚生理開始講起。

控油怎麼做？首先要了解皮脂腺在什麼狀況會分泌

控油為什麼在夏天特別需要呢？為什麼男生皮膚比較容易油？為什麼多囊性卵巢症候群的患者容易出油？其實這都跟皮脂腺的分泌機制有關。皮脂腺的分泌主要受到兩個重要的因素調節：

  1. 溫度：一般狀況下，氣溫每上升攝氏一度，皮脂腺的分泌就會上升10％。
  2. 男性荷爾蒙：男性荷爾蒙會刺激皮脂腺分泌。

這就可以解釋為什麼夏天特別容易出油，因為溫度上升；這也可以解釋為什麼男生的皮膚比較油，因為男性荷爾蒙比較旺盛囉。而多囊性卵巢症候群的患者，體內的男性荷爾蒙濃度通常會偏高，也因此他們的皮膚常會比較偏油一些。

其他跟皮脂腺分泌有關的，除了上面提到的性別以外，還有人種與年紀等因素。一般來說黑人的皮脂分泌會比白人多。剛出生的嬰兒有時候會受到母體帶來的荷爾蒙刺激，一開始出現皮脂分泌過多的狀況，有些嚴重的會發生脂漏性皮膚炎。接下來皮脂腺的分泌會持續維持低的狀態，一直到青春期，因為性荷爾蒙的刺激，才又開始分泌旺盛，多數人也都是在這個時候開始長了粉刺和青春痘。但年紀越大，皮脂腺就又會分泌減少。女性在更年期後，皮脂腺分泌會更低，這時候皮膚往往會偏乾，特別需要一些保濕的產品。男性則是通常在60－70歲之後，也會出現皮脂腺分泌偏低的情形。

控油蜜粉跟控油噴霧有效嗎？

市面上有不少產品會主打控油。但首先你要知道，到底這產品是真的控油，還是暫時性讓你看起來比較不油。多數的控油蜜粉這類的產品，都只是讓你「暫時」看起來不油而已。這些成分可以透過吸附油脂，或者是分散油脂的原理，讓你一用就立刻感覺比較清爽，但實際上，並沒有降低皮脂腺的分泌。

控油蜜粉中，常見的這類吸附粉體的成分有二氧化鈦（Titanium Dioxide）、氧化鋅（Zinc Oxide）、高嶺土（Kaolin）、澱粉（Starch）、碳酸鹽類（Carbonates）、滑石粉（Talc）、絹雲母（Sericite）以及氮化硼（Boron Nitride）等等。

至於控油噴霧，多數是透過噴霧中的水和揮發性液體，讓皮膚降溫，除了讓你當下感到涼爽外，皮脂腺也會減少分泌。有些控油噴霧則會另外添加含有鋅的化合物，例如葡萄糖鋅或硫酸鋅等成分，可以暫時縮小毛孔，控制皮脂腺的分泌。

因此這兩種產品在控油上，各自有不同的功效與意義，互相不衝突。真的有需要的人，就是要視自己實際的需求是什麼，再去選購。

控油可以怎麼做？完整心法整理

如果要真的降低皮脂腺的分泌，除了上述的控油蜜粉以及控油噴霧以外，基本上只要抓住皮脂腺分泌的原理，就可以輕鬆掌握大方向。以下幫大家整理常見的控油方式：

  1. 避免曝曬或處於悶熱高溫的地方：避免在上午十點到下午三點這段時間外出，如果真的有需要出去，可以做好防曬工作。工作場合如果過於悶熱，記得保持通風。透過降低皮膚表面的溫度，來降低皮脂腺分泌。
  2. 洗臉的時候，建議用冷水或者是常溫水就好，不要用到熱水。也能降低皮脂分泌。
  3. 保持正常作息，避免抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣。
  4. 皮膚真的出油時，可以視當時的狀況使用控油產品。例如使用吸油面紙輕壓後，再使用控油蜜粉來吸附油脂，可以暫時處理掉油光滿面的狀況。如果臉部悶熱，當時也沒有上妝的話，使用控油噴霧類的產品，可以讓臉部降溫，毛孔也會暫時收斂。但如果上妝的狀態就要當心妝會花掉囉！
  5. 如果是青春痘或粉刺患者，在醫師的處方下，外用A酸或者是口服A酸，都有降低皮脂腺分泌的功能。但一般人如果沒有青春痘或粉刺問題，不宜自行隨意使用這些處方藥物喔。
  6. 如果是雄性禿的患者，有時候醫師會開立像是Finasteride（常見商品名：柔沛）或者是Dutasteride（常見商品名：新髮靈）這類的藥物。也有降低皮脂腺分泌的可能。
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對於油性肌膚的朋友來說，控油是常常需要面對的問題。希望這篇文章可以對你有幫助，透過完整了解皮脂腺的生理作用，以及相關產品及藥品的控油機制，相信你一定可以靈活運用這些知識在你的保養生活中。

參考資料：

  1. ControlAnd function of sebaceous glands Physiological ReviewsVol. 69, No. 2
  2. Localization ofAndrogen receptors in human skin by immunohistochemistry: implications for the hormonal regulation of hair growth, sebaceous glandsAnd sweat glands. R. Choudhry, M. B. Hodgins, T. H. Van der Kwast,A. O. BrinkmannAnd W. J.A. Boersma

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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